Nachhaltigkeit: Die Deutschen bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück (FOTO)

Köln (ots) - Auf Verpackungen verzichten, umweltfreundliche Elektrogeräte kaufenund Öko-Strom beziehen - die Deutschen wären in einigen Lebensbereichenmehrheitlich bereit, künftig nachhaltiger zu leben. Allerdings schöpfen sievielfach die Möglichkeiten der Einflussnahme nicht aus, die sie für sich sehen.So bestehen aus Sicht von 75 Prozent gute Chancen, dass der Kauf von sparsamenElektrogeräten, insbesondere Smartphones, die Hersteller auch zu nachhaltigerenAngeboten bewegt. Jedoch sind nur 65 Prozent der Bürger bereit, ihr eigenesVerhalten zu ändern - und tatsächlich zu umweltfreundlicheren Produkten zugreifen. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie im Auftrag der ZurichVersicherung, für die 1.000 Deutsche ab 18 Jahren sowie zusätzlich 500 Deutschezwischen 18 und 35 Jahren befragt wurden.Bei Reise, Mobilität und Bekleidung kaum Bereitschaft zur VerhaltensänderungNoch geringere Bereitschaft zur Verhaltensänderung zeigen die Deutschen in denBereichen Reise, Mobilität und Bekleidung - und das, obwohl sie denken, dass sieals Verbraucher hier einiges bewegen könnten. Mehr als sieben von zehnBundesbürgern sind überzeugt, dass ihre Entscheidung für eine klimafreundlicheReise, für umweltverträgliche Verkehrsmittel oder für nachhaltig hergestellteMode dafür sorgt, dass mehr "grüne" Produkte und Dienstleistungen angebotenwerden. In der Praxis sieht das jedoch anders aus: Nicht mal jeder Zweite (44Prozent) ist bereit, bei der Reisebuchung auf ökologische Gesichtspunkte zuachten. Bei der Wahl des Verkehrsmittels würden sogar nur 40 Prozent eineumweltfreundlichere Alternative favorisieren. Und wenn es um Mode geht,beeinflussen viele andere Faktoren die Kaufentscheidung: Style und Preisschlagen das Thema Ökologie eindeutig: Nur 38 Prozent der Befragten würden ihrenKleiderschrank nach Nachhaltigkeitskriterien befüllen. "Die Befragung zeigt,dass der Umweltschutzgedanke durchaus im Bewusstsein der Menschen angekommenist. Über Jahre eingeübtes Konsumverhalten ändert sich aber nicht von heute aufmorgen. Ganz offensichtlich herrscht bei vielen noch die Meinung vor, dass sichÖkologie und Attraktivität ausschließen. Das muss nicht sein. Weder beim ThemaMobilität, noch in der Mode und auch nicht bei Kapitalanlagen", sagt JacquesWasserfall, Vorstand Leben bei der Zurich Gruppe Deutschland.Bundesbürger sehen Verantwortung bei der WirtschaftGerade bei Kapitalanlagen wären 49 Prozent bereit, nachhaltigere Anlageformen zunutzen. Dass Kunden durch ihr Anlageverhalten das Angebot von Geldhäusernverändern, glauben aber noch Wenige: Nur 40 Prozent der Befragten sehen hierEinflussmöglichkeiten der Verbraucher.Generell sehen die Bundesbürger die Hauptverantwortung für mehr Nachhaltigkeitzuerst bei den Unternehmen - und etwas weniger bei den Verbrauchern. DieJüngeren bis Mitte Dreißig sehen vor allem die Politik in der Pflicht. 38Prozent der Befragten meinen, dass Veränderungen am ehesten auf politischerEbene angestoßen werden müssten - etwa durch Gesetze oder steuerliche Anreize.Die Jüngeren glauben an "Fridays for Future"Zugleich glauben besonders die jüngeren Deutschen an die Einflussmöglichkeitenvon Bürgerbewegungen. Der Studie zufolge trauen die jüngsten Befragten unter 25Jahren Jugendbewegungen wie "Fridays for Future" am ehesten zu, politischeVeränderungen in Gang zu setzen. 65 Prozent der 18- bis 24-Jährigen vertretendiese Meinung. Umso überraschender: Die Bereitschaft in der Gruppe der 18- bis35-Jährigen beim Thema Mode stärker auf Nachhaltigkeit zu achten, ist relativgering. Nur 33 Prozent denken beim Kauf von Bekleidung an Nachhaltigkeit -deutlich weniger als beim Thema Büro und Arbeit (63 Prozent) und auch wenigerals beim Durchschnitt aller Befragten (38 Prozent).Diese Inkonsistenz zwischen Forderung und Handlung führt gerade bei Älteren zuZweifeln an der politischen Durchschlagskraft von "Fridays for Future". In derAltersgruppe der 40- bis 49-Jährigen glaubt jeder Dritte (31 Prozent) nicht andie politische Wirkung der Bewegung; in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sindes nur 13 Prozent.Über die StudieFür die repräsentative Studie "Nachhaltigkeit 2019" wurden im Auftrag der ZurichVersicherung 1.000 Deutsche ab 18 Jahren sowie zusätzlich 500 Deutsche zwischen18 und 35 Jahren befragt. Die Umfrage wurden vom Marktforschungsinstitut Tolunaim Juli und August 2019 online durchgeführt.Über die Zurich Gruppe DeutschlandDie Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich InsuranceGroup. Mit Beitragseinnahmen (2018) von über 5,5 Milliarden EUR, Kapitalanlagenvon mehr als 47 Milliarden EUR und rund 4.600 Mitarbeitern zählt Zurich zu denführenden Versicherungen im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft inDeutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierungund hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienDeutzer Allee 150679 KölnDeutschlandTelefon +49 (0) 221 7715 5638bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich.de/pressehttp://www.zurich-news.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63040/4445856OTS: Zurich Gruppe DeutschlandOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell