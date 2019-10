Nachhaltigkeitssiegel weisen den Weg zu einem nachhaltigeren Konsum. Doch was ist eigentlich Nachhaltigkeit? (FOTO)

Berlin (ots) -Das Thema der Nachhaltigkeit durchdringt heute nahezu alleBereiche der Wirtschaft und des gesellschaftlichen und politischenLebens. Unternehmen, die keine Nachhaltigkeitsstrategie haben,verlieren langfristig Kunden. Für viele Verbraucher istNachhaltigkeit ein wichtiges Verkaufsargument geworden. Werlangfristig auf dem Markt bestehen will, muss das ThemaNachhaltigkeit ernst nehmen.Was genau ist eigentlich Nachhaltigkeit?"Der Begriff Nachhaltigkeit ist viel umfangreicher als die meistendenken", sagt Monika Monegel Vorstand des DIQP Deutsches Institut fürQualitätsstandards und -prüfung e.V. aus Berlin und führt weiter aus:"man unterteilt den Begriff der Nachhaltigkeit in ökologische,ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Nachhaltige Unternehmendürfen im ökologischen Bereich keinen Raubbau an der Natur betreibenund müssen Prozesse vermeiden, die unser Ökosystem negativbeeinflussen. Im Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit müssenUnternehmen so handeln, dass das Geschäft dauerhaft wirtschaftlichist und auch noch an nachfolgende Generationen übergeben werden kann.Unter der sozialen Nachhaltigkeit versteht man einen vernünftigenUmgang mit den Beschäftigten im Unternehmen. Dies beginnt bei derGestaltung der Arbeitsplätze und geht bis zur Einführung einesWertesystems mit dem Ziel, alle Beschäftigten unter ethisch korrektenBedingungen zu beschäftigen."Neues Bewusstsein der Konsumgesellschaft für ihre VerantwortungDie Zeiten, in denen die Produkte zu den Verkaufsschlagern amMarkt gehörten, die möglichst billig unter widrigenArbeitsbedingungen in Dritte-Welt-Ländern hergestellt wurden, sindvorbei. Das Konsumverhalten hat sich grundlegend verändert. Diesbeweisen nicht nur neue Unverpackt-Konzepte, sondern auch diewachsenden Umsatzzahlen von Handelsunternehmen, diequalitätsorientierte Produkte anbieten, die sich bis zumverantwortungsvollen Anbau und der ethisch korrekten Herstellungzurückverfolgen lassen. Im Jahr 2018 machte diese Konsumentengruppebereits ¼ der gesamten Bevölkerung aus. Der kritische Konsumententypist durchschnittlich auch besonders kaufkräftig. Nachhaltigkeit lenktdie Konsumentenentscheidungen - umso wichtiger ist es auch fürUnternehmen, sich damit auseinanderzusetzen und Strategien zuentwickeln, wie sie zukünftig sozial, ökonomisch und ökologisch unterdiesem Aspekt handeln können.Warum sich eine Nachhaltigkeitskultur für jedes Unternehmen lohntNachhaltigkeit ist heute ein Schlagwort, das in vielen Unternehmennoch immer stiefmütterlich behandelt wird. Unter dem Reiter"Verantwortung" befindet sich auf der Firmenhomepage dann allenfallsder Hinweis, es seien mittlerweile alle Glühbirnen gegen LED-Lampenausgetauscht worden. Der Grund dafür liegt meistens nicht in einemfehlenden Bewusstsein für die Relevanz dieser Themen, sondern in demfehlenden Mut für eine strategische Neuausrichtung.Langfristig erschließen sich Unternehmen mit einer fundiertenNachhaltigkeitsstrategie neue Kunden, können sich am Marktpositionieren und laufen nicht Gefahr, eigene Kunden an denWettbewerb zu verlieren.Viele Chefs sehen Nachhaltigkeit als Kostenfaktor. Sie müssen ihrekompletten Abläufe umstellen und sich aufwändigen Prüfungenunterziehen. Im Gegenteil bedeutet die Umstellung aufRessourcenschonung aber gleichzeitig auch, dass betriebsinterneKosten erheblich gesenkt werden können. Der bewusste Umgang mitRessourcen spart Strom, Papier, Verpackung und Benzin für denDienstwagen.Investitionen in ökologische Produkte und den verantwortungsvollenUmgang mit allen Beteiligten in der Produktionskette rechtfertigen imÜbrigen auch höhere Preise, die viele bereit sind, unter diesemAspekt gerne zu zahlen.Mit mehr Nachhaltigkeit stärken Unternehmen ihr Image, liefernneue Argumente für Kunden und Geschäftspartner und können sich auchals Arbeitgeber mit einer grünen Unternehmensphilosophie im Kampf umFachkräfte auf dem Arbeitsmarkt behaupten.Nachhaltigkeit sichtbar machen mit einem NachhaltigkeitssiegelMittlerweile gibt es diverse Nachhaltigkeitssiegel, dieverschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit, mit verschiedenstenVerfahren bewerten. Dabei stellt sich die Frage, welche Siegelaussagekräftig sind."Einerseits müssen der Siegelgeber und Zertifizierer unabhängigsein und alle Dimensionen der Nachhaltigkeit abdecken. Andererseitssoll eine Zertifizierung nicht nur Nachhaltigkeit sichtbar machen,sondern der Anstoß für einen Prozess der kontinuierlichenVerbesserung sein", sagt Monegel.Das Nachhaltigkeitssiegel "Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)"(https://www.diqp.eu/nachhaltigkeitssiegel/) betrachtet alleDimensionen der Nachhaltigkeit. Es ist keine Konkurrenz zu Bio- oderFair-Trade-Siegeln, sondern eine Ergänzung. Der Standard wurde aufGrundlage der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der VereintenNationen entwickelt.Grundlage der Zertifizierung ist eine Befragung der Beschäftigtenund der Kunden und eine Erfassung zahlreicher Nachhaltigkeitsfaktorenin einer strukturierten Datenerhebung. Das DIQP (www.diqp.eu)arbeitet als Verein ohne Gewinnabsicht und die Zertifizierungübernimmt eine externe Zertifizierungsgesellschaft, um dieUnabhängigkeit zu gewährleisten.