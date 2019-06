Nachruf: Die europäische Oper trauert um Eva Kleinitz

Strasbourg (ots) - Mit großer Bestürzung und Trauer erreichte unsdie Nachricht vom Tod der Intendantin der Opéra national du Rhin, EvaKleinitz.Herzenswärme, Begeisterungsfähigkeit und ein Selbstverständnis alsEuropäerin, das sich nicht zuletzt in ihrem beruflichen Werdegangwiderspiegelte, machten Eva Kleinitz zu jenen Persönlichkeiten, diedie deutsch-französischen Beziehungen beseelten und die Oper inEuropa zum Strahlen brachten.ARTE hatte das Glück, jahrelang eng mit Eva Kleinitzzusammenzuarbeiten.Als erste Frau stand sie von 2013 bis 2017 an der Spitze desNetzwerks Opera Europa und war maßgeblich am Aufbau der OperaPlatform beteiligt, einem gemeinsamen Online-Projekt von Opera Europamit ARTE, das die Vielfalt des aktuellen europäischen Opernschaffenszum Tragen bringen sollte. Ihre visionäre Kraft, ihre Energie undihre Klugheit ebneten dem damals höchstinnovativen Projekt den Weg.Als Intendantin der Opéra national du Rhin setzte sich EvaKleinitz mit der ihr eigenen Weltoffenheit und ihremModernisierungswillen dafür ein, dass ihr Haus 2018 Mitglied derSaison ARTE Opéra wurde. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstand vorwenigen Tagen der Mitschnitt der Oper "Maria de Buenos Aires" vonAstor Piazzolla, ein beredtes Beispiel dafür, wie kühn undanspruchsvoll Eva Kleinitz den Spielplan ihres Hauses gestaltete.Im Namen des Senders ARTE sowie in unserem persönlichen Namenmöchten wir allen, die Eva Kleinitz nahestanden, unser tiefes Beileidaussprechen. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden undden Mitarbeitern der Opéra National du Rhin.Peter BoudgoustPräsidentRégine HatchondoVizepräsidentinPressekontakt:Claude-Anne Savin / claude.savin@arte.tv / Tel. +33 3 90 14 24 98 /@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell