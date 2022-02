Nachhaltigkeit: Das Geld liegt in 5.000 m Tiefe!

In einer bemerkenswerten Studie hat das Fraunhofer-Institut auf das hohe Potenzial von Erdwärme für die Energiegewinnung hingewiesen. Sie könnte rund ein Viertel der Wärmeversorgung in Deutschland abdecken, die immerhin mehr als 50 % des gesamten Energiebedarfs ausmacht. Sie spielt derzeit allerdings nur eine Nebenrolle, in Deutschland gibt es bislang 46 Anlagen. Hat Erdwärme längerfristig genug Power, um neben der ökologischen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



