Reutlingen (ots) - Am Mittwoch, 29. November lädt iPoint-systemszur fünften Fachtagung "Conflict Minerals & Sustainable Supply Chain"nach Filderstadt bei Stuttgart ein. Die Veranstaltung im Kultur- undKongresszentrum FILharmonie Filderstadt dauert von 9 bis 17 Uhr undrichtet sich an alle Verantwortlichen, die in ihrem Unternehmen mitKonfliktmineralien, REACH, RoHS, CSR und weiteren Aspekten im Bereichumweltbezogener und sozialer Produktkonformität sowie nachhaltigerBeschaffung und nachhaltigen Lieferketten zu tun haben - vonQualitätsmanagern und Unternehmensjuristen über Einkäufer undCompliance Officer bis hin zu Produktentwicklern, Produktmanagern undSupply Chain Managern.Auf der diesjährigen Tagung sprechen namhafte Experten ausWirtschaft, Wissenschaft und Recht über die gesetzlichenRahmenbedingungen und unternehmerischen Herausforderungennachhaltiger Produkte, nachhaltiger Wertschöpfungsketten undnachhaltiger Marken. Neben Konfliktmineralien stehen Themen wiemoderne Sklaverei, RoHS, REACH, CSR und Circular Economy auf derAgenda. Auch Lösungsansätze und Good-Practice-Beispiele werden aufder Tagung vorgestellt.Noch bis zum 22. November können sich Interessierte überhttp://www.ipoint-systems.com/de/fachtagung-2017 anmelden und weitereInformationen zum Programm abrufen.Über iPointDie iPoint-systems gmbh ist weltweit führender Experte fürSoftware und Dienstleistungen in den Bereichen Produktkonformität,Prozesskonformität und Nachhaltigkeit. Die Lösungen dienen derSammlung, Verarbeitung, Verwaltung und Berichterstattung von Datenüber das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk hinweg. ZehntausendeUnternehmen aus verschiedenen Branchen vertrauen der Kompetenz undExpertise von iPoint, wenn es darum geht, Regularien wie REACH, RoHS,ELV, Anti-Sklaverei- und Konfliktmineralien-Gesetze einzuhalten sowieandere Anforderungen im Bereich umweltbezogener und sozialer Produkt-und Prozess-Compliance sowie Nachhaltigkeit zu erfüllen. Für dieLösungen, Dienstleistungen und Prozesse ist iPoint mehrfachausgezeichnet und zertifiziert.