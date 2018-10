Nachhaltigkeit: Frankfurt hat mit Abstand die meisten zertifizierten Büroflächen

Frankfurt (ots) - Der als nachhaltig zertifizierteBüroflächenbestand in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,Stuttgart und München ist in der ersten Jahreshälfte 2018 um rund200.000 m² auf 7,2 Mio. m² gestiegen. Laut aktuellem CESAR(Certification and Sustainability Radar)* von JLL sind damit 7,8 %des gesamten Büroflächenbestands in den Big 7 zertifiziert. Das isteine leichte Steigerung von 0,4 Prozentpunkten seit Mitte 2017."Der Zuwachs an zertifiziertem Büroflächenbestand ist in ersterLinie den Baufertigstellungen zu verdanken", so Martin Hofmann, Headof Project & Development Services JLL Germany. In der HamburgerHafenCity beispielsweise seien mit dem Watermark (rund 14.000 m²Mietfläche) und dem Shipyard (6.500 m² Mietfläche) zwei Bürogebäudemit einem DGNB-Zertifikat in Gold fertiggestellt worden. In Münchenkamen das Highrise One mit rund 19.000 m² Mietfläche undDGNB-Gold-Zertifikat sowie das Leuchtenbergring Office (LEED-Gold)mit rund 21.000 m² Büro- und Einzelhandelsfläche hinzu.Mit knapp 2,4 Mio. m² zertifizierter Bürofläche hat Frankfurtseine Position als Spitzenreiter im ersten Halbjahr erneutverteidigt. Von Januar bis Juni 2018 stieg der Anteil zertifizierterFlächen um 0,6 Prozentpunkte auf 20,4 %. Die Mainmetropole liegtbereits seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2003 auf Platz 1. Inweitem Abstand folgt per Ende Juni Düsseldorf mit einem Anteil anzertifizierten Flächen von 7,3 %. In allen anderen Big-7-Städtenmachen zertifizierte Flächen zwischen 5 und 6,5 % des Bestandes aus."Frankfurt ist der internationalste Büroimmobilienmarkt inDeutschland. Und gerade die großen, international agierendenUnternehmen haben den Anspruch, die Wahl ihres Standortes unterBerücksichtigung der Nachhaltigkeit der Immobilie zu treffen",erklärt Hofmann. Dies belegen auch die Zahlen zum Flächenumsatz:Unternehmen mit Hauptsitz im Ausland haben im ersten Halbjahr 2018einen deutlich höheren Anteil zertifizierter Flächen am gesamtenMietumsatz (28%) als deutsche Firmen (10%).Der gesamte Flächenumsatz in den Big 7 lag im ersten Halbjahr 2018bei 1,83 Mio. m². Davon wurden knapp 250.000 m² in zertifiziertenBürogebäuden angemietet. Das entspricht - wie schon im Vorjahr -einem Anteil von knapp 14%. Das ist deutlich mehr als der Anteilzertifizierter Flächen am Gesamtbestand. Mieter fragen zertifizierteFlächen also überproportional stark nach. Industrieunternehmen undFirmen aus dem Sektor Transport, Verkehr und Lagerhaltung haben denhöchsten Anteil (jeweils 25 %) zertifizierter Flächen am gesamtenMietumsatz."Die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Immobilien steigtsukzessive", ist Hofmann überzeugt. Auch die Bandbreite anZertifizierungsmöglichkeiten nimmt zu. In Deutschland beispielsweisehat die DGNB im Sommer dieses Jahres die Einführung eines neuenVerfahrens bekannt gegeben. Mit "DGNB Flex" können auf Basis derbestehenden Nutzungsprofile des DGNB-Systems auch bisher nichtvorgesehene Spezialnutzungsarten wie Kirchen oder RechenzentrenZertifizierungen erhalten.Den vollständigen Report finden Sie unter:http://www.jll.de/germany/de-de/research/716/cesar-dePressekontakt:Kontakt: Martin Hofmann, Head of Project & Development ServicesGermany JLLTelefon: +49 (0) 89 290088 137E-Mail: martin.hofmann@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell