Nachhaltige und klimafreundliche Energieversorgung für Indien: Die KfW baut ihre Förderung von erneuerbaren Energien weiter aus

Frankfurt am Main (ots) -- Kreditlinie in Höhe von 200 Mio. EUR- Erhöhung der Stromerzeugungskapazitäten aus Solar- und Windkraft- Zusätzliche Stromversorgung für 460.000 Menschen- Verbesserung von Qualität und NachhaltigkeitDie KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung (BMZ) einen Darlehensvertrag mit der Indian Renewable EnergyDevelopment Agency Ltd. (IREDA), dem indischen staatlichen Förderinstitut fürdie Finanzierung von erneuerbaren Energien, in Höhe von 200 Mio. EURunterzeichnet.IREDA reicht die Mittel in Form von zinsgünstigen Krediten an Investoren zum Bauvon Solar- und Windkraftwerken weiter. Die Kreditnehmer leisten dabei einenEigenbeitrag von bis zu 30 %, so dass durch diese Mobilisierung privatenKapitals die Gesamtinvestitionen bei rund 285 Mio. EUR liegen. Hiermit könnenmindestens 350 Megawatt Kraftwerksleistung sowie CO2-Einsparungen von rund600.000 Tonnen pro Jahr erreicht werden. Die neuen Anlagen werden rechnerischmehr als 460.000 Menschen mit dem umwelt- und klimafreundlichen Strom versorgen.Ergänzend erhält IREDA Unterstützung bei der Stärkung ihres Systems zumManagement von Umwelt- und Sozialauswirkungen der finanzierten Vorhaben und beider Einführung anspruchsvollerer Qualitätsstandards. Zudem wird IREDA bei derErweiterung des Technologiespektrums bei der Finanzierung erneuerbarer Energienunterstützt, insbesondere im Hinblick auf innovative Ansätze wie beispielsweiseSpeicherlösungen, Wind-Solar-Hybridkraftwerke oder Solar/PV-Anwendungen inVerbindung mit Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Insgesamt stellt die neueKreditlinie für IREDA einen wichtigen weiteren Baustein zur Umsetzung derzwischen Deutschland und Indien vereinbarten "Solarpartnerschaft" dar."Indien ist das Land mit dem drittgrößten CO2-Ausstoß weltweit. Das hoheWirtschafts- und Bevölkerungswachstum führt zu einem weiter steigendenStrombedarf, und damit steigt auch der Ausstoß von Klimagasen. Diese weitereKfW-Finanzierung zur Förderung der Stromerzeugung aus Solar- und Windkraftwerkenwird dazu beitragen, den Anstieg der Treibhausgasemissionen zu verlangsamen unddas Defizit in der Stromversorgung zu reduzieren", sagte Prof. Dr. JoachimNagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Bis zum Jahr 2022 sieht die indische Regierung den Ausbau derErzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien auf bis zu 175 Gigawatt vor. Dasentspricht einem Anteil von rd. 50 % der gegenwärtigen gesamtenKraftwerkskapazität Indiens. Hiervon soll der Anteil der Photovoltaikanlagen 100Gigawatt, der aus Windkraft 60 Gigawatt betragen.Zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter: www.kfw.de/indienPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: charis.poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4470229OTS: KfWOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell