Nachhaltigkeit über den Wolken: Seit 2018 über 26 Millionen Einweg-Plastikartikel bei den TUI-Fluggesellschaften eingespart

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Hannover (ots) -- Fluggesellschaften unterstützen das von der TUI Groupverfolgte Ziel, bis 2020 250 Millionen Einweg-Plastikartikeleinzusparen- Neue nachhaltige Amenity Kits auf Langstreckenflügen abdiesem Monat- Neu im Bordverkauf: nachhaltige Armbänder aus recyceltenFischernetzenUrlauber, die in diesem Sommer mit einer TUI-Fluggesellschaftgeflogen sind, werden festgestellt haben, dass an Bord erheblichweniger Plastik verwendet wird. Der führende Reisekonzern hatbekanntgegeben, dass seit 2018 mehr als 26 MillionenEinweg-Kunststoffartikel eingespart worden sind. DieTUI-Fluggesellschaften, die laut dem atmosfair Airline Index 2018bereits heute eine der klimaeffizientesten Flotten betreiben, kommendadurch ihrer Verpflichtung nach, auch den Bordbetrieb möglichstnachhaltig zu gestalten.3,7 Millionen Einweg-Plastikteile wurden durch eine Reduzierungder an Bord ausgegebenen Plastik-Bestecksets eingespart. Außerdemwurde die Länge der Kopfhörerkabel gekürzt und die Plastikverpackungder ausgegebenen Decken durch eine Papiermanschette ersetzt. Zudemgeben die Airlines beim Bordverkauf auch keine Plastiktüten mehr aus.Die TUI-Airlines bleiben auch weiterhin innovativ. Sie haben dieauf Langstreckenflügen an Kinder zur Beschäftigung ausgegebenenActivity Kits neu gestaltet. Statt in einer Plastikverpackung werdendie Activity Kits jetzt in einer umweltfreundlicherenPapierverpackung angeboten, um Plastikabfälle zu reduzieren. Die Kitsbieten verschiedene Spiele, die Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahrenbeschäftigen und unterhalten sollen. Sie ermutigen die Kinder auch,darüber nachzudenken, wie sie zur Reduzierung von Plastikabfällen imUrlaub beitragen können.Darüber hinaus hat die Airline auch ein neues, nachhaltigesAmenity Kit entwickelt, das in einer wiederverwendbaren Verpackungaus recycelten PET-Kunststoffflaschen ausgegeben wird. Dabei wirdnicht nur recyceltes Plastik für die Kits verwendet, sondern zugleichwerden eine Million zusätzlicher Einweg-Plastikartikel aus den Kitseingespart. Wo aus Hygienegründen weiterhin Verpackungen nötig sind,wird dafür FSC-zertifiziertes Papier verwendet. Dieses Produkt istein Musterbeispiel für die engere Zusammenarbeit mit allenLieferanten zur Minimierung der Verpackung und findet auch bei vielenanderen Produkten Verwendung.Sämtliche Fortschritte wurden im Kontext des anhaltendenEngagements aller Airlines der TUI Group für eine Einsparung von 40Millionen Einweg-Plastikartikeln bis 2020 erzielt. Dies zahlt auf dasGesamtziel der TUI ein, bis 2020 250 Millionen Einweg-Plastikartikeleinzusparen. Zu den Maßnahmen gehören auch die Vermeidung von 112Millionen Einweg-Plastikartikeln aus Hotels, die Einführung der"Plastikreduzierungs-Richtlinien" für Hotels sowie das von TUICruises gestartete ehrgeizige Plastikreduktionsprogramm "Wasteless".Die Initiativen entsprechen der Nachhaltigkeitsstrategie "BetterHolidays, Better World" der TUI Group. Sie umfasst vier Kernbereiche,in denen TUI nachhaltigen Tourismus innerhalb des eigenenUnternehmens, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in dergesamten Branche und in den Destinationen fördern will."TUI ist aktuell gut aufgestellt, um unsere Reiseangebote nochumweltfreundlicher zu gestalten. Mit unserer Flugzeugflotte gehörenwir zu den Gesellschaften mit der höchsten Klimaeffizienz und unsereAirlines nehmen in Nachhaltigkeitsrankings Spitzenplätze ein. TUICruises und Hapag-Lloyd betreiben die modernsten Kreuzfahrtflotten,und wir setzten die Modernisierung unserer Flotte fort. Unsere Hotelsverpflichten sich zu einem effizientem Betrieb, und bereits heuteführen 81% der TUI Hotels & Resorts eineNachhaltigkeitszertifizierung. Das ist aber noch nicht das Ende. Wirwerden im Rahmen einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie für denZeitraum 2020 - 2030 weitere CO2- und klimabezogene Initiativen aufden Weg bringen", erklärte Thomas Ellerbeck, der als Mitglied des TUIGroup Executive Committee den Bereich Nachhaltigkeit verantwortet."Wir freuen uns, nicht nur einige der weltweit klimaeffizientestenFluggesellschaften in unserer Gruppe zu haben, sondern werden auchunseren Betrieb an Bord möglichst effizient und nachhaltig gestalten.Wir arbeiten intensiv daran, die Verwendung von Plastik an Bordunserer Flugzeuge zu reduzieren, und haben zahlreiche weitereInitiativen auf den Weg gebracht, um Müll zu reduzieren undnachhaltige Verfahren zu integrieren. Die Fortschritte, die wir imvergangenen Jahr erzielt haben, sind beeindruckend und ein Ansporn,weitere innovative Ideen zu erforschen, mit denen wir in Zukunft nochwesentlich mehr erreichen können," erklärt Jill Nye, Director ofInflight Services bei TUI Aviation.Sie fügt hinzu: "Neben proaktiven Maßnahmen zur Schließung desKreislaufs bei der Verwendung von Einweg-Plastikartikeln halten wirim Einkauf ständig Ausschau nach nachhaltigen Produkten für unserBordangebot. In Deutschland, und ab November auch in Großbritannien,bieten wir an Bord "Bracenets" an - Armbänder, die aus Fischernetzengefertigt werden, die sich losgerissen haben oder absichtlich im Meerversenkt wurden. Diese "Geisternetze" können jahrzehntelang durch dieMeere treiben und sind für viele Tiere eine tödliche Falle. DieseNetze werden geborgen, gereinigt und anschließend werden darausArmbänder gefertigt. Ein Teil der Erlöse geht an dieMeeresschutz-Organisation Healthy Seas Organisation".* TUI Airways (UK) und TUI fly in Deutschland belegen im atmosfairAirline Index 2018 (eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation) diePlätze 1 und 4 der CO2-effizientesten Fluggesellschaften weltweit.Bildmaterial finden Sie unter www.tuigroup.comÜber die TUI GroupDie TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex derLondoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. DieTUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 18.5Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,177 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter in über 100Ländern. TUI bietet für seine rund 27 Millionen Kunden, davon 21Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, Services auseiner Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sichunter dem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 eigeneHotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 17Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in derLuxusklasse bis zur "Mein Schiff"-Flotte der TUI Cruises undKreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzerngehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken,1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäischeVeranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- undLangstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung für nachhaltigeswirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unsererUnternehmenskultur. Die 2015 von TUI gegründete TUI Care Foundationsetzt auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung undAusbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sieunterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die TUICare Foundation ist heute in mehr als 20 Ländern der Welt tätig undinitiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generationschaffen.Pressekontakt:Aage DünhauptHead of Communications & PR TUI AviationDirector Corporate Communications TUI flyTel. +49 511 9727 124aage.duenhaupt@tuifly.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell