München/Frankfurt am Main (ots) - Seit Jahren wird in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über den Klimawandel und den damit verbundenen Wechsel hin zu erneuerbaren und innovativen Energien diskutiert. Mit dem Übereinkommen von Paris hat sich ein Großteil der Nationen verpflichtet, Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu ergreifen. Doch das Reduzieren von CO2-Emissionen oder der Erwerb von Umweltzertifikaten reichen dafür nicht aus. Vielmehr müssen effiziente und industrieübergreifende Lösungen erarbeitet werden.Vor diesem Hintergrund bringt die sechste Projektrunde der Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission" (https://www.bain.com/de/ueber-uns/the-mission/) unter dem Motto "Energy - Be Empowered!" Unternehmen aus Wirtschaft und Wissenschaft mit jungen Talenten zusammen. Drei Monate lang werden innovative Konzepte und Lösungen entwickelt. Der Kick-off findet heute in Frankfurt am Main statt.The Mission wurde 2019 von der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der Handelsblatt Media Group und der Recyclinggesellschaft PreZero ins Leben gerufen. Die vorherigen, ebenfalls dreimonatigen Projektrunden beschäftigten sich mit den Themen "Waste - Be Circular!", "Banking - Be Green!", "Sports - Be Sustainable!", "Work - Be Next!" und "Mobility - Be Urban!".Der Weg hin zur grünen EnergieWährend der gesamten Projektlaufzeit sehen sich fünf Teams, bestehend aus ausgewählten Studierenden und Young Professionals, mit Fragen konfrontiert, die seit Jahren die Welt bewegen: Wie produzieren wir zukünftig erneuerbare Energie? Wie können wir Energienetze effizient betreiben? Wie müssen Energieservices entwickelt werden, um sie optimal nutzen zu können? Wie lassen sich der Energieverbrauch und das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten nachhaltig verändern?Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund wurden aus über 500 Bewerbungen ausgewählt. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und bringen internationale Berufserfahrung sowie spezifisches Know-how mit - unter anderem in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen, Produktionstechnik, Industrie und Produktion, Maschinenbau, Entrepreneurship und Nachhaltigkeit sowie Management für erneuerbare Energien.Unterstützt werden die jungen Talente durch Firmenpartner, die ihr Branchenwissen und ihre Erfahrung einbringen. Dazu zählen dieses Mal Vertreterinnen und Vertreter aus dem Energiesektor sowie Ecolog, Founders Intelligence, kraftwerk Tubes, Schaeffler, Liquy Moly, Osborne Clarke, Siemens, Techem, Uniper, Vonovia und Wisag. Die Aufgaben stehen bereits fest. So setzt sich Team "Endema" damit auseinander, mittels Monitoring und intelligenter Lösungen die hohen Energieschwankungen von Versorgungsunternehmen auszugleichen. "Ränergy" verfolgt das Ziel, Eigentümerinnen und Eigentümern von Immobilien den Umstieg auf nachhaltige Energiequellen zu erleichtern und sie mit Investoren und Investorinnen zu verbinden. Im Fokus der Arbeit von "Flexbox" stehen die Wiederverwendbarkeit von Batterien für Elektroautos und die Verlängerung ihrer Lebensdauer. Team "NFTs" befasst sich mit aktuellen Trends wie Blockchain, Kryptowährungen und Non-Fungible Tokens (NFTs) mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit. Bei "Power Roots" schließlich dreht sich alles um Pflanzen als effiziente Energiequelle für das Energiemanagement von Gebäuden. Ende August 2021 werden die Teams den beteiligten Firmenpartnern ihre Konzepte und Prototypen in einem finalen Pitch präsentieren.Denkanstöße gefragt"Unternehmen müssen ihre Anstrengungen weiter verstärken, um dem Klimawandel zu begegnen", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn, der zu den Mitinitiatoren von The Mission gehört. "Wer Vorreiter auf dem Weg hin zur Klimaneutralität sein will, muss seine Strategie überarbeiten und sich mit einer tiefgreifenden Transformation auf eine emissionsarme Zukunft vorbereiten." Und er fügt hinzu: "Dafür sind auch Denkanstöße von außen nötig. Daher freue ich mich auf die Lösungen, die die jungen Talente bei The Mission in den nächsten drei Monaten entwickeln werden."Über die gesamte Projektrunde hinweg stehen den Teilnehmenden Beraterinnen und Berater von Bain als Coaches zur Verfügung. Bei den Workshops zu Design Thinking und User Research sind auch die Digitalexperten aus Bains Advanced Digital and Product Team (https://www.bain.com/de/vector-digitalisierung/advanced-digital-und-product-team/) (ADAPT) vertreten.Im Rahmen von The Mission arbeiten Studierende und junge Talente in einem Zeitraum von drei Jahren an insgesamt zwölf Zukunftsthemen, zu denen unter anderem Mobilität, Konsum und Logistik zählen. Die Themenauswahl basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514).Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 61 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung stellen sowie sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Xing (https://www.xing.com/companies/bain%26company)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell