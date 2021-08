Berlin (ots) - Das Forum für Nachhaltige Holzenergie fordert angesichts des Weltklimaberichtes des Weltklimarates (IPCC) eine stärkere Nutzung von nachhaltiger Holzenergie zur schnelleren Reduktion des CO2-Ausstoßes:Europa wird zunehmend von den Auswirkungen des Klimawandels und Extremwetterereignissen betroffen, weshalb auch aus Sicht des Forums Nachhaltige Holzenergie dringender Handlungsbedarf besteht, weltweit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Da weder der Einsatz von Photovoltaik noch Windenergie ausreichen wird, um schnelle CO2-Reduktionen zu erzielen, stellt die komplementäre Nutzung von nachhaltig gewonnener Holzenergie, die in der Bilanz eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstoßes gegenüber den fossilen Energieträgern erbringt, einen Beitrag zur Lösung dar. Die Nutzung von nachhaltiger Holzenergie ist anders als Photovoltaik und Windenergie die erneuerbare Technologie, die jederzeit abrufbar, grundlastfähig und in Kraftwerksgröße einsetzbar ist.Wenn man den Prognosen des Weltklimarates folgt, und das sollte man dringend, dann ist die globale Gemeinschaft darauf angewiesen schnell und kostengünstig die CO2-Emissionen dramatisch zu reduzieren. Nachhaltige Holzenergie könnte und würde einen wichtigen Beitrag dazu leisten, in Deutschland und weltweit schneller Treibhausgasemissionen einzusparen. Hilfreich erweist sich in diesem Zusammenhang, dass der Rohstoff wie auch die Technologie für die Nutzung von nachhaltiger Holzenergie vorhanden sind, somit bestehende Steinkohlekraftwerke innerhalb kürzester Zeit umgerüstet und damit pro 1 GW Kraftwerkskapazität schätzungsweise mindestens 3 Millionen Tonnen CO2 gegenüber der Verbrennung fossiler Energieträger eingespart werden können.Pressekontakt:Dr. Frank Schaufffrank.schauff@forum-holzenergie.deAdresse:Kurfürstendamm 5310707 BerlinWeitere Informationen unter:www.forum-holzenergie.deOriginal-Content von: Forum Nachhaltige Holzenergie, übermittelt durch news aktuell