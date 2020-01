Nachlassendes Gehör: Langes Abwarten hat Folgen

Baierbrunn (ots) - Lässt das Gehör nach, sollten Betroffene frühzeitig handelnund zum Arzt gehen - um so das Hörvermögen länger zu erhalten. Denn zu langesAbwarten hat Folgen, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt.Der Gehörsinn passt sich über die Jahre an: Werden die betreffenden Nervenzellenim Gehirn nicht mehr genügend gereizt, beeinflusst das auf Dauer auch dieVerarbeitung der Reize. Die Gewöhnung an das Hörgerät dauert länger. "Selbstwenn der Betroffene dann ein Hörgerät bekommt, kann er zwar wieder dieLautstärke wahrnehmen, doch das Sprachverstehen hat meist gelitten", sagt Dr.Michael Deeg vom Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Das Gehirn stellt sichtrotz der Hörhilfe nicht spontan um. "Betroffene empfinden Geräusche mit einemHörgerät als besonders laut und tragen es ungern und selten", berichtet Deeg.Doch das verstärkt die Negativspirale.Hörgerät möglichst den ganzen Tag tragenWird hingegen das Hörgerät frühzeitig und regelmäßig getragen, kann dieSprachverständlichkeit zu fast 100 Prozent erhalten werden oder sich langsamverbessern. "Idealerweise sollte man es den ganzen Tag tragen", betont Deeg.Schon eine tägliche Nutzung von sechs Stunden zeige positive Effekte.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2020 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4493314OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell