Nachhaltige Altersvorsorge: Zurich erweitert das Fondsangebot um ESG-Investmentfonds (FOTO)

Bonn (ots) -Als einer der größten global tätigen Versicherer und einer der Top10 Versicherer in Deutschland engagiert sich Zurich seit langem fürUmwelt und Soziales. Bereits 2012 hat der Versicherer dieEnvironmental Social Governance (ESG)-Kriterien - Umwelt, Sozialesund Unternehmensführung - in die Kerngeschäftspraktiken aufgenommen.Dabei hat Zurich den Anspruch als langfristiger institutionellerInvestor und als internationales Versicherungsunternehmen wichtigewirtschaftliche und politische Impulse zu setzen. Es gilt, dieFinanzintermediäre stärker in die Pflicht zu nehmen und Betrachtungenzu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung inKapitalallokationsentscheidungen einzubeziehen. Ab sofort wird dasbereits heute große Engagement der Zurich Versicherung im Bereich derNachhaltigkeit auch auf die fondsgebundene Rentenversicherung mitfreier und gemanagter Fondsanlage übertragen. Der Versicherer nimmtnachhaltige Fondsanlagen mit in das Portfolio auf und bietet einausgewogenes gemanagtes Depotmodell Balance ESG sowie fünfESG-Einzelfonds in der individuellen Fondsauswahl an. Bei diesenInvestments steht nicht allein der finanzielle Gewinn im Fokus. Auchökologische, soziale und ethische Ziele werden verwirklicht. Ziele,für die Jugendliche Aktionen wie Friday for Future ins Leben rufenund weltweit auf die Straße gehen.Nachhaltigkeitsfonds für eine gesicherte ZukunftAb Ende Juli haben Zurich Kunden mit diesen Varianten in allendrei Schichten der Altersvorsorge die Möglichkeit, mit nachhaltigenInvestmentfonds ihre Altersvorsorge aufzubauen. Neben den bestehendenDepotmodellen Plus und ETF bietet Zurich nun auch ein ausgewogenesDepotmodell ESG Balance für die Produkte Basis Renteinvest(Basisversorgung), Vorsorgeinvest (fondsgebundene Rentenversicherungfür die private und betriebliche Altersvorsorge; Produktname imMaklervertrieb: Vorsorgeinvest Spezial), sowie Zurich Vorsorgeflex(fondsgebundene Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag) an. DiesesDepotmodell hat einen klaren, nachhaltigen Fokus. Die Startallokationbesteht aus aktiv und passiv gemanagten Aktien- und Rentenfonds. DieAktienquote liegt in der Regel zwischen 40 bis 60 Prozent. DieFondskosten betragen 0,58 Prozent.Möchte der Kunde sich selbst um seine Anlage kümmern und legt erdabei Wert auf Nachhaltigkeit seiner Geldanlage, kann er nun aus fünfESG-Einzelfonds wählen. Zur Auswahl stehen aktiv und passiv gemanagteFonds mit globaler Ausrichtung. Die Fonds sind: DWS Invest ESG GlobalCorporate Bonds TFC, DWS ESG Multi Asset Dynamic FD, DWS Invest ESGEquity Income TFC, Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C (EUR),Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR).Nachhaltigkeit und Rendite ist kein Widerspruch"Die Gesellschaft hat sich verändert. Unsere Kunden erwarten, dasswir bei Unternehmensentscheidungen neben den üblichen AnlagezielenRenditechancen, Risiko und Liquidität die drei KriterienUmwelt/Ökologie, sozial-gesellschaftliche Aspekte und die Art derUnternehmensführung beachten und nachhaltige Renten- undAnlageprodukte bieten", erklärt Dr. Michael Leinwand, ChiefInvestment Officer bei der Zurich Gruppe in Deutschland. Diesen Trendzeigt auch die aktuelle Studie der European Bank for FinancialService GmbH auf. Demnach glauben 40 Prozent der Deutschen, dass dasThema "Nachhaltigkeit bei Geldanlagen" in den nächsten 12 Monatenweiter an Bedeutung gewinnt. 55 Prozent der Befragten beabsichtigenbei zukünftigen eigenen Geldanlagen Nachhaltigkeitsaspekte zuberücksichtigen. "Diesen Kundenbedürfnissen möchten wir gerechtwerden. Wir ermöglichen unseren Kunden, auf die Sicherheit einerRentenversicherung zu bauen, die Renditechancen der Kapitalmärkte zunutzen und aus Überzeugung zusätzlich etwas für die Umwelt undGesellschaft zu tun. Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dassNachhaltigkeit in der Geldanlage nicht mit Renditeeinbußeneinhergeht. Die nachhaltigen Investmentanlagen überzeugten in derVergangenheit mit einer starken Performance gegenüber demMarktdurchschnitt. Gerade Altersvorsorgeprodukte, die im Regelfalleinen langen Anlagehorizont vorweisen, eignen sich bestens fürnachhaltige Geldanlagen", sagt der Investment-Experte.Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen und auf Sicherheit einerRentenversicherung bauenBei Zurich können die Kunden im Rahmen ihrer fondsgebundenenRentenversicherung mit nachhaltigen Fondskonzepten je nach ihremAnlegerprofil entscheiden, wie die Beiträge investiert werden und obdie Geldanlage vom Kunden selbst oder von Experten gemanagt wird.Dafür stehen bei Zurich zwei Fondsstrategien zur Auswahl, die ab EndeJuli um Nachhaltigkeitsfonds ergänzt werden.- Die gemanagten Depotmodelle, die von Experten verwaltet werden.Damit wird die Anlage für Kunden besonders einfach und bequem.- Die individuelle Fondsanlage: Kunden können ihre Kapitalanlageselbst in die Hand nehmen und über die Risikostreuung und diePortfoliostruktur (Zusammenstellung und Gewichtung) entscheiden.Ab Ende Juli 2019 bietet der Versicherer fünf neueESG-Einzelfonds an.Mehr Informationen zum Thema nachhaltige Altersvorsorge ist unterhttp://ots.de/2G1Fzk zu finden.Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigenZurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2018) von über 5,5Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR undrund 4.600 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungenim Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Siebietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. IndividuelleKundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an ersterStelle.