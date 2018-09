Nachhaltigkeit beginnt nicht erst bei den Abgasen - Anlässlich der IAA fordern GNF und SÜDWIND mehr Nachhaltigkeit beim Anbau von Naturkautschuk

Bonn (ots) - Wenn die internationale Automobilausstellung abmorgen wieder ihre Tore öffnet, präsentieren die Hersteller ihreneuesten und innovativsten Produkte. Sofern Nachhaltigkeit überhauptein Thema ist, geht es in der Regel um die Nutzungsphase, denKraftstoffverbrauch, Stickoxide oder Feinstaub. Doch Nachhaltigkeitbeginnt oft viel früher - bei der Gewinnung der Rohstoffe ganz amAnfang der Wertschöpfungskette. SÜDWIND und der Global Nature Fundweisen darauf hin, dass die Produktion eines der wichtigstenRohstoffe für die Automobilindustrie mit zahlreichen ökologischen undsozialen Problemen verbunden ist. Die Rede ist von Kautschuk.Kautschuk wird nicht nur für die Autoreifen, sondern auch fürandere Fahrzeugteile wie Dichtungen und Schläuche benötigt. Eingroßer Teil des verwendeten Kautschuks ist Naturkautschuk und stammtaus den Tropen, vor allem aus Südostasien. Um großflächigeKautschuk-Monokulturen anzulegen, werden - teilweise illegal -riesige Waldgebiete gerodet, was sich entsprechend auf Artenvielfaltund Bodenqualität auswirkt. Martin Haustermann vom Global Nature Fund(GNF): "Naturkautschuk wird in Monokultur angebaut. Monokulturenbieten wenige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Vogelarten gehenzum Beispiel um 90-95 Prozent zurück. Heimische Pflanzen wachsen aufintensiv betriebenen Plantagen oft gar nicht mehr."Zudem kommt es bei der Anlage solcher Plantagen mitunter zugravierenden Menschenrechtsverletzungen: Illegale Vertreibungen vongemeinschaftlich genutzten Wäldern, Gewalteinsatz bei der Räumung vonSiedlungen und mangelnde Entschädigung - die Liste ist lang. "Auf denPlantagen selbst sind erzwungene Mehrarbeit und Armut aufgrund dessehr niedrigen Lohnniveaus keine Seltenheit", meint Irene Knoke,wissenschaftliche Mitarbeiterin bei SÜDWIND. "Aber auch diekleinbäuerlichen Betriebe, die noch immer einen Großteil derProduktion bestreiten, leiden unter den anhaltend niedrigen Preisen",so Knoke weiter. Die beiden Bonner Organisationen SÜDWIND und GlobalNature Fund (GNF) widmen sich in dem Projekt "Nachhaltiger Anbau vonNaturkautschuk", das vom Umweltbundesamt finanziert wird, daher derFrage, wie die Situation verbessert werden kann.Erst langsam beginnt die Kautschukbranche, sich dem Themaanzunehmen. Einige Reifenhersteller haben sich bereits dazuverpflichtet, entwaldungsfreie Lieferketten einzuhalten. Auch andereThemen rücken nun stärker in den Fokus. Ein großes Problem bleibtaber, dass die Hersteller meist nicht wissen, woher der von ihnenbezogene Naturkautschuk kommt.Dass es auch anders geht, zeigen einige Vorreiter in derKautschukbranche. So enthalten mit "Fair Rubber" zertifizierteMatratzen, Kondome, Schuhe, Handschuhe und andere ProdukteNaturkautschuk, das aus nachhaltiger FSC-Bewirtschaftung kommt undden kleinbäuerlichen Betrieben eine Prämienzahlung sichert.Anlässlich der IAA fordern GNF und SÜDWIND, dass die Missstände imAnbau von Naturkautschuk so schnell wie möglich abgebaut werden.Eine Informationsveranstaltung zu nachhaltigen Naturkautschukfindet am 26. September in Bonn statt. Interessierte sind eingeladen,sich für die Veranstaltung anzumelden: http://ots.de/US8G6SWeitere Informationen zum Projekt:http://www.business-biodiversity.eu/de/naturkautschukPressekontakt:Irene KnokeSÜDWINDTel.: 0228 763698-13knoke@suedwind-institut.deMartin HaustermannGlobal Nature FundTel.: 0228 1848694-13haustermann@globalnature.orgOriginal-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell