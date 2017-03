Nachhaltiges Wirtschaften - So sichert man wichtige Grundlagen für künftige Generationen (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:"Nachhaltiges Wirtschaften" - dieses Stichwort ist in aller Munde,von Privathaushalten bis zu Industrieunternehmen und Banken. Doch wieprägt die Nachhaltigkeit das Handeln eines Kreditinstituts in derPraxis? Helke Michael berichtet.Sprecherin: Nachhaltigkeit sichert die ökologischen, ökonomischenund sozialen Grundlagen für künftige Generationen. Und auch fürFörderbanken ist nachhaltige Wirtschaftsförderung wichtig, indem manzum Beispiel kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt.O-Ton 1 (Dr. Otto Beierl, 0:34 Min.): "Indem Förderbanken Vorhabenlangfristig und zinsgünstig finanzieren oder beispielsweise auchKreditrisiken übernehmen, tragen sie zum unternehmerischen Erfolgbei. Oder denken Sie etwa an die speziellen Angebote für dieKommunen, insbesondere im Bereich einer modernen Infrastruktur. ImFreistaat Bayern zum Beispiel legen wir in der LfA Förderbank Bayernbereits bei der Konzeption der Förderprogramme großen Wert darauf,dass der nachhaltige Schutz der Umwelt und auch soziale Aspekteausreichend Beachtung finden."Sprecherin: Erklärt Dr. Otto Beierl, Stellvertretender Präsidentdes Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands undVorstandsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern. "NachhaltigesWirtschaften" ist also mehr als Umweltschutz und beinhaltet zumBeispiel auch die Sicherung von Arbeitsplätzen durch Förderkredite.O-Ton 2 (Dr. Otto Beierl, 0:15 Min.): "So können zigtausendArbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden. Ich bin überzeugtdavon, dass integeres und ökologisches sowie sozial verantwortlichesHandeln eine entscheidende Voraussetzung für dauerhaften Erfolg ist."Sprecherin: Und hier geht die LfA mit ihrenNachhaltigkeitsgrundsätzen mit gutem Beispiel voran.O-Ton 3 (Dr. Otto Beierl, 0:23 Min.): "Das ist zum einen die'Interne Organisation', was bedeutet, dass wir als LfA aktiv eineUnternehmenskultur umsetzen, die soziale Belange berücksichtigt undgeprägt ist von Fairness, Vertrauen, Wertschätzung und Transparenz.Außerdem verpflichten wir uns zu einer verantwortungsbewusstenUnternehmensführung weit über die Einhaltung gesetzlicher Vorgabenhinaus."Sprecherin: Ein weiterer Punkt ist der Umweltschutz - alsoenergetisch effiziente Gebäude oder der Bezug von 100 ProzentÖkostrom. Ein dritter Grundsatz ist die gesellschaftlicheVerantwortung, wie die Nachwuchsförderung.O-Ton 4 (Dr. Otto Beierl, 0:24 Min.): "Im wirtschaftlichen Bereichgeben wir Anreize, dass sich unternehmerische Talente entwickelnkönnen. Im kulturellen Bereich fördern wir die Schwerpunkte Musik undbildende Künste. Außerdem unterstützen wir das freiwillige sozialeEngagement unserer Mitarbeiter durch organisierte Freiwilligentage.Und anstelle von Weihnachtsgeschenken für unsere Geschäftspartnerspenden wir jedes Jahr an eine soziale Einrichtung."Abmoderationsvorschlag:Nachhaltigkeit ist also bei Weitem keine Modeerscheinung, sondernbetrifft jeden Lebensbereich - von der Umwelt bis zum "NachhaltigenWirtschaften" von Unternehmen. Mehr Infos finden Sie unterwww.voeb.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Dominik LammingerPressesprecherTel.:030/81 92-162Mail:dominik.lamminger@voeb.deOriginal-Content von: Bundesverband ?ffentlicher Banken (V?B), übermittelt durch news aktuell