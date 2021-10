Nachhaltigkeit in der IT/ GREEN IT lädt zu fünf virtuellen Veranstaltungen auf der Digitalen Woche Dortmund ein

Dortmund (ots) -Das Fokusthema der diesjährigen Digitalen Woche Dortmund (http://www.diwodo.de), #diwodo, lautet: Nachhaltigkeit in der IT. Der IT-Dienstleister GREEN IT (http://www.greenit.systems/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)aus dem Technologiepark Dortmund lädt interessierte Unternehmen, Einzelpersonen und Fans herzlich dazu ein, die digitalen Trends von morgen zu erleben. Die Teilnahme ist kostenlos. Die #diwodo findet vom 8. bis zum 12. November 2021 statt.Fünf Live-Streams in je 60 MinutenIn fünf spannenden Live-Streams werden jeden Tag unterschiedliche Themen aus der Welt der IT beleuchtet. Mit dabei sind neben den Expert:innen aus dem Hause GREEN IT (http://www.greenit.systems/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) auch Kunden und Partner. Gemeinsam werden nachhaltige Best-Practice-Lösungen aus dem Green Digital Office vorgestellt. Interessant sind die Formate für IT-Verantwortliche kleiner und mittelständischer Unternehmen, Start-ups, Gemeinden oder Bildungseinrichtungen sowie für alle, die den Auf- und Ausbau einer ganzheitlichen IT-Landschaft in ihrer Organisation vorantreiben. Start ist jeden Vormittag um 11 Uhr, jeder Live-Stream dauert maximal eine Stunde.Nachhaltige Best-Practice-Lösungen für das Green Digital OfficeDas Programm des IT-Dienstleisters ist vielfältig und reicht von der Vorstellung umweltfreundlicher Druckkonzepten (https://www.greenit.systems/portfolio/print-green/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) über Cloudmodelle im Windrad (https://www.greenit.systems/portfolio/green-it-cloud/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) bis hin zu unverzichtbaren IT-Security-Konzepten (https://www.greenit.systems/portfolio/it-security/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal). Zudem gibt es einen wertvollen Austausch über innovative Kommunikationslösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/communication-services/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) und modernes Dokumentenmanagement. (https://www.greenit.systems/portfolio/managed-document-services/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.greenit.systems/diwodoDas Programm, 11:00 bis 12:00 Uhr:- 08.11.2021 - Print Green: So schonen Sie Umwelt und Budget mit zeitgemäßen Druckkonzepten fürs Büro - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 09.11.2021 - Der Cloud-Check: Drei Cloudmodelle im Vergleich und ein grünes Rechenzentrum im Windrad- Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 10.11.2021 - Nahtlos verbunden: So gestalten Sie heute mobile Kommunikation und digitale Zusammenarbeit - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 11.11.2021 - Modernes Dokumentenmanagement: Eine Plattform, drei Anwendungsbeispiele - so geht Digitalisierung heute - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 12.11.2021 - Hacker hassen diesen Trick: So schützen Sie Ihre Systeme und Daten vor Angreifern - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)Digitale Woche Dortmund (#diwodo)Die #diwodo ist der zentrale Ort für den Austausch innerhalb der digitalen Community in ganz Deutschland. Ob Newbie oder Profi, ob aus der Wissenschaft, den Unternehmen oder der Bevölkerung - die Besucher*innen erwartet eine Vielzahl von Meetups, Workshops, Keynotes und Konferenzen rund um die Chancen der Digitalisierung. Weitere Infos auf www.diwodo.de.Pressekontakt:Stephanie van de Straat, 0231/ 28 680 162, presse@greenit.systemsOriginal-Content von: GREEN IT Das Systemhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell