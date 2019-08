Nachhaltigkeit: Jede zweite Firma setzt auf virtuelle Konferenzen (FOTO)

Berlin (ots) -Geschäftsreise-Studie zeigt, dass Nachhaltigkeit auch durchDigitalisierung unterstützt wird.Die Digitalisierung entfaltet im Bereich Nachhaltigkeit ihreWirkung. Rund die Hälfte der Unternehmen, in denen Geschäftsreisendetätig sind, ersetzt Reisen durch virtuelle Meetings. Das ist eine vonvielen Methoden, um die Umweltbilanz zu verbessern. Denn 82 Prozentder Befragten finden nachhaltige Kriterien bei der Buchung vonDienstreisen wichtig. Das sind Ergebnisse der aktuellen Umfrage"Chefsache Business Travel 2019", einer Initiative von TravelManagement Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft und speziellin Bezug auf Geschäftsreisen nimmt zu: In der Hälfte der Unternehmenwird bei der Buchung von Geschäftsreisen meistens oder immer aufumweltfreundliche und soziale Kriterien geachtet. Das sind dreiProzentpunkte mehr als im Vorjahr. Die Mitarbeiter sind allerdingsschon weiter: Acht von zehn Reisenden sind der Ansicht, dass dasThema eine wichtige Rolle spielt. Der Anteil derjenigen, dieNachhaltigkeit "sehr wichtig" finden, ist dabei auf im Vergleich zumVorjahr um sechs Prozentpunkte gestiegen."Einen Schub zur Umsetzung dieser nachhaltigen Ziele kann dieDigitalisierung liefern", sagt Holger Schmeding, Geschäftsführer beiBCD Travel Germany GmbH. "Flugtickets auf dem Handy und virtuelleKonferenzen sparen nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt."Die Vorzüge der Digitalisierung nutzen49 Prozent der Geschäftsreisenden geben an, in ihren Unternehmenwürden virtuelle Meetings zunehmend Dienstfahrten ersetzen, um denEmissionsausstoß einzudämmen. Ebenfalls in jeder zweiten Firmaverzichten die Fach- und Führungskräfte darauf, Unterlagenauszudrucken, sondern führen sie digital mit sich. "Der Einsatzdigitaler Alternativen ist eine gute nachhaltige Option", sagt HolgerSchmeding von BCD Travel. "Dennoch kann nicht immer auf dieGeschäftsreise verzichtet werden, da persönliche Treffen mitGeschäftspartnern nach wie vor sehr wichtig für dieGeschäftsbeziehungen sind. Doch auch in diesen Fällen achtenUnternehmen immer mehr darauf, ihre Reisen nachhaltig zu gestalten."Umweltfreundlich reisen: Jeder kann etwas tunDie meisten Mitarbeiter in den Unternehmen bemühen sich, mehrereTermine pro Reise zu verbinden (59 Prozent) und so nur einmal Kostensowie Emissionen zu verursachen. Die Hälfte nutzt an Stelle desFlugzeugs die Bahn, wenn es die Entfernung zulässt. ÖffentlicheVerkehrsmittel statt Mietwagen buchen derzeit 42 Prozent derBefragten. In Zukunft wollen die meisten Firmen darauf achten,Unterkünfte, Restaurants und Reisedienstleister auszuwählen, die fürihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden. 48Prozent der Befragten haben diese Auszeichnungen künftig im Auge. DieOptionen Car-Sharing, freiwilliger Ökoaufschlag bei Flugtickets oderdie Kompensation der CO2-Emissionen durch den Erwerb vonKlimazertifikaten stoßen hingegen nur auf geringes Interesse."Geschäftsreisebüros können als nachhaltig zertifizierte Hotelkettenoder umweltfreundliche Tagungsorte empfehlen sowie besonders kurzeund effiziente Reisewege wählen", rät Holger Schmeding. "Wer aufGeschäftsreise umweltverträglich unterwegs sein will, sollte denErfahrungsschatz der Travel Management Companies nutzen."Unser aktuelles Expertenvideo mit Holger Schmeding finden Sieunter folgendem link: http://ots.de/EsPS98Zur Studie "Chefsache Business Travel 2019"Die Studie "Chefsache Business Travel 2019" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 100geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im März 2019 vomdurchführenden Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern undden Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements inZusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebenebesser bekannt zu machen. 