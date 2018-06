"Nachtcafé: Alptraum Pflegeheim - wo bleibt die Würde?" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Andrea Siedler, die ihre Großmutter pflegt / Freitag, 8. Juni 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Pflegenotstand in Deutschland, akuter Fachkräftemangel unddramatische Missstände in Pflegeheimen: Der Gedanke, in einem Heimleben zu müssen, macht 80 Prozent der Deutschen Angst. Die häuslichePflege kann von Angehörigen oftmals nicht übernommen werden - einmoralisches Dilemma, das viele Familien plagt. Vernachlässigung,falsche Medikation und Freiheitsentzug scheinen sich in deutschenPflegeheimen zu häufen. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird durch dendemographischen Wandel weiter steigen. Die neue Bundesregierung plant13.000 neue Stellen in der Pflege. Für Kritiker handelt es sich dabeilediglich um einen Tropfen auf den heißen Stein, da in der Alten- undKrankenpflege derzeit mehr als 25.000 Fachkraftstellen unbesetztsind. Wer ist in der Verantwortung - die Politik oder die großenPflegeheim-Betreiber? Woran erkennen Betroffene und Angehörige eingutes Heim? Was muss passieren, damit sich endlich etwas an derPflege-Situation in Deutschland verbessert? Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Alptraum Pflegeheim -wo bleibt die Würde?" am Freitag, 8. Juni, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Andrea Siedler pflegt ihr Großmutter nach schlechten Erfahrungenselbst Seit 14 Jahren kümmert sich Andrea Siedler um ihre Großmutter.Um sich hin und wieder eine kurze Auszeit vom Pflegealltag zuverschaffen, brachte sie die Oma mehrfach zur Kurzzeitpflege inPflegeeinrichtungen unter - und erlebte schockierende Zustände.Seither pflegt Andrea Siedler selbst und ist sicher: "Meine Omi würdenicht mehr leben, wäre sie stationär in ein Heim gekommen."Burkhard Hänle und Martina Köstler beklagen als PflegehelferMissstände in den Heimen Die Pflegehelfer Burkhard Hänle und MartinaKöstler erleben in ihrem Alltag häufig, wie sich Personalnot undZeitmangel negativ auf die Pflegesituation auswirken. "Die Würde gibtman an der Eingangstür zum Heim ab." Und: "Ich bin hin- undhergerissen, es gut machen zu wollen, es aber nicht zu können", sagendie beiden, die ihre Arbeit immer wieder an ihre Belastungsgrenzenbringt.Dr. Werner Bartens leitet das Wissenschaftsressort bei derSüddeutschen Zeitung Für Dr. Werner Bartens, Journalist und Leiterdes Wissenschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung, ist klar, wer dieVerantwortung für die Misere in den deutschen Pflegeheimen trägt: "Esgibt keinen politischen Willen zur Verbesserung der Situation." Daherwerde an einem System festgehalten, von dem Geschäftemacherprofitieren - auf Kosten der Menschen in den Heimen.Karin Maag ist gesundheitspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Die gesundheitspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag, sieht das anders: "Wir habennichts versäumt - wir haben ganz viel für die Pflege getan." Nachdemder Fokus bisher auf der häuslichen Pflege lag, will man nun dieSituation in den Pflegeheimen ins Visier nehmen, um sicherzustellen,dass alte Menschen ihren Lebensabend würdevoll verbringen können.Veronika Lavielle kümmert sich ehrenamtlich um PflegebedürftigeDass sich die Situation dringend verbessern muss, ist für VeronikaLavielle klar: "Die meisten Pflegeheime in Deutschland sind mehr alsmies." Seit 30 Jahren betreut sie ehrenamtlich Menschen inPflegeheimen und legt sich immer wieder auch mit Heimleitern an, wennMissstände nicht beseitigt werden und ihre Betreuten zum Teil unterunwürdigen Umständen leben müssen.Prof. Dr. Hartmut Remmers ist als Soziologe undPflegewissenschaftler tätig Prof. Dr. Hartmut Remmers istPflegewissenschaftler und leitet den Fachbereich Pflegewissenschaftan der Universität Osnabrück. Er sagt: "Gute, würdevolle Pflege setztsich aus zwei Komponenten zusammen: Die auf körperliche und kognitiveEinschränkung bezogene Pflege, und diesen Menschen einfachbeizustehen, sie zu begleiten und mit ihnen zu sprechen.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Alptraum Pflegeheim - wo bleibt die Würde?" amFreitag, 8. Juni 2018, 22 Uhr im SWR FernsehenIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell