Nachhaltige Agrarpolitk: CSU-Fraktion will Höfe-Sterben verhindern

München (ots) - In der von den Grünen angestoßenen Plenardebatte zur künftigenAgrarpolitik setzt sich die CSU-Fraktion per Dringlichkeitsantrag dafür ein,bäuerliche Familienbetriebe auch künftig zu schützen und wirkungsvoll zuunterstützen. Konkret geht es darum, dass die flächenbezogenen Direktzahlungen(Säule 1 der gemeinsamen Agrarpolitik der EU) für die Landwirte in Bayernerhalten bleiben. Ziel ist es, auch künftig die höheren Produktionsstandards derheimischen Landwirte bestmöglich abzusichern.Nach dem Willen der CSU-Fraktion sollen insbesondere die ersten Hektare einesBetriebes stärker vergütet werden, um so gerade kleinere Betriebe bestmöglich zuunterstützen. Gleichzeitig sollen die Zahlungen für Großbetriebe zugunsten vonkleineren Betrieben und verstärkten Umweltleistungen begrenzt werden."Wir wollen diese Direktzahlungen für unsere Bauern unbedingt erhalten, weil sieganz wesentlich für das Einkommen sind", sagt Martin Schöffel, deragrarpolitische Sprecher der CSU-Fraktion.Die CSU-Fraktion wendet sich entschieden gegen die von den Grünen angestrebteKürzung der Direktzahlungen und will stattdessen zusätzliches Engagement derLandwirte für den Umweltschutz auch zusätzlich fördern.Dazu Martin Schöffel: "Die Grüne Ideologie in der Agrarpolitik würde unsereBauern in den Ruin treiben. Wir als Partner der Bauern können und werden dasnicht zulassen, weil damit die Einkommen unserer Landwirte drastisch sinken undviele Höfe nicht überleben würden.""Eine ideologisierte Umweltpolitik, die nur von den Bauern finanziert wird, wirdes mit der CSU nicht geben".