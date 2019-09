Nachhaltigkeit macht auch vor dem Hundenapf nicht halt / Ausgezeichnet: Green Petfood gehört zu den Green Brands 2019/2020 (FOTO)

Kleinheubach (ots) -Der bewusste Konsum hat Einzug in viele Haushalte gehalten undimmer mehr Tierbesitzer fragen sich: Wie kann ich meinen Vierbeinernachhaltig ernähren? Mit konventionellem Futter stößt man da schnellan Grenzen. Daher bieten mittlerweile immer mehr Herstellernachhaltige Alternativen an. Als einzige Marke aus derHeimtierbranche wurde jetzt Green Petfood mit dem GREEN BRANDS Award2019/2020 als ökologisch nachhaltige Marke ausgezeichnet.GREEN BRANDS sind mit dem Gütesiegel ausgezeichnete Marken, dieeinen maßgeblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und desKlimas leisten. Das Gütesiegel erhalten demnach ausschließlichMarken, die Nachhaltigkeit auch wirklich leben - nicht nur mit ihremProdukt, sondern auch in jeder Faser des Unternehmens. In derZertifizierungsrunde 2019/2020 wurde die Marke Green Petfood mitseinem Hundefuttersortiment nominiert und konnte in allen getestetenKategorien überzeugen.Das Siegel wird alle zwei Jahre von einer internationalen,unabhängigen und selbstständigen Bewertungsorganisation nachintensiver Prüfung an eine kleine Gruppe von Marken verliehen. Umüberhaupt in die engere Auswahl zu kommen, muss man zunächst alsgrünes Unternehmen vorgeschlagen werden. Gemäß strengen Kriterienwird der komplette Lifecycle der Marken und ihrer Produkte unter dieLupe genommen. Green Petfood konnte in allen Bereichen mit einem sehrguten Ergebnis überzeugen, vom Sourcing, über die Produktion,Verpackung, Design und Verwertung.Mit diesem erfolgreichen Ergebnis reiht sich Green Petfoodzwischen Marken wie denns, alverde, frosch, Weleda, Lavera und Co.ein. Dies zeigt, dass das Team hier mit an der Spitze dernachhaltigen Marken steht. Dieser Erfolg ist für Green Petfood erneuteine Bestätigung dafür, dass sich die Arbeit lohnt und dass echtesnachhaltiges Engagement gesehen wird.Green Petfood - innovativ, nachhaltig, außergewöhnlich!Mit seinem nachhaltigen Futtersortiment findet Green Petfood unterdem Motto "Greenify our future" als einer der Pioniere mitalternativen Proteinquellen bereits seit 2013 sehr viel Anklang beiHundebesitzern, die auch hinsichtlich ihres Vierbeiners Wert aufnachhaltige Produkte legen. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte mitdem 100 % vegetarischen VeggieDog, das die Vierbeiner optimal mitallen wichtigen Nährstoffen versorgt. Im Jahr 2016 kam anschließenddas InsectDog-Sortiment hinzu. Auf Basis von Insektenprotein ist esfür Allergiker und verdauungsempfindliche Fellnasen ein wahrer Segen,aber eben auch für all diejenigen, die aus ökologischenGesichtspunkten alternative Proteinquellen wählen möchten. MitFarmDog bietet Green Petfood seit 2018 ein Hundetrockenfutter mitHühnchen aus artgerechterer Haltung an. Mit diesem Haltungskonzeptkönnen viele Landwirte und Hundehalter einen Beitrag zu mehr Tierwohlleisten.Über Green PetfoodDie Marke Green Petfood ist Teil des mittelständischenFamilienunternehmens ERBACHER the food family aus Kleinheubach imbayrischen Odenwald, einem der führenden Hersteller vonSuper-Premium-Nahrung für Tiere sowie hochwertige Lebensmittel. Ganzim Sinne der Firmenphilosophie "Vordenker und Vormacher fürzukunftsfähige Ernährung" setzt Green Petfood auf innovatives undnachhaltiges Futter für Hunde und Katzen. Der Anspruch von GreenPetfood ist es, Futter neu zu denken, nachhaltig herzustellen undTiere vollumfänglich zu versorgen. Unter dem Motto 'Greenify ourfuture' hat es sich Green Petfood zur Aufgabe gemacht, die Welt durchHeimtierfutter grüner zu machen und den Pfotenabdruck der Hunde undKatzen so klein wie möglich zu halten. Diese Philosophie zieht sichkonsequent durch den gesamten Prozess der Futterherstellung -angefangen bei der Zutatenauswahl bis zum fertigen Produkt. GreenPetfoods Devise lautet: vermeiden, verringern, kompensieren. Dazu hatsich die Marke ein ambitioniertes Klimaziel gesetzt: Alle Produktesollen bis 2020 klimapositiv sein. Um das zu erreichen, gleicht GreenPetfood nicht nur seine kompletten CO2-Emissionen, von dem Anbau derRohware bis in den Napf, über Walderhaltung in Tansania aus, sondernbindet sogar 25% mehr als verursacht wird. Green Petfood bietetTierhaltern damit die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zumKlimaschutz zu leisten.Pressekontakt:Nina RimbachLeitung Marketing Green PetfoodIndustriegebiet Süd63924 KleinheubachTelefon: 09371-940803E-Mail: n.rimbach@foodforplanet.deInternet: www.greenpetfood.deOriginal-Content von: foodforplanet GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell