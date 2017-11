Nachhaltigkeit der Fischbestände gefährdet: Illegale Rückwürfe in der Ostsee schaden Fischerei und Bürgern

Berlin (ots) - Anlandeverpflichtung soll für weniger Rückwürfeunerwünschter Fänge und nachhaltige Fischbestände sorgen - Our Fishund Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisieren unzureichende Umsetzungund fordern effektive Kontrollen und Maßnahmen zur Vermeidungunerwünschter Fischfänge - Ohnehin schwache Bestände werden durchillegale Rückwürfe zusätzlich verringert - Our Fish veröffentlichtBericht "Weggeworfen: Wie illegale Rückwürfe in der Ostsee deneuropäischen Fischereien und Bürgern schaden"Ein heute von der europäischen Initiative für eine nachhaltigeFischereipolitik "Our Fish" veröffentlichter Bericht über illegaleRückwürfe von Ostseefisch deckt auf, dass die mit der Reform derGemeinsamen Fischereipolitik eingeführte Anlandepflicht in der Ostseeso gut wie nicht eingehalten wird. Diese verbietet, unerwünschtenBeifang über Bord zu werfen und verpflichtet die Fischereifahrzeuge,den nicht mehr lebensfähigen Beifang mit dem erwünschten Fang an Landzu bringen und zu dokumentieren. Der sogenannte unerwünschte Beifangwird auf die Quote angerechnet.Als Folge der Nichteinhaltung werden die EU-Lieferketten fürFischereierzeugnisse in nie dagewesenem Maße mit rechtswidrigenPraktiken belastet, denn hier verstoßen die Fischereibetriebe gegengeltende Umweltauflagen. Dem Bericht zufolge müssen dieEU-Mitgliedstaaten die Umsetzung von Programmen zur Überwachung undDurchsetzung verbessern, um eine Beendigung der illegalen undverschwenderischen Rückwürfe sicherzustellen.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) koordiniert in Deutschland dieAktivitäten der Initiative Our Fish, die den Bericht "Weggeworfen:Wie illegale Rückwürfe in der Ostsee den europäischen Fischereien undBürgern schaden" verfasst hat. Die von Our Fish durchgeführteUntersuchung zeigt, dass die Bemühungen der EU-Regierungen, dieVerpflichtung zur Anlandung der wichtigsten Ostseefischartenumzusetzen, in einigen Fällen sogar zu einem Anstieg der Rückwürfegeführt haben."Wir fordern den noch amtierenden BundeslandwirtschaftsministerChristian Schmidt auf, für die Einhaltung der durch sein Haus selbstmit auf den Weg gebrachten Vorschriften zur Anlandeverpflichtung zusorgen", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. "Wenndie Bundesregierung es mit der Beendigung verschwenderischer undillegaler Rückwürfe ernst meint, muss sie die völlig unzureichendenKontroll- und Durchsetzungsversuche durch effektive elektronischeÜberwachungsprogramme ersetzen und zudem bei der nationalenAufteilung von Fangquoten dafür sorgen, dass nachweislichvorschriftsmäßig fischende Betriebe mit einer höheren Quote belohntwerden als solche, die hiergegen verstoßen haben."Der Bericht legt dar, wie die unzureichende Umsetzung derAnlandeverpflichtung in der Ostsee die Nachhaltigkeit der regionalenFischbestände und insbesondere der wirtschaftlich bedeutenden und beiden Verbrauchern beliebten Zielart Dorsch gefährdet. Dorsch, wie derKabeljau in der Ostsee genannt wird, ist an Fischtheken und inTiefkühltruhen vieler europäischer Supermärkte zu finden. Lautwissenschaftlichen Erhebungen werden 90 Prozent der untermaßigen,d.h. für eine Vermarktung als Speisefisch zu kleinen Dorsche ins Meerzurückgeworfen und nicht, wie vorgeschrieben, für eine wenigereinträgliche Vermarktung an Land gebracht. Allein 2016 wurden etwa11,5 Millionen Dorsche illegal zurückgeworfen und damit als Ressourcevernichtet."Einzelhandel und Endkunden dürften schockiert sein zu erfahren,dass ihr Dorsch mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Fischerei mitillegalen Rückwürfen stammt", sagt Rebecca Hubbard,Programmdirektorin von Our Fish. "Auch der Einzelhandel sollte einInteresse an der schnellstmöglichen Einführung der elektronischenÜberwachung in EU-Fischereien haben, um die Einhaltung geltenderRechtsvorschriften in der Lieferkette zu gewährleisten. DieRückwurf-Problematik ist bei den Dorsch-Fischereien besondersdrastisch, aber keineswegs auf sie allein beschränkt."Hintergrund:Über die AnlandeverpflichtungMit der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), in Kraftseit dem 1.1.2014, wurde eine Anlandverpflichtung für Arteneingeführt, für die jährlich festgelegte Gesamtfangmengen gelten(Art. 15 der GFP-Grundverordnung, Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vom11. Dezember 2013). Für diese Arten wird die Verwendung von Fängenunterhalb festgelegter Mindestreferenzgrößen auf andere Zwecke alsden menschlichen Verzehr (beispielsweise Tierfutter oder Fischöl)beschränkt. Alle Fänge werden in gleicher Weise auf die jeweiligeQuote angerechnet. Auf diese Weise sollen Rückwürfe, vor allem aberbereits die unerwünschten Fänge vermieden werden. Die geringerenErlöse für angelandete Beifänge bilden einen Anreiz für den Gebrauchvon Fanggeräten mit einer verbesserten Selektivität. Das bedeutet,dass Fanggeräte so konstruiert sind, dass unerwünschte Fängeminimiert werden, etwa durch größere Maschenweiten der Netze.In der Ostsee gilt die Anlandeverpflichtung für Hering, Sprotte,Dorsch und Lachs seit 2015, für Scholle erst seit 2017. Bis 2019 sollsie in allen EU-Gewässern in Kraft sein.Über Our FishOur Fish will sicherstellen, dass die EU-Mitgliedstaaten dieGemeinsame Fischereipolitik umsetzen und für nachhaltigeFischbestände in den europäischen Gewässern sorgen.Our Fish arbeitet mit Organisationen und Personen in ganz Europazusammen, um eine starke und beharrliche Kernbotschaft zu verbreiten:Die Überfischung muss beendet und die nachhaltige Befischung dereuropäischen Meere gewährleistet werden. 