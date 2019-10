Nachhaltiger Fischfang, Kreislaufwirtschaft und Erhalt der Biodiversität: KfW unterstützt den Sustainable Ocean Fund

Frankfurt am Main (ots) -- Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung- Küstenschutz als Geschäftsmodell: Mobilisierung vonPrivatkapital durch kleine und mittlere Unternehmen- Weniger Plastikmüll in den OzeanenHeute hat die KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) eine Treuhandbeteiligung am SustainableOcean Fund (SOF) in Höhe von 25 Mio. EUR für die Karibik unterzeichnet. DerFonds investiert in kleine und mittlere Unternehmen, die nachhaltige Fischereibetreiben, sich für den Erhalt der marinen und küstennahen Ökosysteme einsetzensowie Müll recyceln und damit die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik mittelsKreislaufwirtschaft verringern.Die Folgen des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und die wenig nachhaltigeBewirtschaftung der Meere führen zu einem Verlust der Biodiversität in derKaribik. Diese und eine starke Überfischung erschweren das Leben der lokalenBevölkerung, weil die Einnahmen aus der Fischerei sinken. Zudem stellen dieabnehmenden Fischbestände ein Problem für die zunehmende weltweite Nachfragenach Fisch und Meeresfrüchten dar. Es gilt daher, zum einen die Überfischung derMeere einzudämmen und die weltweite Ernährungssicherung durch effizientereFischfangmethoden sicherzustellen. Zum anderen hilft eine verbesserte Verwaltungund Kontrolle von Küsten- und Meeresschutzgebieten dabei, den Mülleintrag ausdiesen Gebieten heraus ins Meer zu verringern und unter anderem auch dieMangrovenwälder zu schützen, die ein bedeutender CO2-Speicher sind. In der Folgeder vom SOF geförderten Maßnahmen ergeben sich neue Einkommensperspektiven fürdie lokale Bevölkerung aus zertifiziertem Fischfang, nachhaltigem Tourismus undanderen Bereichen der "Blue Economy"."Die KfW unterstützt den Ansatz der sogenannten 'Blue Economy', der durchinnovative Finanzinstrumente wie den Sustainable Ocean Fund privates Kapital zumSchutz der Ökosysteme der Erde mobilisiert und gleichzeitig Arbeitsplätzeschafft. Der Arten- und Küstenschutz wird dabei für viele kleine und mittlerePrivatunternehmen als Geschäftsmodell interessant", sagte Prof. Dr. JoachimNagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Die KfW fungiert durch ihre Beteiligung am Sustainable Ocean Fund als sogenannteAnkerinvestorin, um weitere Ko-Investoren für den Fonds zu mobilisieren. Dieserstrebt ein Gesamtvolumen von bis zu 150 Mio. USD an (die bisherigenInvestorenzusagen belaufen sich auf 50 Mio. USD). Investiert werden soll inerster Linie in kleine und mittlere Unternehmen in der Karibik (40%), aber auchin Afrika (30%) sowie in Asien und den Pazifikanrainerstaaten (30%). Die Mitteldes BMZ sollen speziell für Investitionen in der Karibik eingesetzt werden. DieProjekte stellen einen Beitrag zur 2018 von den europäischen EntwicklungsbankenKfW, Europäische Investitionsbank (EIB) und Agence Française de Développement(AFD) ins Leben gerufenen Clean Ocean Initiative dar. Deren Ziel ist es, bis2023 die Verschmutzung der Weltmeere mit Abfällen, insbesondere mit Plastikmüll,zu reduzieren.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sieunter: www.kfw-entwicklungsbank.de.Weitere Informationen zur Clean Oceans Initiative finden Sie unter:https://www.kfw.de/stories/dossier-plastikmuell.htmlPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poehtig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell