Nachhaltigkeit und Anwendungs-Know-how sind die Schlüsselelemente der neuen Momentive Niax(TM) Polyurethanschaum-Additiv-Produkte

Mailand (ots/PRNewswire) -Momentive Performance Materials Inc. (Momentive) kündigt die Einführung der nächsten Generation von Niax-Polyurethan-Additiven für eine breite Palette von PU-Anwendungen an. Diese neuen Produkte bieten niedrigere Emissionswerteund ermöglichen es den Herstellern gleichzeitig, die Leistung ihrer Prozesse und Endprodukte beizubehalten.- Niax-Silikonstabilisatoren für Polyurethan-Schaumstoffplatten sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Stabilisatoren für deutlich geringere Emissionen und einen reduzierten Geruch der fertigen Schaumstoffe- Niax-Silikon L-850 für die Herstellung flammgeschützter Schaumstoffe bietet in einigen Formulierungen eine Reduzierung der Flammschutzmittel um 10-30 %.- Niax EF-Katalysatoren, die niedrigere Emissionen, geringere Geruchsbildung und einen größeren Verarbeitungsspielraum für Bettwaren, Möbel und Formschaum für die Automobilindustrie bieten.- Niax-Silikonstabilisatoren mit niedrigeren Emissionswerten für Hartschaumformulierungen. Diese Formulierungen haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit für Dämmplatten und eine verbesserte Haltbarkeit für Sandwich-Metallplatten durch die Beseitigung von Oberflächenfehlern gezeigt.- Niax-Silikon L-3881, ein neues Tensid mit geringeren Emissionen, kann in viskoelastischen Weichschaumformulierungen verwendet werden und verbessert die Stabilisierung und bietet einen größeren Verarbeitungsspielraum.- Niax Silikon L-5641, mit reduzierten VOC-Emissionen für die Herstellung von mechanisch aufgeschäumten Schaumstoffen, zur Optimierung der Leistungseigenschaften von energieabsorbierenden Schaumstoffen."Die bekannte Produktzuverlässigkeit von Momentive hat durch ihr Engagement für nachhaltigere Formulierungen, emissionsärmere Produkte und energieeffizientere Anwendungen von Polyurethan-Additiven einen weiteren Schritt nach vorne gemacht", erklärt Dr. Alberto Melle, Global SLAB Business Leader bei Momentive. "Darüber hinaus ermöglicht Momentive mit seinem Anwendungs-Know-how und seiner Fähigkeit, neue Lösungen zu entwickeln, die Abdeckung eines breiten Spektrums von Endanwendungen."Die neuesten Polyurethan-Lösungen von Momentive werden auf der kommenden UTECH Europe, die vom 16. bis 18. November 2021 im MECC Maastricht, Niederlande, stattfindet, am Stand E5 zu sehen sein. Weitere Informationen erhalten die Teilnehmer von unseren RMS- und Slab-Experten während der UTECH-Fachkonferenzen am 17. November. Um mehr über Momentives Lösungen für Polyurethane zu erfahren, besuchen Sie www.momentive.com.Informationen zu MomentiveMomentive ist ein weltweit führendes Unternehmen für hochentwickelte Werkstoffe mit dem Schwerpunkt auf Silikon und Spezialprodukten. Wir liefern Technologien, Lösungen und Prozesse, um die Produkte unserer Kunden voranzubringen - Produkte, die das tägliche Leben von der Dämmerung bis zum Morgengrauen und vom Wohnzimmer bis zum Weltraum nachhaltig beeinflussen. Mit jeder Innovation schafft Momentive eine nachhaltigere Zukunft. Unser umfangreiches Produktportfolio besteht aus fortschrittlichen Silikonlösungen, die eine wesentliche Rolle bei der Steigerung der Leistung in einer Vielzahl von Branchen spielen, darunter Landwirtschaft, Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Körperpflege, Konsumgüter, Bauwesen und mehr.Momentive Performance Materials, Inc. mit Hauptsitz in Waterford, New York, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der MOM Holding Company, ist einer der weltweit größten Hersteller von Silikonen und Silikonderivaten.