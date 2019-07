Nachhaltige Mobilität: Das CNG-Netzwerk wächst / Tankstellen-Spezialist Moviatec wird Mitglied im CNG-Club

München/Berlin (ots) - Mit der Ontras-Tochter MoviaTec als neuemMitglied baut der gemeinnützige Verbraucherverein CNG-Club seinNetzwerk bei den Betreibern von CNG-Tankstellen aus. Gemeinsamverfolgen der CNG-Club und MoviaTec das Ziel, die Tankstellen-Dichtein Deutschland zu erhalten und sinnvoll zu erweitern. MoviaTec istbundesweit tätig, hat seinen Schwerpunkt jedoch in Ostdeutschland."Der CNG-Club ist für uns ein wichtiges Netzwerk, das dieInteressen von Verbrauchern und Marktakteuren bündelt und sich beipolitisch Verantwortlichen, Automobilherstellern und Händlern sowieTankstellenbetreibern, Energieversorgern und Stadtwerken für CNGstark macht", hebt MoviaTec-Geschäftsführer Holger Sprung hervor."Damit unterstützt der CNG-Club auch unser Ziel, dieCNG-Tankinfrastruktur nachhaltig zu erhalten und auszubauen",begründete er die im Rahmen der CNG-Mobility-Days 2019 in Berlinunterzeichnete Mitgliedschaft.Die MoviaTec GmbH, ein Tochterunternehmen der Ontras GastransportGmbH, nimmt die Gas-Mobilitätsaktivitäten innerhalb der VNG-Gruppewahr. Standortentwicklung und Standortsicherung von CNG-Tankstellensind dabei die zwei Säulen der Geschäftstätigkeit von MoviaTec.Hierzu gehören sowohl Übernahmen von bestehenden Tankstellen als auchder Bau neuer Tankstellen in Zusammenarbeit mit Partnern wieStadtwerken, Flottenbetreibern oder Autohäusern. Weiterhin bietet dasUnternehmen den Betrieb und die Instandhaltung von CNG-Tankstellenan."MoviaTec ist für uns ein wichtiger Partner", betont Miklos GrafDezasse, Präsident des CNG-Clubs. Einerseits könne der Verein vomKnow-how des Infrastruktur-Dienstleisters bei Fragen zurTankstellentechnik und der Wirtschaftlichkeit von CNG-Tankstellenprofitieren. Und andererseits stünde nun ein weiteres Mitgliedbereit, mit dem sich der CNG-Club für den Erhalt und Ausbau vonCNG-Tankstellen einsetzen kann. "Mit MoviaTec und OrangeGas haben wirzwei der aktivsten Marktteilnehmer in Deutschland als Mitglieder -gemeinsam können wir wichtige Impulse für die klimaschonendeCNG-Mobilität setzen."Vorstandsmitglied Birgit Maria Wöber ergänzt: "Der CNG-Club e.V.hat drei Ziele. Wir wirken erstens auf Politik, Wirtschaft undGesellschaft ein, damit der CNG-Antrieb beim Klimaschutz, derMobilität der Zukunft und der Energiewende einen wirksamen Beitragleisten kann. Wir setzen uns zweitens für die Interessen derCNG-Fahrer ein. Und drittens sorgen wir durch die Vernetzung unsererMitglieder dafür, dass sich die Grundlage der CNG-Mobilität - dieTankstelleninfrastruktur - marktgerecht entwickelt."www.cng-club.dewww.moviatec.comÜber den CNG-Club e. V.Der CNG-Club e.V. setzt sich aktiv ein für die nachhaltige,kostengünstige und klimaschonende Mobilität mit Compressed NaturalGas (CNG) - dem umweltschonenden Kraftstoff aus Erdgas, Biomethan undsynthetischem Methan. Der gemeinnützige Verein fungiert alsInformationsplattform, Netzwerk und Bundesverband. Er vertritt dieInteressen der Verbraucher gegenüber der Politik,Automobilhersteller, Gasbranche, CNG-Tankstellenbetreiber.Medienkontakt:Klaus Reindl,+49 174 750 9000k.reindl@cng-club.deOriginal-Content von: CNG-Club e. V., übermittelt durch news aktuell