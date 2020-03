Mainz (ots) - Im Anschluss an eine mehrstündige Wintersport-Live-Übertragung imZDF greift "plan b" am Samstag, 7. März 2020, 18.30 Uhr, ein Thema auf, das auchden Weltcup-Kalender bereits beeinflusst. In vielen Skigebieten gibt es aufgrundder Wettersituation weniger Schnee - für das kommende Wochenende mussten etwadie geplanten Ski-Weltcup-Rennen in Ofterschwang im Allgäu abgesagt werden. Die"plan b"-Doku "Kein Schnee von gestern - Skigebiete denken um" zeigt Beispiele,wie der Tourismus in Wintersportgebieten immer öfter sanftere Wege einschlägt.Der Film von Julia Lösch ist ab Freitag, 6. März 2020, 10.00 Uhr, in derZDFmediathek verfügbar.In großen Skigebieten wie Laax in der Schweiz oder Obertauern in Österreichhaben grüne Ideen für das weiße Vergnügen Konjunktur. Und im Villgratental inTirol kann man erleben, dass umweltfreundliches Skifahren möglich ist.Das Skigebiet Flims, Laax, Falera gehört zu den fünf größten in der Schweiz. DenMassentourismus wollen die Verantwortlichen dort so nachhaltig wie möglichlenken. Schon seit 2012 arbeiten sie in Laax an einem "Greenstyle"-Konzept mitdem Ziel, das weltweit erste selbstversorgende, alpine Skigebiet zu werden. Bis2023 soll der gesamte Energiebedarf durch regional produzierte undausschließlich erneuerbare Energie abgedeckt werden. So gibt es Ranger undWildhüter, die dafür sorgen, dass Tiere ungestört überwintern können und nichtvon waghalsigen Freeridern aufgeschreckt werden. Der Kunstschnee wird in Laax zu100 Prozent aus Wasser und kalter Luft hergestellt. Das Wasser kommt aus einemSpeichersee, in den das Schmelzwasser im Frühling wieder zurückfließt. DerStrombedarf wird bereits jetzt komplett durch CO2-neutrale Wasserkraft aus derSchweiz und Energie aus eigenen Solaranlagen am Berg abgedeckt.Auch auf der Monte-Rosa-Hütte in Wallis wird Nachhaltigkeit großgeschrieben -das moderne Schutzhaus auf knapp 3000 Metern ist zu 90 Prozent energieautark.Den Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage, die Wärme liefern Solarkollektoren,die unterhalb der Hütte in einer Felswand verankert sind. Eine Kleinstkläranlagereinigt das Abwasser.Das Villgratental in Osttirol ist bekannt geworden mit dem Spruch: "Kommen Siezu uns, wir haben nichts!" Die Region hat sich bereits vor 50 Jahren gegenSkilifte ausgesprochen und ist heute vor allem Mekka für Ski-Tourengeher,Wanderer oder "Entschleuniger", wie sie im Ort sagen.Im österreichischen Obertauern sollen bereits die Kleinen lernen, was einenbewussten Umgang mit der Natur ausmacht. Freeski-Profi Tobias Tritscher hat essich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Initiative "Protect our Winters" jüngereSkikursteilnehmer in spielerischen Workshops über den Klimawandel, Umwelt undNachhaltigkeit aufzuklären.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/cVl/https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4536326OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell