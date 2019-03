Nachhaltigkeit in der Gastronomie (VIDEO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Wie wichtig sind Nachhaltigkeit und der bewusste Umgang mitLebensmitteln in der Gastronomie? Das hat Bookatable by Michelin,Europas führender Online-Reservierungs-Service, Restaurantgäste ausDeutschland, Österreich und der Schweiz gefragt. Das Ergebnis isteindeutig und bestätigt: Nachhaltigkeit ist für 90 Prozent der rund1000 Befragten ein wichtiges Thema - länderübergreifend!Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein augenblicklicher Trend undrückt immer spürbarer in Bereiche des täglichen Konsums vor. Dabeigeht es Verbrauchern neben der Ethik auch um emotionale Aspekte, wieden respektvollen Umgang mit der Umwelt sowie die Wertschätzung vonNahrungsmitteln und Dienstleistungen.Große Zustimmung für NachhaltigkeitsbewegungNach der generellen Einstellung zu nachhaltig angebauten undproduzierten Lebensmitteln gefragt, gaben 91 Prozent derUmfrageteilnehmer an, dass diese für sie wichtig oder sogar sehrwichtig sei. Damit bestätigen sie einen sich etablierendenGegen-Trend zu Lebensmittelskandalen, Ressourcenverschwendung undUmweltverschmutzung. Vor diesem Hintergrund scheinen Verbraucher undsomit auch Restaurantgäste sensibler für die Wertschöpfungskette undden eigenen Konsum zu werden. Nur 6 Prozent der befragtenRestaurantgäste sehen keinen Unterschied zu konventionellhergestellten Produkten und gerade einmal 3 Prozent halten das Themafür nicht wichtig.Bessere Produktionsbedingungen - das schmecken viele!Sind Gäste dann auch so konsequent und gehen bevorzugt inRestaurants essen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit zugewandt haben?Tatsächlich besuchen 73 Prozent der Befragten gerne Lokale, diedarauf achten. Hier birgt der bewusste Trend des wertschätzendenUmgangs mit Speisen und Getränken also ein großes Potential für dieGastronomie. Viele Restaurants bieten inzwischen saisonal abgestimmteGerichte aus regional bezogenen Zutaten an, wie zum Beispiel dasRestaurant "nobelhart & schmutzig" in Berlin, das für diesesKüchenkonzept sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.Wie sieht es aber neben der Wertschätzung für nachhaltig angebauteLebensmitteln mit dem eigentlichen Geschmacksunterschied vonBio-Produkten aus? Schmecken diese wirklich besser? Ja, finden mehrals zwei Drittel der befragten Gäste aus Deutschland, Österreich undder Schweiz. Das andere knappe Drittel meint, dass sich keingeschmacklicher Unterschied feststellen lässt.Die Gastronomie als VorbildDie aktuelle Bookatable-Umfrage zeigt, die Befürwortungnachhaltigen Handelns ist eindeutig: Rund 90 Prozent halten den Trendzur Nachhaltigkeit für berechtigt und schreiben dem Thema somit einegroße Bedeutung zu. So sehen sogar 92 Prozent der Teilnehmer geradeRestaurants in der Verantwortung für den nachhaltigen Umgang mitLebensmitteln. Hier ist der Ansatz, das Speisenangebot regional undsaisonal auszulegen zu einem attraktiven Aspekt geworden. Ein Drittelder Gesamt-Befragten gibt an, dass man sich in der GastronomieAnregungen und Inspirationen holen kann."Der Trend zur Nachhaltigkeit ist längst in der Gastronomieangekommen, denn die Frage nach regionalen und saisonalen Speisensteigen. Der Gast ist anspruchsvoll und möchte wissen, wo dieProdukte auf seinem Teller herkommen. Gesundes und fair produziertesEssen ist Lifestyle und Selbstfürsorge in einem und birgt ein großes,spannendes Potential für die Branche.", so Philipp Hahn, CommercialDirector DACH. 