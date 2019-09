Nachhaltigkeit im Agribusiness: Finger weg von Kriterien zur Kreditvergabe

Berlin (ots) - "Die EU-Kommission will die Finanzwirtschaft zunachhaltigeren Investitionen verpflichten. Die Agrarwirtschaft gehtlängst mit gutem Beispiel voran. Deshalb braucht es für sie keineweiteren Regelungen, wie sie derzeit in einer Taxonomie-Verordnunggeplant sind", erklärt der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands(DRV), Franz-Josef Holzenkamp. Der DRV hat sich in diesem Sinnegemeinsam mit anderen führenden Verbänden der Agrarwirtschaft aneiner Konsultation der EU-Kommission beteiligt.Wenn sich jemand mit nachhaltigem Wirtschaften auskennt, dann sindes die Landwirtinnen und Landwirte und ihre Genossenschaften.Entscheidungen auf den Betrieben werden für Generationen getroffenund das genossenschaftliche Prinzip garantiert seit über 150 Jahrengemeinschaftlichen Wohlstand. "Was Nachhaltigkeit ist, wird bereitsjetzt im Fachrecht definiert. Auf EU- und Bundes-Ebene werden hoheAnforderungen an nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden festgelegt undin der Praxis konsequent umgesetzt", ergänzt der DRV-Präsident.Deshalb darf das Fachrecht nicht durch Regelungen derFinanzwirtschaft ausgehöhlt werden.Die derzeit diskutierte Taxonomie-Verordnung verfolgt das Ziel,den Begriff der Nachhaltigkeit für verschiedene Branchen zudefinieren. Dazu zählt neben der Immobilien- und Energiewirtschaftauch die Land- und Forstwirtschaft. "Selbst wenn die Verordnung nurfür Green Bonds, also festverzinsliche Anleihen, gelten soll, kannsie auf längere Sicht negative Auswirkungen auf daslandwirtschaftliche Kreditgeschäft haben. Das wäre absolut schädlichfür die wirtschaftliche Entwicklung der Agrarbranche und mussverhindert werden", betont Holzenkamp."Sollten weitergehende Forderungen an den Sektor bestehen, so darfausschließlich das Fachrecht angepasst werden", fordert derDRV-Präsident. Anderenfalls würde ein paralleles Rechtsystemgeschaffen werden, das keiner nationalen Umsetzung mehr bedarf undfolglich auch nicht an die jeweiligen Besonderheiten in den einzelnenMitgliedstaaten angepasst werden könnte.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.024 DRV-Mitgliedsunternehmen in derErzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen undtierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von63,6 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder unddamit Eigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-430E-Mail: schwarze@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell