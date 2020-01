Nachhaltigkeit beim Online-Shopping gewinnt an Bedeutung / Jeder zweite Shopbetreiber vermeidet Plastik in seinen Verpackungen

Köln (ots) - Immer mehr Menschen achten auf eine ökologisch nachhaltigeLebensweise. Laut einer Befragung* von Trusted Shops halten 92 Prozent derInternet-Händler Nachhaltigkeit im E-Commerce für wichtig. Geht es jedoch umRetouren, gaben 39 Prozent an, ihr Online-Geschäft nicht nachhaltiger zugestalten.Beim Einkaufen im Laden verzichten die meisten Kunden bereits auf Platiktütenund Extraverpackungen. Doch auch beim Online-Shopping liegt der Fokus verstärktauf ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten. Eine YouGov-Umfrage vonTrusted Shops aus dem Jahr 2019 ergab, dass 60 Prozent der Deutschen Wert aufNachhaltigkeit beim Einkaufen im Internet legen. Diese Einstellung zeigt sichauch auf Seiten der Betreiber der Online-Shops: Über 90 Prozent sehen dieWichtigkeit des Themas.Im Vergleich der verschiedenen Bereiche des Onlinehandels zeigen sich jedochstarke Unterschiede bei den umgesetzten Aktivitäten:Bereich Nachhaltige Ausrichtung? Top-Begründung fürInaktivitätja nein1. Verpackungssystem 91% 9% Ist mir nichtwichtig.2. Verpackungsmaterial 89% 11% Ist mir zu teuer.3. Produktsortiment 66% 34% In meinemProduktbereich gibt es keinderartiges Angebot.4. Versand & Logistik 61% 39% Ich bin mit meinemderzeitigenLogistikanbieterzufrieden und möchtenicht wechseln.5. Erneuerbare Energien 57% 43% Dieser Aspekt war mirnicht bewusst.6. Umgang mit Retouren 51% 49% Ich erhalte kaumRetouren.Tabelle: Verteilung der Online-Shop-Betreiber nach der Umsetzung oder Planungnachhaltiger AktivitätenIn Bezug auf Verpackungen ist die Bereitschaft der Shop-Betreiber hoch: Nur 9Prozent der Online-Händler geben an, ihre Verpackungssysteme nicht nachhaltig zugestalten. Die meisten Verkäufer verwenden gut erhaltende Verpackungen ausRetouren wieder oder verbrauchen durch optimierte Verpackungsgrößen wenigerMaterial. Bei der Auswahl der Verpackungsmaterialien lassen nur 11 ProzentNachhaltigkeitsaspekte außer Acht. Der überwiegende Teil vermeidet Plastik inden Verpackungen oder verwendet Recyclingmaterial.Das Schlusslicht bilden die Bereiche erneuerbare Energien und Umgang mitRetouren: 43 Prozent der Shop-Betreiber nutzen weder Green Hoster noch beziehensie Strom aus Windenergie und Co. Der häufigste Grund dafür ist, dass denInhabern dieser Aspekt gar nicht bewusst ist. Nur noch schlechter sieht es imBereich der Retouren aus: Die Hälfte aller Online-Händler gab an, keinennachhaltigen Umgang diesbezüglich zu pflegen. Die Mehrheit der Befragtenantwortete jedoch, dass sie ohnehin kaum Retouren erhalten.Ende des Jahres 2019 löste die Debatte um Gebühren auf Rücksendungen erneut dieDiskussion um den nachhaltigen Umgang im Online-Handel aus. Dieses großeInteresse an dem Thema bei den Endkunden zeigt, dass die Kommunikation vonvorhandenen Nachhaltigkeitsaktivitäten ein echter Vorteil für einen Online-Shopsein kann. Umso erstaunlicher ist es, dass laut Befragung fast die Hälfte derInternethändler (44 Prozent) das eigene Engagement nicht dem Kunden gegenüberkommuniziert. Informiert ein Shop über die eigenen Aktivitäten, tut er diesmeist über die eigene Website (33 Prozent) oder die sozialen Medien (28Prozent).*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage durchgeführt mitsurveymonkey, an der 880 Personen zwischen dem 02.09.2019 und 15.12.2019teilnahmen.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina BittnerStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 680katharina.bittner@achtung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18323/4491417OTS: Trusted Shops GmbHOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell