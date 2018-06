Nachhaltigen Sojaimporten mehr Dynamik verleihen (FOTO)

Berlin (ots) -Angebot der zertifizierten Agrarrohstoffe aus den Erzeugerländerwird nicht genügend nachgefragt.Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller spricht sich gegenüberAgrarjournalisten in Berlin dafür aus, bei Importen vonAgrarrohstoffen auf nachhaltig zertifizierte Ware zu setzen, um soder Entwaldung entgegenzuwirken. Dies begrüßt OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland ausdrücklich. Um einenachhaltige Bewirtschaftung in den Erzeugerländern zu etablieren,haben die vor Ort agierenden Unternehmen gemeinsam mit Regierungen,Institutionen und NGOs verschiedene Schutzmaßnahmen erarbeitet. Einbereits 2006 gemeinsam vereinbartes Soja-Moratorium für Brasilienuntersagt den Handel, die Finanzierung und den Erwerb von Soja, dasvon Regenwaldflächen stammt, die nach Juli 2008 gerodet wurden.Im Laufe der Jahre haben sich eine Reihe vonZertifizierungssystemen für nachhaltigen Sojaanbau etabliert. Dazugehören zum Beispiel der Roundtable for Responsible Soy (RTRS),ProTerra und International Sustainability and Carbon Certification(ISCC Plus). Allen gemein ist die Verpflichtung, Anbau nur aufFlächen zu betreiben, auf denen zuvor keine Landnutzungsänderungstattgefunden haben. Unterschiede gibt es zum Teil im Hinblick aufden Umfang der Nachhaltigkeitskriterien, wie etwa in denSozialstandards. Das Thünen-Institut für InternationaleWaldwirtschaft und Forstökonomie ist in einer Studie vom Mai 2018 beieinem Vergleich der Systeme zu dem Schluss gekommen, dass das ISCCPlus/ISCC EU in verschiedenen Kernbereichen, wie Schutz vonÖkosystemen, gute landwirtschaftliche Praxis, soziale Kriterien undAuditierungs- und Rückverfolgungssystemen, am besten abschneidet.Für Bioenergie und Biokraftstoffe in der EU sindNachhaltigkeitszertifizierungen auf Basis gesetzlicher Vorgabenverpflichtend. Für andere Verwendungen hingegen, zum Beispiel in derLebens- und Futtermittelwirtschaft sowie in der Chemie, ist dies ausWTO-rechtlichen Gründen nicht möglich. Hier konnte bisher durchInitiativen der Privatwirtschaft und der NGOs eine gewisse Dynamik zumehr Nachhaltigkeit im Anbau und der gesamten Lieferkette erzeugtwerden. So hat der europäische Verband der Mischfutterhersteller(FEFAC) mit den Leitlinien für die nachhaltige globaleSojabeschaffung Mindeststandards festgelegt.Jaana Kleinschmit von Lengefeld, Präsidentin von OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland stellt fest: "DieOVID-Mitgliedsfirmen bieten ihren Kunden eine Auswahl anerkannterZertifizierungssysteme und firmenindividuellerNachhaltigkeits-initiativen für die Beschaffung nachhaltigerAgrarrohstoffe an. Wir sehen allerdings, dass am Markt gegenwärtigmehr nachhaltig zertifiziertes Soja angeboten als nachgefragt wird."Einige brasilianische Bauern überlegen bereits, ob sie aus demNachhaltigkeitsprogramm wieder aussteigen, da ihre mit Mehraufwanderzeugte und entsprechend teurere Ware nicht genügend Abnehmerfindet, wie auf der letzten RTRS-Konferenz in Lille verkündetetwurde.Auch ein Importverbot, wie von einigen Politikern immer wiedergefordert, ist nicht zielführend im Sinne der Nachhaltigkeit, denn eswürde den bisher erreichten Erfolg in den Anbauländern im Keimersticken. Tatsache ist, dass sich alle Bemühungen zu mehrNachhaltigkeit bisher auf Deutschland und die EU beschränken undsomit, global gesehen, keine Lenkungswirkung erzeugen, denn diegrößten Sojaimporteure befinden sich im asiatischen Raum, wo dieNachhaltigkeit nicht nachgefragt wird.Landnutzungsänderungen lassen sich nicht von deutschen, nichteinmal europäischen Schreib- und Esstischen aus verhindern. InIndonesien haben die europäischen Forderungen nach Importverboten fürPalmöl sogar die Kleinbauern in Jakarta auf die Straße getrieben, dasie um ihren, mit Hilfe der Nachhaltigkeitsprogramme geradeerworbenen, bescheidenen Wohlstand, wie den Schulbesuch ihrer Kinder,fürchten.Weltweit angebaut wird jeweils dort, wo die besten klimatischenVoraussetzungen für Anbau und Wachstum der Nutzpflanzen und damitauch für die höchste Flächeneffizienz bestehen, in den so genanntenGunstregionen. Das dient auch dem Klimaschutz. "Deutschland undEuropa sind aufgrund ihrer geografischen Lage von Sojaimportenabhängig. Es ist kaum möglich, in der aktuellen Selbstversorgung mitEiweißfuttermitteln von nur 30 bis 35 Prozent mit heimischenFuttermitteln erheblich aufzuschließen", so Kleinschmit vonLengefeld.Pressekontakt:Alexandra Meyer I Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: +49 (0)30 / 72 62 59 - 57presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell