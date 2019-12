Nachhaltig Bauen am Beispiel des Biohotel Gut Sonnenhausen (FOTO)

Nördlingen (ots) - (tdx) Wer München in Richtung Südosten verlässt, findet sichschon nach wenigen Kilometern in einem ländlichen Idyll wieder, das an Zauberkaum zu überbieten ist. Ausgedehnte Wanderwege, satte Wiesen und Koppeln sowiedas oberbayerische Alpenpanorama, das den Weg nach Garmisch und Salzburg weist.Ein wenig scheint es, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Insbesondere, wennman sich Gut Sonnenhausen nähert. Der historische Gestütskomplex zwischenMoosach und Glonn ist heute Bio- und Tagungshotel mit ökologischem Landbau sowiein den ebenfalls von Familie Schweisfurth betriebenen benachbartenHermannsdorfer Landwerkstätten.. Biopionier und Eigentümer Georg Schweisfurthlebt selbst auf dem Gelände und lässt es sich nicht nehmen, über das Wohlergehender Gäste zu wachen. Ein ganz besonderes Kleinod des Gutshofes ist dashistorische Bauernhaus aus der Zeit um 1830. Nachdem es 2016 bei einem Brandfast vollkommen zerstört wurde, ließen es die Architekten vonMeierMohr wiePhönix aus der Asche auferstehen. Das neue Juwel liegt mitten auf der Lichtungvon Sonnenhausen und es ist genauso geworden, wie der Bauherr es sich gewünschthat: "einfach anders"!Wie Phönix aus der AscheIn enger Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Architekten, Statikern undDenkmalpflegern sowie ortsansässigen Handwerksbetrieben wurde das historischeGebäude in liebevoller Detailarbeit zu neuem Leben erweckt und so präsentiertsich das restaurierte Bauernhaus heute wie Phönix aus der Asche. Originalgetreuerstreckt es sich über insgesamt drei Ebenen. Der Farmers Club im Erdgeschossist ein offener Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen, Bar und Kunstgalerie inEinem. Bis zu 80 Personen finden darin Platz für ausgelassene Festlichkeiten,vom kulturellen Event über Geburtstagsfeiern bis hin zur feierlichen Hochzeit.Viele wohlgeplante Brüche machen das Interieur lebendig ohne zu überfrachten.Naturmaterialien wie Holz, Ziegel und Lehm bilden eine erdige Bausubstanz,expressive Kunst, Glaselemente und viel Licht bringen modernen Flair ins Spiel.Die ehemaligen Stalltore sind heute verglast und geben den Blick frei auf dieGartenlandschaft der ehemaligen Schafweide, hin zu den großen Walnussbäumen undweiter bis in das Tegernseer Voralpenland. Durch zwei große Flügeltore gelangtman in die 'Feuerküche'. Zwei Feuerstellen wie Anno Dazumal, eine davon offen,die andere geschlossen, verbreiten einen urigen Charme. Hier wird gekocht,gebacken, gebraten und geräuchert. Der historische Wohnteil des Bauernhauseswurde originalgetreu wiederhergestellt. In der großen Stube mit offener Küchewird gemütlich zusammen gesessen - ob tagsüber, abends nach einer Feier oder amMorgen zum Landfrühstück.Stiller KomfortAuf den beiden oberen Ebenen wurden neue komfortable Gästezimmer eingerichtet,die den Blick über Wiesen und den Waldrand bis hin zu den Bergen freigeben.Dielenböden, sichtbare Deckenbalken und traditionelle Bauernmöbel vermitteln inden vier Bauernzimmern und der Bauernsuite eine urige, gemütliche Atmosphäre.Rustikale Bauernbetten und Bauernschränke sowie die neu eingebauten Badezimmermit Dusche offerieren eine willkommene Auszeit von überfrachtetenAlltags-Interieurs. In den vier Stallzimmern strahlt unbehandeltes Fichtenholzeine wohlige Wärme aus. Lehmputz in unterschiedlichen Naturfarben vermitteltRuhe und Geborgenheit, gleichzeitig schenken große bodenhohe Fenster einenweiten Blick in die Natur. Selbstentworfene Betten aus Fichtenholz und ein perSchiebewand verbundenes Badezimmer mit Dusche wahren einen stillen Komfort.Unbehandeltes Fichtenholz, zu Dämmplatten verarbeitete Jutesäcke, Lehmwände,Lehmputz, schlichte Bauernmöbel und ein e faszinierende Lichtstimmung. DasHighlight sind die beiden Stallsuiten im Dachgeschoss. Sie befinden sich direktunter dem Dach mit seinen eigentümlich geneigten Decken- und Giebelwänden. Einekomplett verglaste Seitenwand am Ende der Suiten scheint den Raum zu öffnen undes entsteht ein Gefühl der Weite und der Einheit mit der Natur. Hier sind dieBäder mit Badewannen ausgestattet. Solitäre Möbel, teils rustikal, teils modern,bieten in allen Räumen Platz für die nötigsten Gebrauchsgegenstände und sindgleichzeitig Kunstobjekt sowie optische Bezugspunkte.Von regionalen Gewerken wiederhergestellt repräsentiert es die bäuerlicheBaukultur"Respekt für das Alte, also Denkmalschutz, hört nicht beim Renovieren und Bauenauf, sondern umfasst auch die Gestaltung der Räume", sagt Architekt Stefan Mohr.Deshalb wurde sowohl bei der Bausubstanz als auch bei der Ausgestaltung desInterieurs nichts dem Zufall überlassen. Verantwortlich für die baulicheUmsetzung waren die vonMeierMohr Architekten aus Schondorf am Ammersee. Dass dasBauernhaus heute in neuer Lebendigkeit erstrahlen kann, ist der engen undkonstruktiven Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekten sowieTragwerksplanern und Denkmalpflegern aber auch ortsansässigen Handwerksbetriebenmit deren Wissen über alte Konstruktionen und Bauweisen zu verdanken. UnterEinhaltung der entsprechenden Auflagen konnte der Wiederaufbau des Stalltrakteszügig und ganz nach den Wünschen des Bauherrn vonstattengehen. Eines deraugenscheinlichsten Zeugnisse des Original Bauwerks ist sicherlich das vonregionalen Gewerken wiederhergestellte kunstvolle Bundwerk an der Fassade, dasdie bäuerliche Baukultur des Voralpenlandes repräsentiert. Innen wiederumerinnert der rötlich eingefärbte Estrich an das einstige Mauerwerk aus Ziegelund verleiht dem Raum eine bodenständige, authentische Atmosphäre. Bei derRestauration des Bauernhauses wurde der Nachhaltigkeitsgedanke bis ins kleinsteDetail umgesetzt. Nach zweijähriger Planungs- und Bauzeit steht es heutevorzugsweise für exklusive Tagungen sowie für individuelle Urlaube in eineridyllischen Natur zur Verfügung. Fernab von Lärm und Hektik der Großstadtgenießen Gäste hier eine sinnliche Küche voller frischer Zutaten aus eigenemAnbau, ökologisch und verantwortungsbewusst nicht nur der Natur, sondern auchden Menschen gegenüber.Natur pur - nachhaltige BaustoffeBeim Wiederaufbau ging es dem Bauherrn um die Wahrung des historischen Charmes.Ein wichtiges Kriterium war dabei die Verwendung ökologischer und nachhaltigerRohstoffe. Fast alle Bauprodukte bestehen aus Naturmaterialien wie Holz, Lehmoder Jute. Die Basis der Gesamtkonstruktion bildet eine Holzständerbauweise,sowie im Erdgeschoss Ziegelmauerwerk. Für den Innenausbau wurden Lehmbauplattensowie Lehmputz in unterschiedlichen Naturfarben verwendet. Jutesäcke, in deneneinmal Kakaobohnen waren, wurden in Form von Dämmmatten für Wände undDachschrägen verarbeitet. Alle Zimmer sind mit einem sogenanntenGroßeschmidt-Heizsystem ausgestattet. Es basiert auf der römischenHypokaust-Technik. Statt der Innenraumluft werden direkt die Wände erwärmt undgleichzeitig trocken, was deutliche bauphysikalische Vorteile mit sich bringt.Die Heizleitungen werden auf Schilfrohrmatten verlegt und anschließend mitUnterputz aus Lehm verputzt. Abschließend folgt der naturfarbene Edelputz.Jute statt PlastikNatürliche Dämmstoffe laufen den konventionellen Materialien zunehmend den Rangab. Dies liegt zum einen am gewachsenen Bewusstsein in der Bevölkerung, zumanderen am Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor allem Jute kann hier punkten. DerNaturdämmstoff des bayerischen Produzenten Thermo Natur erreicht einerUntersuchung der Materialprüfanstalt Leipzig zufolge mit 2.350 J/(kgK) diederzeit beste spezifische Wärmekapazität. Dies macht sich auch beim sommerlichenHitzeschutz deutlich bemerkbar. Mit einem gemessenen Lambdawert von 0,0356W/(mK) erreicht die Jutedämmung sehr gute Dämmwerte.Die ursprünglich für den Transport von Kaffee- und Kakaobohnen genutzten Säckelanden statt in der Müllverbrennung in einer modernen Reißanlage. Die hiergewonnenen Jutefasern werden unter Zugabe von Soda und einer langlebigenStützfaser zu hochwertigen Matten verarbeitet. So entsteht ein natürlicherDämmstoff, der die Bestnote "0" bei Schimmelresistenz erreicht,feuchtigkeitsregulierend und wohngesund ist sowie alle Anforderungen an denbaulichen Brandschutz erfüllt.Der Einbau erfolgt ohne lästiges Jucken oder anderen Hautreizungen. Thermo Juteist als Matten- und Rollenware sowie ab Werk auf Maß erhältlich und daher sehrflexibel in seiner Handhabung - bestens geeignet für die Dachdämmung. Aber auchbei Holzbalkendecken sowie Außen- und Innenwänden wird dieser hochwertigeDämmstoff eingesetzt.Neben der guten Dämmwirkung und dem wohngesunden Raumklima überzeugen zahlreicheökologische Vorteile. Sollte Thermo Jute irgendwann einmal entsorgt werdenmüssen, ist das problemlos möglich. Da bereits die Herstellung energetisch wenigaufwendig ist, fällt die Ökobilanz ausgesprochen positiv aus. Der Naturdämmstoffist schnell nachwachsend, das Vorkommen bei einer Weltproduktion an Jutefasernvon zwei bis drei Millionen Tonnen pro Jahr schier unbegrenzt.Lehm - der UrbaustoffLehm ist der Baustoff, der die Anforderungen an Ökologie und Baubiologie amvollständigsten erfüllt. Das traditionelle Baumaterial führte lange Zeit einSchattendasein. Heute, wo der Schwerpunkt zunehmend auf gesundes Wohnen undeinen umsichtigen Umgang mit den Ressourcen gelegt wird, nimmt Lehm in seinenverschiedenen Formen immer mehr an Bedeutung zu. Hinsichtlich der Ökobilanzpunktet der Baustoff gleich mehrfach. So ist Lehm örtlich verfügbar und kann demProduktionsprozess wieder zugeführt werden. Die Herstellung der Lehmproduktebenötigt nur wenig Energie, bei der Verarbeitung entstehen keinegesundheitlichen Beeinträchtigungen.Lehm gibt in Innenräumen keine Schadstoffe ab. Hinsichtlich der Anwendung imInnenausbau verbessert Lehm das Wohnklima. Entscheidend ist dabei seineFähigkeit, in hohem Maße Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.Hervorragende Schalldämmeigenschaften und der Beitrag zum sommerlichenHitzeschutz machen Lehm ebenfalls zu einer guten Wahl.Die häufigste Verwendung von Lehm ist als Putz und zunehmend auch im Innenausbauin Form von Lehmplatten. Diese bestehen aus mit Holzfasern armiertem Lehm, derzu Platten gepresst wird.Mit der Agaton Lehmplatte hat der aus dem bayerischen Nördlingen stammendeNaturbaustoffhersteller Thermo Natur eine zeitgemäße Ergänzung zu ihren AgatonLehm-Produkten entwickelt. Lehm lässt sich in Form von Platten deutlich besserund schneller verarbeiten und reduziert durch die nur noch geringe Einbringungvon Baufeuchtigkeit beim Verputzen die Trocknungszeiten auf etwa eine Woche.Damit verbunden ist eine deutliche Kosteneinsparung.Dank einer Rohdichteklasse von 1,6 bietet die Agaton Lehmplatte einenaußergewöhnlich guten Schallschutz und ist damit leichteren Werkstoffen weitvoraus. Lehm ist nicht brennbar. Ideal ist zudem auch eine mögliche Kombinationmit eingearbeiteten Wandflächenheizungs-Rohren.Lehmplatten für den Innenausbau gibt es in verschiedenen Stärken im Rastermaßvon 1.250 x 625 Millimeter. Innenwände, Holz- und Metallständerwände,Trockenbau- und Lattenkonstruktionen sowie Dachschrägen und Decken können damitproblemlos beplankt werden. Zudem können sie auch vollflächig auf festeUntergründe wie Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk geklebt sowie aufHolzwerkstoffe und Schalungen geklammert bzw. geschraubt werden. Der passgenaueZuschnitt der Lehmplatten erfolgt mit üblichen Werkzeugen wie Kreis- undStichsägen oder Trennscheiben.Die Oberfläche der Lehmplatten werden mit einer nur fünf bis sechs Millimeterstarken Oberputzschicht versehen. Als vollflächige Armierung wirdGlasseidengewebe eingearbeitet. Nach dem Trocknen folgt eine zweite Schicht ausEdel- oder Feinputz. Beim Bauernhaus fiel die Wahl auf Edelputz um statthomogener Flächen lebendig strukturierte Wände in unterschiedlichen Farbnuancenzu erhalten. Thermo Natur bietet hierfür 16 verschiedene Edelputze an, die jenach Rezeptur aus farbigen Tonen, gemischt-körnigen farbigen Sanden und Quarzensowie Zellulose hergestellt werden."Lehm bietet eine unverwechselbare Materialästhetik und eine besondere sinnlicheAttraktivität", sagt Larry Weiss, Fachmann für Lehm- und Innenausbau. 