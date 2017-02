Nachtbild-Vergleich: Moderne Frontscheinwerfer machen Gefahren sichtbar, die man früher übersehen hätte

Köln (ots) -- Ford vergleicht das Scheinwerferlicht aus 100 JahrenAutomobilgeschichte mittels einer anschaulichen Bilderfolge -deutlich wird die Leistung heutiger Scheinwerfersysteme- Ein 12 Meter entfernter Fahrradfahrer wäre zur Zeit unsererGroßeltern in der Nacht unsichtbar gewesen; Xenon- und LED-Lichthaben die Sicherheit stark verbessert- Moderne Frontscheinwerfer passen die Ausleuchtung an dieUmgebung und an die gefahrene Geschwindigkeit an. Bei konkreterGefahr können moderne Autos zur Not selbsttätig abbremsen, etwawenn Fußgänger vom Fahrzeug erkannt werden- Künftig werden immer mehr Autos mit LED-Frontscheinwerfernausgerüstet, die unter anderem dazu beitragen, dass der Fahrerweniger schnell ermüdetDank moderner Scheinwerfer-Technologie können sich Autofahrerheutzutage über das absolute Gegenteil zu den vergleichsweiseschlecht beleuchteten Fahrzeugen unserer Eltern und Großelternfreuen. Mit einer Reihe von Nachtbildern dokumentiert Ford dieEntwicklung der Scheinwerfer-Technologie - angefangen beim legendärenFord Modell T von 1908, von dem zwischen 1908 und 1927 mehr als 15Millionen Exemplare verkauft wurden. Es war zunächst mitAcetylen-Lampen ausgestattet, bekam dann aber später eine elektrischeBeleuchtung. Weiter geht die "Lichtreise" über Fahrzeuge aus denJahren 1932, 1966, 1976 und 1994 hin zu einem Ford Mustang aus demJahre 2016. Im Mittelpunkt des Vergleichs steht dabei jeweils einRadfahrer in nur 12 Meter Entfernung, der von den Frontscheinwerfernder verschiedenen Fahrzeug-Generationen angeleuchtet wird. Wie manauf den Bildern sieht, sieht man den Radfahrer entweder nicht, odernur schlecht - oder eben voll angestrahlt, denn die Fahrer heutigerFord-Baureihen profitieren von hellen Xenon- und LED-Scheinwerfernsowie von Technologien, die bei Dunkelheit automatisch Fußgängererkennen und das Fahrzeug zur Not sogar selbsttätig abbremsen."In Bezug auf die Scheinwerfer-Technologie haben wir die Zeit derDunkelheit längst überwunden", sagt Michael Koherr, Lighting ResearchEngineer beim Ford Research and Innovation Center in Aachen. "DieFortschritte bezüglich der Verkehrssicherheit und des Fahrkomfortssind riesig".Xenon-Scheinwerfer, über die zum Beispiel auch der Ford Mustangverfügt, bieten im Vergleich zu konventionellen Halogen-Scheinwerferneine dreimal höhere Leuchtkraft. Wie auch die fortschrittlichenLED-Scheinwerfer, die beispielsweise für den Ford Edge erhältlichsind, zeichnen sich Xenon-Scheinwerfer durch ein besonders weißesLicht aus, das wegen seiner natürlichen Lichtfarbe heller erscheintals das gelbliche Licht von Halogenlampen.Zu den signifikanten Verbesserungen der modernenScheinwerfer-Technologie zählt außerdem, dass sich die Ausleuchtungan die Umgebung und an die gefahrene Geschwindigkeit anpasst. ImGegensatz zu den eher scharf konturierten Strahlmustern in derVergangenheit verschmelzen die Lichtkegel heutiger Scheinwerfer sanftmit der Umgebung, so dass Objekte vom Auge des Fahrers besserwahrgenommen werden und nicht plötzlich scheinbar aus dem Nichtsauftauchen."Die Entwicklung der Fahrzeugscheinwerfer reicht von besserenKerzen zu effizienter und effektiver Xenon- und LED-Technologie. InZukunft werden superhelle LED-Leuchten das Straßenbild erobern, dieauch dazu beitragen, dass die Autofahrer weniger schnell ermüden. EinUnterschied wie Tag und Nacht", so Koherr. Und weiter: "Gegenwärtigarbeiten wir an der Entwicklung einer neuen Beleuchtungs-Technologie,die die Aufmerksamkeit des Fahrers möglichst früh auf Fußgänger,Radfahrer oder etwa große Tiere lenkt. Hierfür soll unter anderemeine Infrarot-Kamera zum Einsatz kommen, die größere Objekte in einerEntfernung von bis zu 120 Metern erfasst".Link auf BilderÜber den nachfolgenden Link sind sechs Bilder abrufbar, die denFortschritt in der Lichttechnik verdeutlichen sollen:http://ots.de/nP4EGLinks auf VideosEindrücke von moderner Scheinwerfer-Technologie sind auch alsYouTube-Videos abrufbar:- Beispiel 1 - neue Scheinwerfer von Ford erfassen Kreisverkehreund freilaufendes Wild (mit Untertiteln in deutscher Sprache):https://youtu.be/klkqOO7EaW0- Beispiel 2 - neues Fernlicht von Ford, das den Gegenverkehrnicht blendet: https://youtu.be/nzeFzQe-oe0Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell