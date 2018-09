Nachhaltiges Engagement der EDEKA Stiftung: Grundschüler und Jugendliche profitieren von Stiftungs-Projekten (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Anteil übergewichtiger Kinder hat laut Ernährungsreport 2018des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)innerhalb einer Generation dramatisch zugenommen. Neun von zehnBefragten halten es daher für wichtig, dass Kinder und Jugendliche inder Schule die Grundlagen einer gesunden Ernährung erlernen. Doch inder Praxis gibt es kaum entsprechende Angebote. Für diese Aufgabeengagiert sich die EDEKA Stiftung: Sie fördert mit ihren Projektendie Ernährungskompetenz von Schülern unterschiedlicher Jahrgänge undsensibilisiert darüber hinaus für Umweltthemen sowieverantwortungsvolles Handeln: Von "Mehr bewegen - besser essen" sowie"Fit für mein Leben" der Hamburger EDEKA Stiftung werden im Schuljahr2018/19 deutschlandweit über 19.000 Kinder und Jugendlicheprofitieren. Die Zahl der Projekttage hat die EDEKA Stiftung zum 10.Geburtstag der Bildungsinitiative auf 920 ausgebaut hat. Bei Schülernund Lehrern sind die abwechslungsreichen Projekte der EDEKA Stiftungeine willkommene Ergänzung oder auch Initialzündung für denSchulstoff."Unsere Projekte wollen die Ernährungskompetenz junger Menschenfördern und inspirierende Anstöße geben für verantwortungsvollesHandeln - gegenüber sich selbst und der Umwelt. In Zeiten, in denenimmer mehr Menschen an Übergewicht und Bewegungsmangel leiden und dieLebensweise weitreichende Folgen hat, bekommt ein Angebot wie unseresbesondere Bedeutung", betont Markus Mosa, Vorstand der EDEKAStiftung. Insgesamt wurden seit dem Start der Schulprojekte bereitsmehr als 51.000 Schüler für eine ausgewogene Ernährung undLebensweise begeistert.Die Inhalte beider Projekte entwickelte die EDEKA Stiftunggemeinsam mit Lehrern, Ernährungsexperten, Sportwissenschaftlernsowie der unabhängigen Naturschutzorganisation World Wide Fund ForNature (WWF). Laut einer Befragung der EDEKA Stiftung befürworten 98Prozent der beteiligten Lehrkräfte das Stiftungsengagement vor Ortund würden den Projekttag weiterempfehlen. Seit 2015 ist dieintensive und fachlich fundierte Arbeit der Stiftung imBildungsbereich - zu der auch das in Kitas und Kindergärtenangesiedelte Schwesterprojekt "Gemüsebeete für Kids" gehört - Teilvon "IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehrBewegung". Diese wird durch die Bundesministerien für Ernährung undLandwirtschaft sowie für Gesundheit getragen.Projekt für Grundschüler macht Appetit auf Wissen"Mehr bewegen - besser essen" gibt es jetzt bereits im sechstenJahr und ist ein an Grundschulen im gesamten Bundesgebiet erfolgreichetabliertes Lernformat. Insgesamt haben bereits über 48.800 Schüleraus 3. und 4. Klassen daran teilgenommen, allein im vergangenenSchuljahr waren es über 14.400 während 700 Projekttagen.Altersgerecht wechseln sich dabei Theorie- und Praxismodule ab: DieErnährungstheorie wird ergänzt durch einen Sinnesparcours undgemeinsames Kochen. Bei abwechslungsreichen Lauf- undGeschicklichkeitsspielen wird den Schülern die Bedeutung von"Bewegung" für Gesundheit und Wohlbefinden vermittelt. Der Baustein"Verantwortung" wird anhand der Thematik "nachhaltige Fischerei"vermittelt und die erarbeiteten Denkanstöße gemeinsam reflektiert.Projekt für Heranwachsende macht Lust auf VerantwortungDas Ende 2016 ins Leben gerufene Jugend-Projekt "Fit für meinLeben" nimmt diesen roten Faden für Schüler der 7. und 8. Klassenauf. Bisher haben mehr als 2.400 Jugendliche an den rund 100Projekttagen teilgenommen. Sie werden in ihrer aktuellenLebenssituation abgeholt und durch abwechslungsreiche Lehrmethodenund anschließende Diskussionsrunden dazu ermutigt, zu reflektierenund aktiv Verantwortung für sich selbst und ihre Umwelt zuübernehmen. "Fit für mein Leben" vermittelt ihnen nützliche undverblüffende Fakten rund um ausgewogene Ernährung, ausreichendBewegung sowie den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichenRessourcen.Hand in Hand mit Klassenlehrern und PatenDie Durchführung der Projekte erfolgt in enger Abstimmung mit denteilnehmenden Schulen durch ein geschultes Team der EDEKA Stiftungund wird begleitet durch die verantwortlichen Lehrkräfte. TatkräftigeUnterstützung gibt es außerdem von lokalen EDEKA-Kaufleuten, diePatenschaften für einzelne Schulen übernehmen und als kompetenteAnsprechpartner wie auch Wegbegleiter bei Bedarf ihreLebensmittelkompetenz einbringen sowie die jährliche Durchführung derProjekte sichern.Weitere Informationen und Downloadmaterial zu den beiden Projekten"Mehr bewegen - besser essen" und "Fit für mein Leben" finden Sieunter:http://www.edeka-stiftung.de/presseNoch bis zum 28. Noch bis zum 28. Februar 2019 können sich Schulen für eine Teilnahme im Schuljahr 2019/20 bewerben. 