München/Frankfurt am Main (ots) -Nachhaltigkeit spielt nicht nur in der Klima- und Energiepolitik eine entscheidende Rolle. Auch für deutsche Industrieunternehmen haben nachhaltige Transformationen mittlerweile höchste Priorität. Noch aber fehlen oftmals die richtigen Tools und Lösungsansätze für die Umsetzung. Wie können sich Unternehmen über alle Mitarbeiterebenen hinweg einen Überblick verschaffen, was Organisationsvermögen und Wissensstand hinsichtlich Nachhaltigkeit angeht? Wie lassen sich die Beschäftigten in puncto Nachhaltigkeit schulen? Und wie ist es Investoren möglich, nachhaltige Start-ups zu finden und ihr Portfolio auf der Grundlage von ESG-Zielen zu verwalten?Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die siebte Projektrunde der Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission" (https://www.bain.com/de/ueber-uns/the-mission/) unter dem Motto "Transformation - Be Sustainable!". Junge Talente erarbeiten gemeinsam mit Unternehmen aus Wirtschaft und Wissenschaft drei Monate lang innovative Konzepte und Lösungen. Am 15. September 2021 fand der Kick-off im Rahmen des EBS-Symposiums in Oestrich-Winkel statt.The Mission wurde 2019 von der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der Handelsblatt Media Group und der Recyclinggesellschaft PreZero ins Leben gerufen. Die vorherigen, ebenfalls dreimonatigen Projektrunden beschäftigten sich mit den Themen "Waste - Be Circular!", "Banking - Be Green!", "Sports - Be Sustainable!", "Work - Be Next!", "Mobility - Be Urban!" und "Energy - Be Empowered!".Umfassende Unterstützung garantiertWährend der gesamten Projektlaufzeit befassen sich drei Teams, die aus Studierenden und Young Professionals bestehen, mit jeweils einem Lösungsansatz aus den Bereichen "Inspiration" (Team "Sustainacy"), "Education" (Team "resolvert") und "Activation" (Team "Greenvest"). Die insgesamt neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund wurden aus über 560 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und haben internationale Berufserfahrung sowie spezifisches Know-how. Das reicht von Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaft über Psychologie und Luftverkehrsmanagement bis hin zu Nachhaltigkeit, Informatik und Maschinenbau.Unterstützt werden die jungen Talente durch Firmenpartner, die ihr Branchenwissen und ihre Erfahrung einbringen. Dazu zählen in dieser Runde Prezero, Kaufland, Procter & Gamble, Deutsche Bank, Brightpoint sowie Futury Capital. Auch stehen den Teilnehmenden über die gesamte Projektrunde Beraterinnen und Berater von Bain als Coaches zur Verfügung. Bei den Workshops zu Design Thinking und User Research sind zudem die Digitalexperten aus Bains Advanced Digital and Product Team (https://www.bain.com/de/vector-digitalisierung/advanced-digital-und-product-team/) (ADAPT) vertreten.Inspirierende Ideen gefragt"Am Thema Nachhaltigkeit kommt kein Unternehmen mehr vorbei", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn, der zu den Mitinitiatoren von The Mission gehört. "Wer bei entsprechenden Transformationen in allen Bereichen Vorreiter sein will, muss auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, Nachhaltigkeit in ihre Entscheidungen einzubeziehen." Und er fügt hinzu: "Wir arbeiten nicht nur mit unseren Kundinnen und Kunden an diesem zentralen Megatrend, sondern haben uns als Unternehmen selbst ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Ich freue mich daher auf die Ideen und Lösungen, die die Young Professionals in den nächsten drei Monaten entwickeln werden."Im Rahmen von The Mission arbeiten Studierende und junge Talente über die kommenden Jahre hinweg an verschiedenen Zukunftsthemen, zu denen unter anderem auch Konstruktion, Mobilität und Energie zählen. Die Themenauswahl basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514). 