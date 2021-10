Nachhaltigkeitspreis zeichnet die Papierverpackung von Smarties aus

Frankfurt am Main (ots) -Smarties gewinnt den Nachhaltigkeitspreis von Packaging Europe. Das Fachmedium zeichnete die Süßwarenmarke in der Kategorie recyclebare Verpackung auf der diesjährigen Fachmesse Fachpack aus.Die Jury setzte sich aus 46 internationalen Expert:innen zusammen. Die Smarties-Verpackungen bestehen aus recyclebaren Papier, Papieretiketten oder Karton. Das Papier stammt aus nachhaltigem Anbau. Fans der Schokolinsen zeigt die Marke auf den Produktverpackungen, wie sie die Smarties-Hüllen richtig entsorgen. Die bunte Marke punktete auch mit der Größe der Umstellung. Mit der Einführung des neuen Gewands im gesamten Sortiment, ist Smarties die erste globale Süßwarenmarke mit recycelbaren Papierverpackung (https://www.nestle.de/medien/medieninformationen/rollenwechsel-nestle-verbannt-plastik-deckel-co-aus-der-bunten-smarties-welt)en. Das neue Smarties-Sortiment ersetzt jährlich 250 Millionen Kunststoffverpackungen. Das entspricht weltweit 400 Tonnen Kunststoff, die nicht mehr zum Einsatz kommt."Wir sind stolz auf die Auszeichnung und freuen uns über die Anerkennung der Smarties-Papierverpackung in der Branche", sagt Bernd Büsing, Leiter Corporate Packaging bei Nestlé Deutschland. "Produkte in recyclebares Papier zu verpacken ist nicht einfach. Die neue Lösung für Smarties ist das Ergebnis langjähriger Forschungsarbeit. Wir haben sogar die kultige Form der Riesenrolle auf sechseckig verändert, weil Papier als Verpackungsmaterial die erfordert hat. Die Umstellung bei Smarties ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu mehr nachhaltigeren Verpackungen und Erfüllung unserer Verpackungsverpflichtungen."Bis 2025 sind alle Verpackungen von Nestlé recyclingfähig oder wiederverwertbar. (https://www.nestle.de/plastik) In der gleichen Zeitspanne verwendet das Unternehmen auch ein Drittel weniger Neuplastik. Dazu hat sich Nestlé verpflichtet.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGNora Bartha-HeckingTel: (069) 6671 - 3801E-Mail: nora.barthahecking@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell