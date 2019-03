Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Das 11. Forum Privater Haushalt des Beratungsdienstes Geld undHaushalt findet am 27. März 2019 in Berlin statt. Die diesjährigeVeranstaltung widmet sich dem Thema "Nachhaltig agierende Verbraucher- auch bei den Finanzen?"Eine nachhaltige Lebensweise anzustreben, ist für viele heuteselbstverständlich. Doch wie sieht es beim Thema Finanzen aus? Werden"grüne" Geldanlagen von Verbrauchern überhaupt nachgefragt? Was hilftbei der Auswahl und Bewertung? Und welche Rahmenbedingungen sindnotwendig, damit nachhaltige Geldanlagen den Weg von der Nische insRampenlicht finden?Es sprechen unter anderen Prof. Dr. Günther Bachmann(Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Bildung, Berlin), Dr.Michael Meister (Parlamentarischer Staatssekretär imBundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin) und ChristophBals (Politischer Geschäftsführer Germanwatch e. V., Bonn).Das detaillierte Tagungsprogramm und Informationen zurOnline-Anmeldung finden Sie unter www.s.de/guh-forum. EineTeilnahmegebühr wird nicht erhoben.Zeit und Ort:Mittwoch, 27. März 2019, 12:00 - 16:00 Uhrim Haus des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes,Charlottenstraße 47, 10117 BerlinÜber den Beratungsdienst Geld und HaushaltGeld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppeunterstützt als Einrichtung des Deutschen Sparkassen- undGiroverbands seit 1958 Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrerprivaten Finanzplanung. Mit den werbe- und kostenfreien Angebotenfördert Geld und Haushalt die finanzielle Bildung der Bevölkerung.Unter www.geld-und-haushalt.de sind alle Angebote wie kostenfreieRatgeber, Onlineplaner, Artikel und Informationen zum Vortragsangebotverfügbar.Geld und Haushalt ist auf Facebook, Instagram und Twitter aktiv:Facebook: www.facebook.com/GeldundHaushaltInstagram: www.instagram.com/GeldundHaushaltTwitter: www.twitter.com/GeldundHaushaltHinweis für die Presse:Die Pressemitteilungen gibt es auch zum Download unter:www.geldundhaushalt.de/presse/Pressekontakt:Lena SaleinBeratungsdienst Geld und HaushaltCharlottenstraße 4710117 BerlinTelefon: 0 30 / 2 02 25-51 96Telefax: 0 30 / 2 02 25-51 99E-Mail: lena.salein@dsgv.deOriginal-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell