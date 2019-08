Nachhaltige Förderung besser als Abwrackprämie / Modernisierung von Ölheizungen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) -Die von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauervorgeschlagene Abwrackprämie für Ölheizungen kann eine nachhaltigeKlimaschutzstrategie im Gebäudebereich nicht ersetzen. "Es istsinnvoll, alte Heizungen gegen neue, effizientere Geräteauszutauschen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich dietechnischen Voraussetzungen und Anforderungen von Haus zu Hausunterscheiden", erklärt Adrian Willig, Geschäftsführer des Institutsfür Wärme und Oeltechnik (IWO). "Gerade im ländlichen Raum gibt es invielen Fällen zum Einbau einer effizienten Öl-Brennwertheizung,insbesondere als Hybridheizung in Kombination mit erneuerbarenEnergien, keine technisch sinnvolle oder bezahlbare Alternative.Allein solche Maßnahmen ermöglichen CO2-Einsparungen von rund 50Prozent. Durch Dämmung der Gebäudehülle lässt sich dieser Wert nochweiter steigern." Auch deswegen sollten Programme zum Austausch alterHeizkessel nachhaltig, dauerhaft und technologieoffen gestaltetwerden.Deutschlandweit entsprechen fast zwölf Millionen Gas- undÖlheizungen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.Dementsprechend groß ist der Modernisierungsbedarf. Doch dieSanierungsquote stagniert auf niedrigem Niveau. "Wir brauchen vielmehr Modernisierungen. In Anbetracht der enormen Herausforderungenbei der Wärmewende haben wir noch einen Marathonlauf vor uns, keinenSprint. Eine kurzfristig angelegte Abwrackprämie ist hierfür nichtdas passende Instrument. Viel wichtiger wäre es, für Hauseigentümerlangfristig verlässliche Rahmenbedingungen und, damit verbunden,dauerhafte Anreize zu schaffen - zum Beispiel in Form einerattraktiven steuerlichen Förderung für Sanierungsmaßnahmen", soWillig.CO2-Emissionen bereits um 45 Prozent reduziertTechnologische Vorgaben sollten dabei, laut Willig, vermiedenwerden: "Wichtig ist, dass die CO2-Emissionen im Gebäudebereichsinken. Wie das umgesetzt wird, sollten die Eigentümer selbstentscheiden können." Hier gebe es vielfältige Optionen, zum Beispieldie Kombination moderner Öl-Brennwertheizungen mit Photovoltaik oderSolarthermie. "Die Treibhausgasminderung bei ölbeheizten Gebäudenseit 1990 beträgt bereits beachtliche 45 Prozent", berichtet Willig.Daher sei es wichtig, dass auch derartige Lösungen bei der künftigenGestaltung von Rahmenbedingungen anerkannt werden.Klimaneutrale Perspektive"Darüber hinaus haben moderne Brennwertgeräte durch den künftigenEinsatz treibhausgasreduzierter Energieträger, wie fortschrittlichenBiobrennstoffen oder E-Fuels, langfristig eine CO2-neutralePerspektive", betont Adrian Willig. Dass Haushalte mit Ölheizung dieKlimaziele so erreichen können, hat erst kürzlich eine aktuelleStudie des ITG Dresden gezeigt.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 235113-884Fax +49 40 235113-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut für Wärme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell