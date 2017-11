"Nachtcafé: Abschied vom Auto - Ende einer Liebesbeziehung?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Heinz-Harald Frentzen, derauf Elektro-Autos umgestiegen ist / Freitag, 24. November 2017, 22Uhr, SWR FernsehenDas Auto ist das beliebteste Fortbewegungsmittel der Deutschen undder Inbegriff von Unabhängigkeit und Freiheit. Aktuell sind mehr als45 Millionen PKW in Deutschland zugelassen. Autos, die Menschen zurArbeit fahren oder mit denen sie ihre Wocheneinkäufe transportieren -gleichermaßen aber auch Autos, die die Straßen verstopfen, und mitVerkehrslärm und Luftverschmutzung belasten. Das Umweltbundesamtmeldet bedenkliche Feinstaub-Werte für weite Teile der Republik. Doches gibt Alternativen: Umweltfreundliche Elektro-Autos sind zumBeispiel inzwischen markttauglich und werden ständigweiterentwickelt. Ist das eigene Auto heute also überhaupt nochnotwendig? Hat diese Liebesbeziehung eine Zukunft oder steht sie vordem Aus? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im"Nachtcafé: Abschied vom Auto - Ende einer Liebesbeziehung?" amFreitag, 24. November, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Heinz-Harald Frentzen ist auf Elektro-Autos umgestiegen AlsFormel1-Rennfahrer hatte Heinz-Harald Frentzen Benzin im Blut. Dochals der Vize-Weltmeister das umweltschädliche Image des Motorsportserkannte, handelte er: Mit Hybridfahrzeugen leistete FrentzenPionierarbeit im Rennsport und ist auch privat auf E-Mobilitätumgestiegen: "Es ist ein tolles Gefühl, zu wissen, dass mein Auto mitStrom fährt, der von der Sonne kommt."Toni Gräff liebt seine zehn OldtimerBereits seit seiner Kindheit schwärmt Toni Gräff für die AutomarkeJaguar. Inzwischen besitzt er zehn Oldtimer, die er liebevoll hegtund pflegt. Eher würde der Pfälzer sein Haus verkaufen, als sich voneinem seiner Schätze zu verabschieden. Denn für "Jaguar-Toni" sindsie mehr als nur Autos: "Diese Fahrzeuge spürt und hört man, dieriecht und erlebt man."Silvana Joppich ist als Autoverkäuferin von den Vorteilenüberzeugt Auch Silvana Joppich liebt Autos und hat aus ihrerBegeisterung einen Beruf gemacht. "Autoverkaufen ist für mich eineLeidenschaft, weil man den Menschen damit etwas Gutes tut", stelltdie Berlinern fest. Sie weiß genau, worauf Männer und Frauen beiAutos Wert legen und ist überzeugt davon, dass wir uns noch langenicht vom Auto verabschieden müssen.Heinrich Strößenreuther kämpft für fahrradfreundliche StädteHeinrich Strößenreuther lebt bereits ein Leben ohne Auto - und ärgertsich als leidenschaftlicher Fahrradfahrer über das Vorrecht der Autosin deutschen Städten: "Als Radfahrer ist man ein Verkehrsteilnehmerdritter Klasse." Damit sich das ändert, kämpft er fürfahrradfreundliche Städte und brachte mit einer Initiative in Berlindas erste Fahrradgesetz Deutschlands auf den Weg.Monika Schnaiter ist auf ihr Auto angewiesen Für die LandwirtinMonika Schnaiter ist ein Abschied vom eigenen Auto unvorstellbar.Doch ist es für sie weniger eine Liebesbeziehung als eine Zweckehe.Denn sie lebt mit ihrer Familie auf einem Hof, vier Kilometer vomnächsten Ort entfernt. Sie ist angewiesen aufs Auto - Bus und Bahnkönnen da nicht mithalten. Für die Schwäbin steht fest: "Das Auto istalternativlos hier."Klaus Gietinger würde Autos am liebsten abschaffen DieLiebesbeziehung zwischen den Deutschen und ihren Autos kann KlausGietinger nicht nachvollziehen. Er würde Autos am liebsten sofortabschaffen. Autos machen Lärm, verpesten die Umwelt und kostenMillionen Menschenleben, so der Regisseur und Autor. Deshalb mahnter: "Diese Massenvernichtungswaffe muss unschädlich gemacht werden."Thomas Gsella verlor seine Schwester und seine Nichte bei einemAutounfall Dass von Autos eine tödliche Gefahr ausgehen kann, mussteThomas Gsella auf tragische Weise erfahren: Seine Schwester undNichte wurden Opfer eines Autobahnrasers, der mit 200 km/h denKleinwagen der beiden Frauen rammte. "Da wirkt Gewalt ein - das istein Tod wie im Krieg", stellt der Schriftsteller fest und fordertdeshalb ein Tempolimit auf Autobahnen.Dr. Weert Canzler ist als Mobilitätsforscher tätig AlsMobilitätsforscher und Sozialwissenschaftler weiß Dr. Weert Canzler,warum das Auto einen hohen Stellenwert für uns Deutsche hat und wieschwer uns ein Abschied fallen würde. Doch er warnt: "Wir könnennicht weitermachen wie bisher." Gleichzeitig klärt er darüber auf,welche Alternativen es schon heute zum Auto gibt und wie wir uns inZukunft fortbewegen werden."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Abschied vom Auto - Ende einer Liebesbeziehung?" amFreitag, 24. November 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen