Nachhaltigkeit: Deutschem Mittelstand fehlt Orientierung

Düsseldorf (ots) - Obwohl die meisten deutschen Mittelständler diehohe Bedeutung von Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility(CSR) für sich erkannt haben, tun sie sich mit der Umsetzungentsprechender Konzepte noch recht schwer. So schätzen 80 Prozent fürsich die Integration einer nachhaltigen Unternehmensführung alsrelevant ein. Doch erst jedes zweite Unternehmen hat dazu auch eineentsprechende Nachhaltigkeitsstrategie definiert. Das geht aus einergemeinsamen Studie von Baker Tilly und der Technischen UniversitätDortmund hervor, zu der 229 mittelständische Unternehmen zu ihremNachhaltigkeits-Engagement befragt wurden. Als Kernproblem nennt dieStudie, dass es keine verbindlichen Vorgaben gibt, die klare Vorgabenund Orientierung für die Definition einer entsprechendenUnternehmensstrategie geben könnten - wie es beispielsweise bei derBilanzierung nach HGB der Fall ist. So sind auch nur 15 Prozent derbefragten Unternehmen mit ihrer Berichtserstattung zuNachhaltigkeitsaktivitäten wirklich zufrieden."Das Ergebnis unserer Nachhaltigkeitsstudie könnte man auch knappzusammenfassen mit: Die meisten mittelständischen Unternehmen wollen- können aber nicht", sagt Martin Weinand, Partner bei Baker Tillyund Co-Autor der Studie: "Die Erklärung dieses Phänomens ist inunseren Augen auch gleich der Lösungsansatz. Es fehlt dieverbindliche Orientierung, so wie sie in anderen Unternehmensbereichevorgegeben ist, wo es primär und unmittelbar um Profitabilität geht.Dagegen muss man beim Thema unternehmerische Nachhaltigkeitkonstatieren: ohne feste Parameter, lässt sich auch keineverbindliche Planung erstellen." Daher verwundert es auch nicht, dass23 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen ihreCSR-Maßnahmen noch gar nicht in die unternehmerische Planungeinbinden. "Echte Nachhaltigkeit kann natürlich nur dannfunktionieren, wenn sie fester Bestandteil der Unternehmensstrategiewird", so Weinand. Folglich sind auch gerade einmal 28 Prozentbereit, ein jährliches Budget für ihre CSR-Maßnahmen bereit zustellen. Hinzu kommt: Entsprechende, interne Aufgabenstellungenwerden meist "on top" innerhalb der bestehenden Abteilungen undFunktionen verteilt, deren primäre Aufgaben in ganz anderen Bereichenliegen.Reporting als Schlüssel zu weniger Willkür und mehr NachhaltigkeitWillkür auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung: "Knapp dreiViertel der Unternehmen nutzt dazu nämlich eigene Leitsätze undKonzepte zur Erstellung der Berichte", erklärt Prof. Dr. ChristianePott von der TU Dortmund und Co-Autorin der Studie: "Eigene Maßstäbebei der Kommunikation machen Vergleiche mit anderen Unternehmenjedoch unmöglich. Nachhaltigkeit avanciert damit zur Willkür - undhat es damit schwer, zu einem festen und verbindlichen Bestandteilder Unternehmensphilosophie zu werden."Mögliche Hilfestellung könnten standardisierte Rahmenwerke wie zumBeispiel die GRI Richtlinien oder die Leitsätze des UN Global Compactzur Berichterstattung und Kommunikation geben, die jedochvergleichsweise selten genutzt werden: "Gerade diese Werke sindnational und international anerkannt und nicht ohne Grund bei großenkapitalmarktorientierten Unternehmen beliebt. Auch für denMittelstand wären diese Rahmenkonzepte durchaus zu empfehlen", soProf. Pott.Durch eine ausführliche Berichterstattung können nicht zuletzt dieZiele im Bereich Nachhaltigkeit detailliert definiert und imNachhinein evaluiert werden. "Dies erleichtert nicht nur dieErfolgskontrolle. Auch die Einbeziehung von CSR-Themen in die gesamteUnternehmensstrategie lässt sich hiermit deutlich einfachergestalten. Auf diese Weise ist das Reporting der entscheidendeSchlüssel für mehr nachhaltiges Wirtschaften insgesamt", resümiertProf. Pott.Wirtschaftlicher Erfolg kommt zeitlich verzögertViel Luft nach oben haben die mittelständischen Unternehmen auchbei der geografischen Umsetzung: Nur etwa jedes zweite Unternehmenweitet seine CSR-Aktivitäten auch national aus. Oft werden in ersterLinie nur lokal und regional ansässige Adressaten erreicht, währendeine vollumfänglichere Ansprache aller relevanten Stakeholder-Gruppennicht stattfindet: "Ein weiteres Indiz für die fehlende strategischeEinbindung von CSR-Themen", konstatiert Weinand.Oftmals werden Nachhaltigkeitsmaßnahmen noch als wenig greifbarwahrgenommen und deren konkreter Nutzen für das Unternehmenunterschätzt. Viele Mittelständler stellen sich nicht derHerausforderung einer konkreten Kosten-Nutzen-Rechnung in diesemBereich. "Natürlich schauen sich Unternehmen intern die Ergebnisseihrer CSR-Maßnahmen durchaus genau an - Umfragen, Marktanalysen undexterne Kontrollen, die ein objektiveres Bild abgeben würden, findendagegen eher selten statt", so Dr. Anastasia Axjonow von der TUDortmund und Co-Autorin der Studie.Die Potenziale sind enorm: "Eine nachhaltige Unternehmensführungkommt nicht nur Umwelt und der Gesellschaft zugute - auch dieUnternehmen werden langfristig von ihrem Engagement zweifelsohneprofitieren. Mit einer ausgereiften Nachhaltigkeitsstrategie läßtsich großer Nutzen erzielen, der langfristig die Ausgaben fürNachhaltigkeitsbemühungen übersteigen wird. Und genau für dieseKosten-Nutzen-Rechnung ist die Verbindlichkeit zwingenderforderlich", so Weinand.Druck auf Mittelstand erhöht sichProf. Pott weist zudem auf die steigende Bedeutung vonNachhaltigkeitsinformationen auch für den Mittelstand hin: "Zwarstehen aktuell vor allem Großunternehmen im Fokus der CSR-Debatte,nichtsdestotrotz können die aktuell voranschreitenden gesetzlichenVerschärfungen zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattungfür Großunternehmen durchaus auch eine Ausstrahlwirkung auf denMittelstand entfalten. Schließlich handelt es sich beimittelständischen Unternehmen oftmals um Zulieferer vonGroßkonzernen, die von ihren Partnerunternehmen eine Ausweitung derCSR-Informationen verlangen können", so Prof. Pott.Für die Studie hat Baker Tilly gemeinsam mit dem Lehrstuhl fürInternationale Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung der TU Dortmundinsgesamt 229 mittelständische Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeitund dessen Stellenwert befragt.Pressekontakt:Gregor DammReferent Marketing & CommunicationsTel. +49 211 6901-1383Gregor.Damm@bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuell