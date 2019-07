Nachhaltigkeit und Rendite im Einklang: Quirin Privatbank bietet ab sofort elf Anlagestrategien an (FOTO)

Berlin (ots) -- Vermögensverwaltung "Verantwortung" verbindet nachhaltigeGeldanlage mit nachhaltigen Renditechancen- Breit diversifizierte Anlagestrategien nutzen dafür die Kraftder weltweiten Kapitalmärkte- Transparente Kriterien sichern Nachhaltigkeit des PortfoliosBessere Nachhaltigkeitsdaten und ein größeres ETF-Angebot habenerst seit Kurzem die Voraussetzungen für renditefreundlicheGeldanlagen mit gutem Gewissen geschaffen. Deswegen bietet die QuirinPrivatbank ab sofort nachhaltige Strategien unter dem Namen"Verantwortung" an. Die Idee für eine zeitgemäße nachhaltigeGeldanlage konnte erst durch die technischen Entwicklungen dervergangenen Jahre verwirklicht werden. "Dadurch ist es nun möglich,die Balance zwischen der Verantwortung für Vermögen und derVerantwortung für einen nachhaltigen Wandel zu herzustellen",erläutert Kai Hattwich, ETF-Experte der Quirin Privatbank.Die insgesamt elf Strategien bringen Investitionen auf einerwissenschaftlich fundierten Basis in die weltweiten Kapitalmärkte mitden ESG-Kriterien zusammen. ESG steht für Environment (Umwelt),Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung). Derprognosefreie Ansatz für die Vermögensverwaltung, der nicht aufAnnahmen für die Zukunft abzielt, wird mit kostengünstigen ETFs undindexorientierten Fonds umgesetzt. Anleger investieren so in mehr als3.000 Aktien sowie rund 800 Anleihen und erhalten dadurch eine breiteRisikostreuung.Nachhaltige Portfolios waren oftmals zu wenig diversifiziertWeltweit diversifizierte nachhaltige Kapitalanlagen haben auflange Sicht weder bei der Rendite, noch beim Risiko systematischeNachteile. Dreh- und Angelpunkt ist das Anlagekonzept. "Viele dergroßen und weltweit investierenden aktiv gemanagten Fonds enthaltenweniger als 100 Positionen im Portfolio", erklärt Hattwich. Das istnicht einmal ein Sechzehntel der im MSCI World Index enthaltenenAktien. "Um Risiken zu dämpfen, ist das zu wenig", sagt Hattwich.In der Produktauswahl für die global ausgerichtetenAnlagestrategien der Quirin Privatbank werden Hersteller vonStreumunition, Landminen, Atomwaffen sowie Unternehmen, die gegen denGlobalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact) verstoßen,vermieden. Um die Nachhaltigkeit der verbleibenden Unternehmen zubeurteilen und mit einem prognosefreien auf ETFs und indexorientertenFonds basierenden Ansatz umzusetzen, arbeitet die Quirin Privatbankmit MSCI ESG-Research zusammen. MSCI ESG-Research ist einer derweltweit führende Anbieter für Nachhaltigkeitsdaten.Rund ein Drittel weniger CO2-IntensitätDurch das Auswahlverfahren, das durch eine aufwendige Datenanalysegestaltet wird, wird der CO2-Ausstoß der über ETFs undindexorientierten Fonds enthaltenen Unternehmen im Portfolio derQuirin Privatbank bei einem 100-prozentigem Aktienanteil um rund einDrittel im Vergleich zum MSCI All Country World Index reduziert(siehe Grafik) Der ESG-Score ist zudem um ein Viertel höher als beidiesem weltweiten Index. Damit leistet die Investition unter anderemeinen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Die EU willschließlich den Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 bis2020 um ein Fünftel und bis 2030 um 40 Prozent senken. Bis 2050strebt die EU eine Reduktion um 80 bis 95 Prozent an.Die neue nachhaltige Anlagestrategie in der Quirin Privatbank istein konsequenter Schritt. "Mit unserem Konzept der Honorarberatunghaben wir 2006 schon einen Wandel der Bankenbranche zu konsequenterKundenorientierung angestoßen. Jetzt leisten wir mit unserernachhaltigen Vermögensanlage ,Verantwortung' auch einen Beitrag füreine gewissenhaftere Realwirtschaft", sagt Karl Matthäus Schmidt,Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. Die QuirinPrivatbank tauscht sich als institutioneller Investor mit denEmittenten von ETFs und indexorientierten Fonds über das Einhaltenvon ESG-Kriterien aus. Für die Auswahl der passiv gemanagten Produktewar daher auch ein Kriterium, dass die Emittenten von ETFs undindexorientierten Fonds sich zu den "Principles for responsibleInvestment" (Prinzipien für verantwortliches Investieren) bekennenund sich für deren Umsetzung stark machen. Denn als Aktionäre habensie ein Stimmrecht auf den Hauptversammlungen und können so dieUnternehmenspolitik aktiv mitgestalten.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlichgegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig rund3,8 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietetdie Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaligesBetreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz undRückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.Ansprechpartnerin für die Medien:Michaela SprengerUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: michaela.sprenger@quirion.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell