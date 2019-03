Nachhaltige Freiwilligenarbeit: Case Study - Schutz gefährdeter Wüstenelefanten in Namibia (FOTO)

Finanztrends Video zu



Rheda-Wiedenbrück (ots) -Schätzungen zufolge brechen über 30 000 Freiwillige jährlich ausDeutschland auf, um sich im Ausland in einem sozialen Projekt einerOrganisation (NGO) gemeinnützig zu engagieren. Die sogenannte"flexible" Freiwilligenarbeit zeichnen zahlreiche Wahlmöglichkeitenaus (z.B. Zeit, Region, Projekt, kürzere Bewerbungszeit). ImUnterschied zur flexiblen Freiwilligenarbeit nehmen rund 8000 proJahr an einem staatlich geförderten Freiwilligendienst teil, dasdurch ein staatliches Förderprogramm finanziert wird.Typisch für flexible Freiwilligenarbeit ist: Die meistenTeilnehmer wollen nach dem Abitur einige Monate oder länger einenVolunteer-Einsatz übernehmen und dabei ihren Horizont erweitern. Siemöchten sich in einem Projekt für die Gesellschaft ehrenamtlicheinsetzen. Dabei wollen sie nicht wie bei Work and Travel ihreAuslandszeit mit Jobben, Reisen und Geldverdienen verbinden. Dochwelche Art von Freiwilligenprojekten sind sinnvoll und haben einennachhaltigen Nutzen? Dieser Frage gingen Experten des FachportalsFreiwilligenarbeit.de kritisch nach. Sie initiierten mitverschiedenen Anbietern einen Round Table. Als Ziel wollen sieStandards für Nachhaltigkeit setzen und Abstand von fragwürdigenProjekten aus dem Voluntourismus gewinnen. Anhand von Case Studiesveröffentlichten sie jetzt Beispiele für sinnvolle Projekte in derFreiwilligenarbeithttps://www.freiwilligenarbeit.de/case-studies.html. Die Fallstudienschildern, welche Ergebnisse einzelne Projekte im Ausland erzielenund beschreiben Ziele, Sinn und Nutzen, um angehenden VolunteersEntscheidungshilfen zu bieten. Nach und nach werden weitere CaseStudies veröffentlicht.Case Study: Schutz gefährdeter Wüstenelefanten in NamibiaEin Beispiel für nachhaltige Freiwilligenarbeit ist das Projekt inNamibia, wo sich Freiwillige um die Arterhaltung von Wüstenelefantenkümmern. Der seltene Wüstenelefant, der unter anderem in Namibiastrockenem Damaraland angesiedelt ist, leidet, weil die Bevölkerungdie gleichen Wasserquellen wie die Tiere nutzt und sie für die Tiereunzugänglich macht. Auf der Suche nach neuen Wasserquellen dringendie Elefanten in die Wohnsiedlungen ein und verursachen Schäden. DieBevölkerung versucht, die Elefanten zu vertreiben, wodurch Tiere oftverletzt oder gar getötet werden. Auch für die Menschen sind solcheAktionen sehr gefährlich, weil sie von den Elefantenherdenangegriffen werden, die schließlich nur ihrem Instinkt folgen undWasser suchen.Ziele des Artenschutzprojektes: Praktische Lösungen für Mensch undTierDas Artenschutzprojekt von Natucate hat sich zum Ziel gesetzt, dieSituation zu entschärfen. Es will für die Menschen praktischeLösungen für ein friedliches Zusammenleben mit den Elefantenaufzeigen und den Schutz des seltenen Wüstenelefanten weitervorantreiben. Mit der Unterstützung freiwilliger Helfer werdenbauliche Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung ausgeführt undalternative Wasserquellen für die Elefanten erschlossen. Zudem wirdAufklärungsarbeit rund um den Artenschutz in den Gemeinden geleistet.Um die Elefanten-Bestände und ihre Bewegungsmuster zu kennen und neueKonfliktregionen zwischen Menschen und Tieren zu identifizieren,liegt ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit beim Orten und Monitoringder Tiere.Bisherige ErfolgeDas Projekt "Wüstenelefanten" blickt seit seiner Gründung im Jahr2001 auf zahlreiche Erfolge zurück: So wurden bislang rund 220Brunnen umgebende Schutzmauern und "elefantensichere" Vorrichtungenerbaut. Mehr als 650 Menschen vor Ort konnten in Bildungsprojektenüber das Verhalten und den Schutz von Elefanten aufgeklärt werden.Insgesamt sind 24 Wochen im Jahr dem Elefanten-Monitoring alsForschungsprojekt gewidmet. Bislang legte das Team in Patrouillenganze 115.000 Kilometer zurück. Dabei ist man auf die Hilfe vonFreiwilligen angewiesen.Erfahrungsbericht Projekt WüstenelefantenIn seinem Erfahrungsbericht stellt Louis (19), aus Osnabrück seineTeilnahme an diesem Projekt vor. Er entschied sich nach dem Abitur,ein Gap Year einzulegen und sich in verschiedenen Projekten im Natur-und Artenschutz als Freiwilligenhelferin zu engagieren.Auf https://www.freiwilligenarbeit.de/erfahrungen-louis.htmlberichtet er über das Artenschutzprojekt in Namibia, an dem er sechsWochen teilnahm. Zunächst engagierte er sich in einem Bauprojekt, umeine Mauer um einen Wassertank aufzubauen. "Die körperliche Arbeitbei hohen Temperaturen kann ganz schön anstrengend sein, aber ineinem motivierten Team vergeht die Zeit wie im Flug", führt Louisaus. Anschließend nahm er an einer sogenannte "Patrol Week" teil. Erfuhr mit der Gruppe querfeldein durch das Damaraland und sammelteForschungsdaten über Elefantenherden. "Diese Daten helfen derBevölkerung die Elefanten im Blick zu behalten und ermöglichenLösungen für den Human-Wildlife-Konflikt," erläutert der 19-Jährige.Die Fahrten seien sehr spannend gewesen. Man fahre durchunterschiedliche Landschaften Namibias und mit etwas Glück sehe manviele andere Wildtiere wie Giraffen, Zebras und Hyänen. DieProjektleiter hätten ein großes Wissen, so dass die Volunteers amEnde viel über Elefanten und das Land erfahren. Sein Fazit: "Ichblicke ich auf eine unfassbar tolle Zeit als Volunteer in Namibiazurück, mit netten neuen Freunden habe ich einen Beitrag zumElefantenschutz geleistet"."Wir möchten in Zukunft noch mehr Projekte von anderen Anbieternevaluieren und die Reihe der Case Studies kontinuierlich ausbauen",sagt Christian Wack, Head of Volunteering bei der INITIATIVEauslandszeit. "Denn Volunteers müssen kritisch die Angebote derFreiwilligenarbeit prüfen können", sagt Wack. "Leider entsprechennicht alle Hilfsprojekte in der Freiwilligenarbeit nachhaltigen undguten ethischen Zielsetzungen." Mit der Hilfe der Case Studies wolleman mehr Informationen über kritische Bereiche der Freiwilligenarbeitund Entscheidungshilfen für angehende Volunteers bieten".Weitere Interviews als Case Studies:https://www.freiwilligenarbeit.de/case-studies.htmlInformationen zum Round Table:https://www.freiwilligenarbeit.de/roundtable.htmlKontakt: Christian Wack, Freiwilligenarbeit.de, Berliner Str. 36,33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242/405434-3, E-Mail:info@freiwilligenarbeit.de, https://www.freiwilligenarbeit.deÜber die Informationsportale und die Organisation:Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigenInformationsportal-Netzwerken zum Thema Auslandsaufenthalt imdeutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 in Rheda-Wiedenbrück(Westfalen) gegründet und verfolgt die Entwicklungen rund um dieThemen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus.Insgesamt sind unter dem Dach der Initiative verschiedeneOnlineFachportale vereint, die monatlich von über 500.000 Besucherngenutzt werden.Das Fachportal Freiwilligenarbeit.de ist eine große, unabhängigeInformations- und Vergleichsplattform zum Engagement im Ausland, aberkeine Freiwilligenorganisation. Das Team stellt Informationen rund umeinen Auslandsaufenthalt als Volunteer. Es bietet entsprechendeVorbereitungsmöglichkeiten und stellt passende und sinnvolle Projektevor.NATUCATE ist ein Spezialist für Freiwilligenarbeit im BereichNatur-, Arten- und Tierschutz in Aachen. Original-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuell