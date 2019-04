Nachlese zur Messe „Invest“: Bitcoin und Co. – wie geht es weiter?

Liebe Leser,

zahlreiche Investoren fanden auf der Invest in Stuttgart am 5. und 6. April den Weg zu unserem Stand von www.finanztrends.info. Wir beschäftigen uns auch mit dem Bitcoin. Und auf der Messe wurde das Comeback der bekannten Krypgtowährung teils sogar gefeiert. So wurden wir von den verunsicherten Investoren gefragt, was hinter den steigenden Kursen für die Kryptowährung steckt. Die Krise in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.