Nachhaltiges Engagement: Hevert veröffentlicht 10. Bericht zu Unternehmensverantwortung

Nussbaum (ots) - Hevert-Arzneimittel hat seinen Bericht zur Unternehmensverantwortung 2020 veröffentlicht. Seit 2011, also bereits seit 10 Jahren, teilt das bekannte Naturheilkundeunternehmen seine Maßnahmen zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlicher Verantwortung mit der Öffentlichkeit. Schwerpunkte im Jahr 2020: Corona-Pandemie und Engagement im Umweltschutz. Der Bericht kann hier (https://www.hevert.com/market-de/de/unternehmen/unternehmensverantwortung/csr-jahresberichte) eingesehen werden.Der Hevert-Bericht zur Unternehmensverantwortung ist bereits zum 10. Mal in Folge erschienen. Er ist eine freiwillige Initiative von Hevert und orientiert sich an den Leitfäden der Global Reporting Initiative. Der Bericht informiert über die Maßnahmen zu sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung. Denn für das naturheilkundlich ausgerichtete Familienunternehmen stehen bei der Umsetzung seiner Unternehmensziele Mensch und Natur im Vordergrund. Mathias Hevert, Geschäftsführer von Hevert-Arzneimittel, erklärt: "Nachhaltiges Handeln heißt für uns, die negativen Auswirkungen unserer unternehmerischen Tätigkeit für Umwelt und Gesellschaft möglichst gering zu halten. Wir möchten stattdessen einen langfristigen Mehrwert für alle schaffen. Nachhaltigkeit wird bei uns entlang der gesamten Wertschöpfungskette gelebt. Unser Ziel ist, dass alle, die ein Hevert-Präparat erwerben, dabei ein gutes Gefühl haben können."Unternehmensverantwortung auf allen EbenenUnternehmensverantwortung ist bei Hevert strategisch auf allen Ebenen und in allen relevanten Bereichen des Unternehmens verankert. Zusätzlich kommen regelmäßig Vertreter aus verschiedenen Unternehmensbereichen in eigenen Arbeitskreisen zusammen. Dort werden Antworten und Lösungen zu übergreifenden Fragestellungen erarbeitet. So gab es im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen. Als zum Beispiel Desinfektionsmittel in der Region rund um den Unternehmenshauptsitz in Nussbaum knapp wurde, passte Hevert kurzerhand seine Produktion an und produzierte medizinisches Handdesinfektionsmittel nach WHO-Rezeptur. Dieses wurde hauptsächlich an Pflege- und soziale Einrichtungen in der Region gespendet.Umweltschutz und KlimaneutralitätAuch im Umweltschutz konnte das in dritter Generation inhabergeführte Unternehmen 2020 ein deutliches Zeichen setzen - etwa durch Energieeffizienz und die Nutzung von erneuerbaren Energien. Neben dem Bezug von hundertprozentigem Ökostrom setzt das agile und innovative Unternehmen Hevert auf Solarenergie. Zusätzlich zu Strom konnten beispielsweise auch Wasserverbrauch und Abfallmenge im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. "Umweltverträgliches Wirtschaften ist für Hevert-Arzneimittel nicht nur ein schönes Motto, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur", unterstreicht Olga Rolnik, Referentin für Umweltmanagement. Dazu passt, dass Hevert aktuell den ehrgeizigen Plan umsetzt, spätestens ab 2022 klimaneutral zu sein. So wird bereits jetzt großer Wert darauf gelegt, die CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten.Der aktuelle Hevert-Bericht zur Unternehmensverantwortung kann hier (https://www.hevert.com/market-de/de/unternehmen/unternehmensverantwortung/csr-jahresberichte) abgerufen werden.Über den Hevert-Bericht zur UnternehmensverantwortungDer Hevert-Bericht zur Unternehmensverantwortung erscheint einmal jährlich als Onlineversion. Zahlreiche, spannende Fakten und anregendes Bildmaterial ermöglichen es, auf anschauliche Weise mehr über die wichtigsten Entwicklungen im Bereich Soziales, Umweltbewusstsein, Engagement für Naturheilkunde und integrative Medizin zu erfahren. Außerdem gibt es dort interessante Informationen zur Hevert-Foundation (https://hevert-foundation.org/). Die 2015 gegründete wohltätige Stiftung ist speziell auf soziale Verantwortung und nachhaltiges Engagement ausgerichtet.