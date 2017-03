Die Nacht der Weltmeister: #ranBoxen zeigt drei WM-Kämpfe am Samstag, 11. März 2017, ab 22:15 Uhr - erstmals live auf ProSieben MAXX (FOTO)

Unterföhring (ots) -Schlagkräftige Premiere für #ranBoxen auf ProSieben MAXX: Dreideutsche Weltmeister steigen am Samstag, 11. März 2017, in den Ring:WBA-Champion Jack Culcay, Kickbox-Queen Marie Lang undJunioren-Titelträger Leon Bauer. ProSieben MAXX überträgt die Kämpfeab 22:15 Uhr live. Moderator Matthias Killing, Experte Axel Schulz,Kommentator Tobias Drews sowie die Ringreporterinnen Andrea Kaiserund Christine Theiss berichten für #ranBoxen.Runde 1: Den ersten Fight des Abends bestreitet "Golden Jack"Culcay (31). Der Weltmeister im Superweltergewicht wurde erstkürzlich vom BOXSPORT-Magazin als "Boxer des Jahres 2016"ausgezeichnet. Er trifft in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafenauf den US-Superstar Demetrius Andrade (29). Der Herausforderer bliebin 23 Profi-Kämpfen bisher ungeschlagen und zeigte Culcay bereits beider Amateur-WM 2007 seine Grenzen auf. Das hat "Golden Jack" nichtvergessen: "Wir steigen beide mit den gleichen Chancen in den Ringund ich werde zeigen, dass ich der Bessere von uns beiden bin. MeineRevanche werde ich mir nicht von Andrade nehmen lassen."Runde 2: Im Anschluss nimmt Marie Lang (30) die Mission WM-Tripleins Visier. Die zweifache amtierende Kickbox-Weltmeisterin kämpft imMünchner Postpalast gegen die Marokkanerin Rachida Bouhout (33) umden dritten WM-Gürtel. In der Gewichtsklasse bis 62,5 Kilogramm warenvor ihr bereits die ehemaligen Steko-Boxerinnen, Christine Theiss undJulia Irmen, Trägerinnen des Weltmeistertitels. "Ich will, dass derTitel in München bleibt", kündigt Kickbox-Queen Marie Langselbstbewusst an.Runde 3: Beim IBF-Juniorenweltmeister Leon Bauer (18) ist dieVorfreude besonders groß. Die Nachwuchshoffnung im Supermittelgewichtboxt zum ersten Mal vor heimischem Publikum in Ludwigshafen. Im Ringbekommt es der "Löwe aus der Pfalz" mit dem Georgier Soso Abuladze(20) zu tun.Die TV-Übertragung zeigt auch www.ran.de im Livestream. Diekompletten Kampfabende in Ludwigshafen und München gibt es ab 18:45Uhr live auf www.ranfighting.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual &Sports Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell