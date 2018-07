Nachhaltigkeit ist DNA des LfA-Fördergeschäfts / Förderbank veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2017/2018 / Energie- und Umweltinvestitionen mit 179 Millionen Euro gefördert

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern hat ihrenNachhaltigkeitsbericht 2017/2018 veröffentlicht. Nachhaltiges Handelnist sowohl bei der Fördertätigkeit als auch in der internenOrganisation und beim gesellschaftlichen Engagement als Kern desGeschäftsmodells der LfA fest verankert. Der Bericht gibt einenÜberblick über die nachhaltige Tätigkeit der staatlichen Förderbank,die Nachhaltigkeitsleistungen in den letzten Jahren sowie künftigeZiele.Bayerns Wirtschaftsminister und LfA-VerwaltungsratsvorsitzenderFranz Josef Pschierer erklärt: "Bayerns Wirtschaftsmotor sind seineUnternehmen. Die LfA unterstützt sowohl den traditionellenMittelstand als auch die kreative Gründerszene und leistet einenentscheidenden Beitrag zum nachhaltigen Wachstum der bayerischenWirtschaft. Sie fördert die bayerischen Unternehmen und Kommunen,unterstützt sie bei Maßnahmen zur Energieeinsparung und agiert mitgroßem gesellschaftlichen Engagement selbst alsverantwortungsbewusster Arbeitgeber.""Nachhaltigkeit ist unsere Verpflichtung und die DNA unseresFördergeschäfts", so Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA."Unsere Fördertätigkeit ist vor allem darauf gerichtet, strukturelleWettbewerbsnachteile kleiner und mittlerer Unternehmen auszugleichenund so für Chancengleichheit auf der Finanzierungsseite zu sorgen.Dazu bieten wir günstige Finanzierungsmittel auch für Investitionenin den Umweltschutz und in die Energieeffizienz. Diese Vorhabenfördern wir seit letztem Jahr zusätzlich mit Tilgungszuschüssen. In2017 ist unser Zusagevolumen für energie- und umweltspezifischeInvestitionen auf rund 179 Millionen gestiegen. So konnten diebayerischen Unternehmen Investitionen für unsere Umwelt von rund 368Millionen Euro realisieren."Der Nachhaltigkeitsbericht ist unter www.lfa.de/nachhaltigkeitabrufbar.Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Anita DehnePressesprecherinTel. 089 / 21 24 - 22 26Fax: 089 / 2124 - 17 22 26E-Mail: anita.dehne@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell