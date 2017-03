Nachhaltiger und verantwortungsvoller Tourismus im Fokus der ITB Berlin

Berlin (ots) - Starkes Wachstum im Segment Adventure Travel &Responsible Tourism - 12. Pow-Wow für Fachbesucher mit aktuellenThemen und beispielhaften Projekten rund um Astrotourismus,Abenteuerurlaub und ökologisches Reisen - Halle 4.1b komplettausgebuchtVerantwortungsbewusstes Reisen und das von derWelttourismusorganisation (UNWTO) ausgerufene "Internationale Jahrdes nachhaltigen Tourismus für Entwicklung" sind zentrale Themen aufder weltweit größten Reisemesse. Die Bedeutung dieses starkwachsenden Marktes spiegelt sich in der erstmals ausgebuchten Halle4.1b Adventure Travel & Responsible Tourism wider. Fast 60 Ausstelleraus 35 Ländern präsentieren vom 8. bis 12. März 2017 ihre Neuigkeitenund Produkte zu Abenteuer-, ökologisch, ökonomisch und sozialverantwortlichem Tourismus.Treffpunkt für Besucher, Aussteller, Partner und Sponsoren ist der12. Pow-Wow for Tourism Professionals vom 8. bis 10. März 2017. Dasweltweit einzigartige Symposium steht in diesem Jahr unter dem Motto"Gazing into the night skies" sparkling diamonds "A journey throughthe vast universe". So viele internationale Tourismusverantwortlicheund Experten wie noch nie, unter anderem aus dem Kaukasus,Deutschland, Mexiko, Russland, Kenia, Spanien und Iran werden beiVorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops und Networking-Eventsbrisante Themen rund um verantwortungsbewussten Tourismus,Klimawandel, Nachhaltigkeit, Geoparks, Wildlife- und Astrotourismusbeleuchten und debattieren.David Ruetz, Leiter der ITB Berlin: "Verantwortliches ist mehr undmehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Heute weiß fast jeder,dass es sich bei dieser Reiseform um ein bewusstes Erholungserlebnishandelt. Reisende sind durch Internet und persönliche Recherchendeutlich besser informiert als noch vor einigen Jahren. Bereits seit2004 räumt die ITB Berlin den Segmenten Abenteuerurlaub undÖkotourismus eine große Plattform ein. Damit möchten wir Unternehmenin ihrem Bemühen um die ökonomisch, sozial und ökologischverantwortliche Gestaltung ihrer touristischen Produkte undDienstleistungen unterstützen."Astrotourismus als TourismusmagnetEröffnet wird der 12. Pow-Wow vom diesjährigen PartnerlandBotswana mit einer kulturellen Kostprobe einer Show des#ilovebotswana-Ensembles. Schwerpunktthema des ersten Tages istAstrotourismus. Botswana gehört zu den Reisezielen mit natürlichem,klarem Sternenhimmel frei von Lichtverschmutzungen. Fachbesuchererfahren, wie wichtig die Himmelskörper für das Leben auf der Erdesind. Experten geben Aufschluss zu den Herausforderungen für dieinternationale Reiseindustrie, Astrotourismus in einer nachhaltigenund verantwortungsvollen Art und Weise zu realisieren und welcheAuswirkungen die zunehmende Lichtverschmutzung durch künstlicheLichter auf die Ökosysteme hat. Beispielsweise berichtet Dr. AndreasHänel, Astronom und Direktor Planetarium im Museum am Schölerberg,Osnabrück in seinem Vortrag "The many facets of astro-tourism", dass60 Prozent der Europäer und 80 Prozent der Nordamerikaner dieMilchstraße nicht mehr sehen können.In einer Keynote erörtert Harald Bardenhagen, Astronom undDirektor des Sternenparks Nationalpark Eifel, den Wert der Dunkelheitfür die Gesundheit der Menschen und die Biodiversität. Außerdeminformiert er in einem Workshop über Astrofotografie und die richtigeAusrüstung für die Beobachtung der Himmelskörper. Auf eine Tour insUniversum nimmt Tim F. Horn, Direktor des Zeiss-GroßplanetariumsBerlin, die Besucher mit. Bei der interaktiven Präsentation werdenNaturphänomene wie Sonnenfinsternis live simuliert. DerAstrotourismus-Tag endet mit der Experten-Talkrunde "Challenges andbenefits of astronomy and dark nights for sustainable development"und dem von Mexiko gesponserten "One-Minute-Pitch NetworkingCocktail". Zudem wird die Tourismusministerin von Mexiko, LourdesBerho, eine Begrüßungsrede und einen kurzen Vortrag halten.Menschenrechte im BrennpunktAuch der zweite Tag des Pow-Wows widmet sich demsozialverträglichen Tourismus. Aussteller und Experten zeigen auf,wie andere von denjenigen lernen können, die nachhaltigen Tourismusbereits praktizieren. Ein Beispiel gibt Slowenien. Der