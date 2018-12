Nachhaltige Pauschalreisen für Jedermann: GutBürger.Reisen startet

Finanztrends Video zu



mehr >

Hannover (ots) - Die deutsche Reisebranche modernisiert sichunvermindert weiter: Das junge Startup GutBürger.Reisen aus Hannovertritt nun mit dem vollmundigen Versprechen an, Urlaubsreisengrundsätzlich nachhaltig zu machen. Ermöglicht wird das unter anderemdurch die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Atmosfair."Der Kunde bucht die gleiche Reise wie in jedem gewöhnlichenReisebüro, zum gleichen Preis. Wir nutzen dann dieVermittlungsprovision für Klimaschutz- undEntwicklungshilfeprojekte", so Christoph Zeitschel, der 37-jährigeGründer.Das Social-Startup nutzt die Infrastruktur etablierterTourismusanbieter und kann damit aus dem Stand eine Vielzahl vonKunden über die Webseite https://gutbuerger.reisen zuverlässigbedienen. "Beraten und einbuchen können andere besser. Ichkonzentriere mich auf die Alleinstellungsmerkmale vonGutBürger.Reisen: Klimaschutz und Entwicklungshilfe." so derSozialunternehmer weiter.Die Angebotspalette umfasst dabei klassische Pauschalreise- undLast Minute Angebote der gängigen Veranstalter, genauso Flüge,Hotels, Mietwagen, Busreisen und einige Spezialangebote wie Wellness-und Erlebnisreisen. Lediglich Kreuzfahrten werden bis auf weiteresnicht angeboten. Den Bereich Geschäftsreisen sieht das Unternehmenals mögliches Wachstumsfeld.Klimaschutz als Kernthema der TourismusindustrieBereits 2006 gaben in einer repräsentativen Forsa-Umfrage mehr als60% der Teilnehmer an, grundsätzlich einen Beitrag zur Kompensationder mit Flugreisen verbunden Umweltschäden leisten zu wollen. Bis2017 wurden jedoch weiterhin weniger als 1% der deutschen Urlaubs-CO2Mengen tatsächlich kompensiert. Um die deutschen Klimaschutzziele zuerreichen, werden niedrigschwellige Angebote wie das vonGutBürger.Reisen eine immer wichtigere Komponente des Marktes.Über GutBürger.Reisen"Wir holen nachhaltige Reisen aus der Nische". Mit diesem Anspruchist das online-Reisebüro https://GutBuerger.Reisen im Dezember 2018in Hannover angetreten. Angeboten wird die typischeReisebüro-Angebotspalette zu den gewohnten Preisen. Aus derVermittlungsprovision werden Klimaschutz- undEntwicklungshilfeprojekte finanziert.Pressekontakt:Christoph ZeitschelTel: 0511 338597 85info@gut.reisenhttps://gutbuerger.reisenOriginal-Content von: GutBürger.Reisen, übermittelt durch news aktuell