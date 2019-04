Die Nacht der Seeigel - Uraufführung in der opera stabile

Frankfurt am Main (ots) - Als Abschlussproduktion der "AkademieMusiktheater heute" der Deutsche Bank Stiftung wird das Stück "DieNacht der Seeigel" am 2. Mai 2019 in der opera stabile uraufgeführt.Ein Kollektiv aus jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern sowieStipendiatinnen und Stipendiaten hat das künstlerische Projekt inZusammenarbeit mit der Staatsoper Hamburg entwickelt und gestaltet.Drei Menschen, drei Geschichten: Ein Mann auf der Flucht, eineschwangere Frau, ein uralter Wissenschaftler. Jeder ist in seinerZeit und in seinem Raum gefangen, jeder ist einsam. Jeden treibt dieSehnsucht, die Sorge, die Hoffnung nach Verschmelzung: Ich, du, wir -einsam, zweisam, dreisam. Die Idee der Verschmelzung eröffnetassoziative Denkräume. Auf geheimnisvolle Weise und doch ganz klarstehen alle drei Personen miteinander in Beziehung: Was hatbeispielsweise die Theorie der Seeigel des Wissenschaftlers mit denanderen beiden Menschen zu tun? Eine magische Überschwemmung: Es wirdNacht, das Meer steigt und überflutet die Stadt, Seeigel bevölkernden Raum. Die Seeigel verändern alles, vereinen, trennen, löschen,befruchten. Sich selbst, die Welt, die drei Menschen. DieÜberschwemmung ist kein Zufall.Die "Akademie Musiktheater heute" (AMH) der Deutsche Bank Stiftungist das einzige Nachwuchsförderprogramm, das sieben Sparten desMusiktheaterbetriebs abdeckt. Mit weit über 250 Mitgliedern bietetsie ein einzigartiges Netzwerk für junge internationale Akteurinnenund Akteure des Musiktheaters. Informationen unter:www.akademie-musiktheater-heute.deKomposition: Huihui Cheng, Diana Syrse, Mischa Tangian Text: LuiseKautz, Martin Mutschler, Christina Pfrötschner, Evarts SvilpeMusikalische Leitung: Ingmar Beck, Ulrich StöckerInszenierung: Luise Kautz, Martin MutschlerBühnenbild: Valentin Mattka, Rebekka Stange, Thilo UllrichKostümbild: Rebekka StangeDramaturgie: Evarts SvilpeDramaturgische Mitarbeit: Christina PfrötschnerProduktionsleitung: Martina ElmerMit: Mann Hiroshi Amako, Frau Na'ama Shulman, Wissenschaftler Ks.Gabriele Rossmanith, Mitglieder des Philharmonischen StaatsorchestersHamburgEin Kooperationsprojekt der Hamburgischen Staatsoper und derDeutsche Bank Stiftung.Uraufführung am 2. Mai 2019, 20.00 Uhr, opera stabileWeitere Vorstellungen am 4., 7., 9. und 11. Mai 2019, jeweils um20.00 Uhr sowie am 5. Mai um 17.00 UhrPressekontakt:Dr. Michael BellgardtPressesprecher Staatsoper HamburgHamburgische Staatsoper GmbHGroße Theaterstraße 2520354 HamburgTel.: +49 40 35 68 406Fax: +49 40 35 68 308mobil: +49 151 5642 4220E-Mail: michael.bellgardt@staatsoper-hamburg.dewww.staatsoper-hamburg.deJean-Sébastien StengelProjektmanagerDeutsche Bank StiftungBörsenplatz 560313 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2 47 52 59-11E-Mail: jean-sebastien.stengel@deutsche-bank-stiftung.dewww.deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuell