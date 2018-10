Nachhaltig und näher bei den Menschen / Distributionszentrum Nord eröffnet (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Heute eröffneten Bürgermeister Andreas Bellmann, Thomas Krüger,Geschäftsführer der BLG Handelslogistik und Johannes Ferber, PropertyManager IKEA Deutschland, das Distributionszentrum in Elsdorf. IKEAinvestierte knapp 60 Mio. EUR in den Standort und schafft rund 150neue Arbeitsplätze.Mit der zentralen Lage im Norden Deutschlands möchte sich IKEAlangfristig und zukunftssicher aufstellen. "Ich freue mich, dass wirdas weltweit erfolgreiche Unternehmen IKEA für unser Industriegebietgewinnen konnten. Mit dieser Entscheidung ist die Gemeinde Elsdorfweit über die Region hinaus bekannt geworden", sagt Andreas Bellmann,Bürgermeister von Elsdorf.Auch das wachsende Onlinegeschäft soll damit gestärkt werden. "Wirmöchten mit dem neuen Standort noch näher bei den Menschen sein, undgleichzeitig die Onlinebestellungen der Kunden möglichst schnellausliefern", sagt Johannes Ferber.IKEA legt am neuen Standort großen Wert auf nachhaltige undinnovative Technologien. Das Gebäude wird nach demNachhaltigkeitsstandard BREEAM zertifiziert. Mit derPhotovoltaik-Anlage auf dem Dach werden 45 Prozent des benötigtenStroms selbst erzeugt. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereichwerden ausschließlich nachhaltige LED Lampen eingesetzt. "Eineweitere Besonderheit bei der Beleuchtung ist die Präsenzsteuerung:Das Licht geht also nur an den Stellen an, an denen gearbeitet wird",so Johannes Ferber.Bei der Heizung setzt IKEA auf eine Kombination ausGas-Brennwertkessel und einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe. Die gesamteWärmeverteilung in den Hallen erfolgt über eine Fußbodenheizung.Außerdem werden E-Tankstellen für die Lieferfahrzeuge, Mitarbeiterund Besucher bereitgestellt. Die vier Schnell-Ladesäulen ermöglicheneine gleichzeitige Ladung von bis zu acht Fahrzeugen. Im Sinne derNachhaltigkeitsstrategie "People & Planet Positive" möchte sich IKEAauch in Elsdorf als guter Nachbar zeigen. Vor Ort wurden bereits die"Parkfreunde Frabo 016 e.V." bei der anstehenden Ortskernverbesserungund Schaffung eines Treffpunkts für Kinder und Jugendliche mit 5.000EUR unterstützt. Außerdem bekam der "TuS Rüspel" für den Bau desneuen Sportplatzes 10.000 EUR von IKEA. Johannes Ferber: "Wir freuenuns, damit einen Beitrag zur Stärkung der allgemeinen Jugendarbeitdes Vereins leisten zu können."Die Halle des neuen Distributionszentrums bietet eineLagerkapazität von 26.000 m³. In BILLY Regalen gerechnet, könnte man55.000 BILLY Regale in die Halle stellen. Wenn es ein Wohnhaus wäre,wäre es vier Stockwerke hoch.Pressekontakt:Nathalie SchmollCorporate CommunicationsTel.: (06122) 585 4479nathalie.schmoll@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell