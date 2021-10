Nachhaltige Kapitalanlagen / SV SparkassenVersicherung tritt Klimabündnis bei

Stuttgart (ots) -Die SV SparkassenVersicherung (SV) tritt der Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) bei und wird als erster Öffentlicher Versicherer Deutschlands Teil eines Netzwerks der weltweit größten Kapitalanleger.Die SV bekennt sich mit ihrer Kapitalanlagestrategie zu dem im Pariser Klimaschutzabkommen festgeschriebenen Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen und die Finanzmittelflüsse sukzessive mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.Die NZAOA wurde 2019 von den Vereinten Nationen initiiert. Ziel dieses Netzwerks ist es, bis 2050 die CO2-Emissionen ihres gesamten Anlageportfolios auf netto Null zu reduzieren. Mit dem Ziel einer klimaneutralen Anlage der Vermögenswerte richtet sich die NZAOA insbesondere auf die Realisierung des Pariser Klimaabkommens aus.Der NZAOA gehören 49 institutionelle Großinvestoren an, darunter Banken, Versicherungen und Pensionsfonds. Zusammen verwalten sie ein Vermögen von über sieben Billionen Dollar. Mit der NZAOA setzen sich Investoren gezielt für den Schutz der Menschen und des Planeten ein.Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV SparkassenVersicherung: "Als Versicherer mit einer langen Tradition und einer über 250-jährigen Unternehmensgeschichte bekennt sich die SV zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind zentrale Säulen unserer Strategie und Teil unserer DNA. Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und stellt ein existenzielles Risiko für die Menschheit dar. Wir werden unseren Beitrag als Investor leisten, um den Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu ebnen."Die SV bündelt das Versicherungsangebot der Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Neben Stuttgart ist die SV mit Niederlassungen in Erfurt, Karlsruhe, Kassel, Mannheim und Wiesbaden präsent. Das verwaltete Kapitalanlagevermögen der SV beträgt über 30 Milliarden Euro.Zum Foto Dr. Andreas Jahn: https://ots.de/sNkYWlPressekontakt:SV SparkassenVersicherungUnternehmenskommunikationSilke SpatzTelefon: 0711-898-48227silke.spatz@sparkassenversicherung,deZum Newsroom: https://www.sparkassenversicherung.de/content/privatkunden/die_sv/presse/Original-Content von: SV SparkassenVersicherung, übermittelt durch news aktuell