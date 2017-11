Nachhaltig bestattet / November ist erster klimaneutraler Bestatter in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 900.000 Menschen. Beijeder Bestattung gelangen erhebliche Mengen Treibhausgase in dieAtmosphäre. Das Bestattungsunternehmen November kompensiert ab jetztsofort seinen CO2-Ausstoß. Damit ist November der erste klimaneutraleBestatter in Deutschland. Alle Emissionen des Unternehmens undsämtliche Dienstleistungen werden gemeinsam mit der gemeinnützigenOrganisation myclimate neutralisiert.Der Bestattungswagen fährt mit Benzin, das Krematorium heizt mitGas, die Räumlichkeiten des Bestatters werden mit Heizöl gewärmt.Bestattungen führen pro Jahr zu einem Ausstoß von fast einerViertelmillion Tonnen CO2, alleine in Deutschland. Diese Mengenentsprechen einem Volumen von 1,4 Millionen LKW-Laderäumen.Aneinandergereiht füllen diese Fahrzeuge 28 mal die Strecke zwischenHamburg und München. Obwohl der Klimaschutz bei Kunden zunehmend anBedeutung gewinnt, ist er in der Bestattungsbranche bisher einTabuthema. Dabei sind laut ARD Deutschlandtrend von Juni 2017 bereits82 Prozent der Deutschen bereit, sogar höhere Preise fürklimaschonende Angebote zu zahlen. Robin Klemm, Mitgründer undGeschäftsführer von November Vorsorge & Bestattungen hebt hervor:"Häufig sprechen uns Menschen auf ökologische Aspekte vonBestattungen an. Wir haben das Thema daher ganzheitlich betrachtetund neutralisieren unseren CO2-Ausstoß nun vollständig und konsequentüber die gesamte Wertschöpfungskette." Christoph Basner, ebenfallsMitgründer und Geschäftsführer ergänzt: "Klimaschutz betrifft unsalle. Wir freuen uns, dass Vorsorgende in ganz Deutschland ihreeigene Bestattung nun bewusst klimaneutral gestalten können. Damitentlasten sie ihre Angehörigen und tun etwas Gutes für dienachfolgenden Generationen."Gemeinsam mit den Experten der gemeinnützigen Organisationmyclimate wurde der CO2-Fußabdruck von Bestattungen und desUnternehmens November exakt ermittelt. Dabei wurdenVerbesserungspotenziale identifiziert und entsprechende Maßnahmen zurCO2-Reduktion eingeführt. myclimate unterstützt Unternehmen undOrganisationen beim Reduzieren von Emissionen, indem beispielsweisefossile durch erneuerbare Energiequellen ersetzt undenergieeffiziente Technologien implementiert werden.myclimate-Klimaschutzprojekte erfüllen höchste Standards und leistenneben der Reduktion von Treibhausgasen nachweislich lokal undregional einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.Über November:Das bundesweit tätige Unternehmen November ist der Partner für dieletzten Phasen des Lebens. Es bietet umfassende Beratung und einbreites Angebot an Produkten in den Bereichen Bestattung undVorsorge. November ist Pionier in der Digitalisierung desBestattungs- und Vorsorgemarktes. Kunden können sich auf der Websitewww.november.de informieren und ihr Wunschprodukt zusammenstellen.Darauf folgt eine telefonische Beratung durch qualifizierte underfahrene Kundenberater. Bei der Umsetzung von Bestattungswünschenkooperiert das Unternehmen mit persönlich ausgewählten, renommiertenBestattungshäusern vor Ort und garantiert so einen qualitativhochwertigen Service. Das Unternehmen wurde von Robin Klemm undChristoph Basner in Berlin gegründet.Über myclimate: https://de.myclimate.org/de/ueber-uns/portrait/Pressekontakt:Christoph BasnerNovember0170 - 770 28 76Christoph.Basner@November.deDagmar Winklhofer-BülowDWB°Kommunikation04103 - 96 300 98Presse@November.deOriginal-Content von: November, übermittelt durch news aktuell