Convention &Culture Partner der ITB Berlin 2017 ist eines der wenigen Länder,das sich selbst das Ziel gesetzt hat, umfassend "grün" zu werden. Inder Runde "Slovenia makes you green!"stellen fünfTourismusverantwortliche aus Slowenien das Programm "Slovenia Green"vor.Ein seit Jahren hochaktuelles Thema, für das sich die ITB Berlinseit jeher mit zahlreichen Initiativen engagiert, ist Menschenrechteund Kinderschutz. So leitet Rika Jean-Francois, die CSR Beauftragteder ITB Berlin und Board-Mitglied des Code, eine Panel-Diskussion zumThema. Es sprechen unter anderem Dorothy Rozga, Executive DirectorECPAT International, und Damien Brosnan, Programme Manager, The Code,über "Child Protection in Tourism". Im Anschluss werden weiteretouristische Unternehmen offiziell den "Child Protection Code"unterzeichnen. Darauf folgend findet eine Diskussionsveranstaltungdes Roundtable for Human Rights in Tourism statt, wobei es um diesorgfältige Umsetzung von Menschenrechten in der Hotelbranche geht.Geoparks und Artenschutz als wichtiges Erbe für zukünftigeGenerationenUNESCO-Geoparks leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigenEntwicklung von Gebieten mit geologischen Stätten und Landschaftenvon internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung. Im UNESCO GlobalGeoparks Network stellt Prof. Dr. Nikolaos Zouros, President UNESCOEuropean Geoparks Network, neue Projekte und bedeutende Aktivitätenvor. Dem weltweit schnell wachsenden Segment Abenteuerurlaub widmetsich der anschließende Themenblock "Culture, Biodiversity andAdventureTourism". Experten aus Mexiko, Indien, Balkans, Russland unddem Kaukasus, erörtern unter anderem die Fragen: Wie könnenTourismusexperten nachhaltige Erlebnisreisen entwickeln?Am Beispiel "Race for Rhinos" dokumentiert ITB PartnerlandBotswana erfolgreichen Artenschutz. Jillian Blackbeard, ExecutiveMarketing Manager Botswana Tourism Organisation und SecretaryTlhokomela Botswana, Endangered Wildlife Trust, berichtet über diegrößte Nashorn-Umsiedlungsaktion im südlichen Afrika und wie das Landvom Fortbestand der vom Aussterben bedrohten Tiere touristischprofitiert.Fahrradtourismus und Wildlife-Watching boomenDie "Responsible Tourism Clinics", am Freitag, 10. März 2017,geben Teilnehmern die Möglichkeit, sich direkt mit erfahrenenFachleuten aus dem Bereich nachhaltiger Tourismus auszutauschen. Inder Panel-Diskussion "Developing successful cycle tourism products"verdeutlichen Ádám Boder, EuroVelo and Advocacy Director EuropeanCyclists' Federation, Kevin Kalfels, Press and Marketing OfficerRomantischer Rhein, und Carolien Ruebens, Project Officer EuropeanCyclists' Federation, wie und warum sich Radtourismus vomNischenprodukt zu einem Boomsegment entwickelt hat. Weitere Sessionsbehandeln "Certification for Sustainable Tourism" wie die vonTourCert in der Donauregion und "Community-based Tourism" am Beispielvon Kayah State (Myanmar), Sierra Gorda de Querétaro (Mexiko) undGems of Kenya.Am Nachmittag des letzten Pow-Wow-Tags steht "Wildlife WatchingTourism" im Mittelpunkt. Nach einer Keynote von Anja Domnick, ProjectOfficer UNESCO Wadden Sea World Heritage, folgt Seminar eine MasterClass mit dem Titel "Make bird watching fit for tourism". Danachsprechen Elmar Mai, Biologe und Journalist, und Fabian Ritter,Biologist und Scientific Advisor bei Whale and Dolphin Conservation(WDC) über das grüne Paradies und Whale Watching der DominikanischenRepublik. Es folgen Vorträge über die unberührte Mongolei sowie dieVorstellung eines neuen Tourismusmodells für Mazedonien und derInitiative "Following the footprints of wildcats" der Selva BananitoLodge and Reserve in Costa Rica. Wie Nachhaltigkeit kommuniziert undvermarket werden kann, dazu geben zum Abschluss des Tages nochmalsdie Blue Yonder Responsible Tourism Clinics Aufschluss, bevor derdiesjährige Pow-Wow mit dem 9. ITB Responsible Tourism NetworkingEvent, bei dem jede/r die Möglichkeit hat, mit einem kurzen Pitch zuWort zu kommen, zu Ende geht.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.
Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.
Slowenien ist der Convention& Culture Partner der ITB Berlin 2017.
Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.
2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor. Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell