Nachruf: Dr. Wolfgang Kühborth verstorben (FOTO)

Frankenthal (ots) -Sperrfrist: 07.02.2017 01:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die KSB-Gruppe trauert um Dr. Wolfgang Kühborth. Der langjährigeChef des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenkonzerns ist amvergangenen Dienstag (31. Januar) nach kurzer schwerer Krankheit imAlter von 92 Jahren gestorben.Der Nachfahre der Gründerfamilie Klein hat über rund fünfJahrzehnte die Geschicke des Unternehmens entscheidend mitbestimmt,vor allem als Mitglied und Sprecher des Vorstands der KSBAktiengesellschaft sowie in späteren Jahren als Vorsitzender desAufsichtsrats."Dr. Wolfgang Kühborth war eine herausragendeUnternehmerpersönlichkeit", würdigten die KSB-Vorstandsmitglieder Dr.Peter Buthmann und Werner Stegmüller den Verstorbenen. "Über rund 50Jahre hinweg hat er die Nachkriegsentwicklung und dieInternationalisierung der KSB-Gruppe geprägt und gesteuert."Dr. Kühborth entwickelte KSB von einem bedeutendenMaschinenbauunternehmen zu einem internationalen Marktführer mitVertriebs- und Fertigungsstätten auf fünf Kontinenten. In seineaktive Zeit fielen der Auf- und Ausbau großer Produktionsstätten inAsien und Amerika sowie der Zukauf der starken französischenKonkurrenten Pompes Guinard und AMRI. Neben einer Intensivierung derinternen Aus- und Weiterbildung, die mit dem Bau einesBerufsbildungszentrums einherging, setzte er auf eine breit angelegteForschung und Entwicklung, um den Erfolg des Unternehmens zuverstetigen.Der langfristigen Zukunftssicherung diente 1964 auch sein Verzichtauf das aus der Klein-Familie stammende Familienerbe. Zusammen mitseinem Vater Dr. Otto Klein-Kühborth überführte er das Vermögen ineine gemeinnützige Stiftung. Die KSB Stiftung hält heute - über dieKlein Pumpen GmbH - rund 80 Prozent der Stammaktien der KSB AG undbildet für den Konzern einen wichtigen Stabilitätsanker. 1993übertrug Dr. Kühborth seinen verbliebenen Gesellschafteranteil an derKlein Pumpen GmbH der ebenfalls gemeinnützigen Kühborth-Stiftung."Sein Handeln als Unternehmer war stets geprägt von seinerVerantwortung für das Allgemeinwohl und gegenüber den vielen tausendMitarbeitern der KSB-Gruppe in aller Welt", betonte der Vorstand."Dr. Kühborth hat unternehmerisch, aber auch kulturell Maßstäbegesetzt."Für seine Verdienste in Wirtschaft und Gesellschaft wurde ervielfach ausgezeichnet, unter anderem als "Officier de l'Ordrenational du Mérite" der französischen Republik. Bis zuletzt war erEhrenvorsitzender des Aufsichtsrats der KSB AG.Pressekontakt:Ullrich BingenheimerTel. 06233-86-2138Email: ullrich.bingenheimer@ksb.comOriginal-Content von: KSB Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell